Opiniones divididas sobre el regreso presencial a clases

"Ya urge que vacunen a jóvenes de 18 a 29 años en Mérida", pues son un sector de alto riesgo de contagio de Covid ya que muchos salen a trabajar, a estudiar u otras cosas, afirman personas que acudieron hoy al macrocentro de vacunación del Kukulcán.

Aspecto del módulo de vacunación contra Covid en la unidad deportiva Kukulcán, donde el proceso fue ágil (Foto de Carlos de la Cruz) Gran cantidad de personas de 40 a 49 años acudieron hoy a los módulos de vacunación en Mérida para recibir la segunda dosis contra el Covid. La imagen, de la unidad deportiva Kukulcán, es de Carlos de la Cruz Aspecto del módulo de vacunación contra Covid en la unidad deportiva Kukulcán, donde el proceso fue ágil (Foto de Carlos de la Cruz) Gran cantidad de personas de 40 a 49 años acudieron hoy a los módulos de vacunación en Mérida para recibir la segunda dosis contra el Covid. La imagen, de la unidad deportiva Kukulcán, es de Carlos de la Cruz Aspecto del módulo de vacunación contra Covid en la unidad deportiva Kukulcán, donde el proceso fue ágil (Foto de Carlos de la Cruz) Gran cantidad de personas de 40 a 49 años acudieron hoy a los módulos de vacunación en Mérida para recibir la segunda dosis contra el Covid. La imagen, de la unidad deportiva Kukulcán, es de Carlos de la Cruz Aspecto del módulo de vacunación contra Covid en la unidad deportiva Kukulcán, donde el proceso fue ágil (Foto de Carlos de la Cruz) ❮ ❯

Después del caos, aglomeración y desinformación que ocurrió en el módulo del Hospital Militar Regional de Especialidades hace unos días, hoy regresó la calma a los 6 módulos instalados en la ciudad.

A las 8 de la mañana llegaron muchas personas de 40 a 49 años para recibir la segunda dosis de AstraZeneca pero pasaron en forma rápida.

Se observó que no tuvieron que esperar mucho para recibir la inmunización.

Desde la formación de la fila para el ingreso un Servidor de la Nación repitió varias veces: “no hay primeras dosis, solo es la segunda de AstraZeneca para la población de 40 a 49 años de edad”.

En el macrocentro de vacunación del Kukulcán se formaron largas colas de personas que esperaban con ansías la segunda dosis para estar mejor protegidos contra el Covid.

Los jóvenes, "un sector de alto riesgo"

Preocupada porque no tiene información sobre cuándo vacunarán a la población de 18 a 29 años, la joven Mariana acudió ahí para pedir que la vacunen, pero le dijeron que no era posible.

“Me dijeron que todavía no están dando las vacunas para 18 a 29 años, que están en el rango de 40 a 49”, afirmó.

Vacunación a jóvenes en Mérida, ¿a fines de agosto?

“Que aproximadamente a fines de agosto se estaría dando las vacuna para nosotros los jóvenes”.

"Ya urge que vacunen a los jóvenes porque son los que están en alto riesgo, es el rango de población que sale a trabajar, a estudiar, anda más en la calle", continuó.

"Son los de más riesgo porque están en contacto con personas, viajan en camiones urbanos, son los que más salen".

¿Qué le parece la estrategia de vacunación?

Se le preguntó si considera correcto que primero vacunen a la población de municipios del interior del Estado.

Respondió que le parece "un poco rara" esa estrategia y hay un desequilibrio.

Sin embargo, considera que como hay mayor población en Mérida el gobierno federal quiere terminar de vacunar primero en el interior del Estado porque hay menos gente en esos municipios.

"En cambio en Mérida necesitan más dosis de vacunas y varios días para la aplicación".

¿Por qué se contagian los muchachos si no hay clases?, se le preguntó.

“Podría ser por falta de buena higiene, no tienen la protección suficiente, tengan defensas débiles y porque tienen mayor contacto con personas”, contestó.

Mariana, quien estudia y trabaja, opina que no es apropiado regresar a las clases presenciales porque aumentarán los contagios y será volver a empezar.

Más riesgo porque hay más gente en la calle

"Lo ideal es que las clases sigan en línea", añadió.

Leydi Vázquez Chi acompañó a su esposo Gerardo Alejandro Cetina Márquez para que le apliquen su segunda dosis.

Ella no está vacunada porque es del rango de edad de 18 a 29 años.

También dijo que "ya urge que vacunen a la población joven", que ahora anda con mucho miedo.

"A estas alturas de la pandemia hay mucha gente en las calles, en establecimientos".

"Aunque se cuidan con el cubrebocas, lavado de manos, gel, casi ya no se puede guardar la sana distancia por tanta gente que está fuera de su casa", advirtió.

"Desesperado" por recibir la segunda dosis, que tardó mucho

Sobre la vacunación a su esposo, afirmó que sí tuvo reacción después de la primera dosis.

"Sin embargo, ya estaba desesperado porque no llegaba la segunda, pasaba el tiempo y nada. Sabemos que tarda un poco, pero por su trabajo es mejor que tenga la dosis completa”, indicó.

“Yo estoy esperando la vacuna, ya urge para los jóvenes de esta edad. Vemos en las noticias que hay mucho contagio para los muchachos, urge que nos vacunen”, subrayó.

Dijo que es ama de casa y se dedica al cuidado de sus dos hijos: un varón que salió del kínder y entrará a primaria en la escuela “Felipe Carrillo Puerto”, en la colonia San Haroldo, y su hija que entrará al preescolar.

¿Qué opina del regreso a las clases presenciales?

“Estamos esperando el llamado de la directora para que nos dé el aviso, hasta hoy no nos han dicho si es presencial o virtual”, manifestó.

“Sí es presencial voy a mandar a mis niños a la escuela siempre y cuando haya las medidas sanitarias adecuadas".

"Sabemos que son niños, van a empezar a ir a la escuela y son más propensos a agarrar enfermedades porque se quitan el cubrebocas, la careta, juegan, no se cuidan como los grandes”.

Decidió mandarlos a la escuela porque ya se fastidiaron en la casa, "pero sería mejor si el curso fuera de nuevo a distancia porque no estarían expuestos".

Se siente más seguro con la segunda dosis

Arturo Enrique Ayora Rosado, de 49 años, recibió su segunda dosis sin problemas y se siente más seguro, pero anticipó que continuará cuidando que no se contagie por sus familiares.

“Me fue muy bien en la vacuna, no dolió nada. No hay mucha gente adentro, así como entran van saliendo”, comentó.

“Hace tres meses me aplicaron la primera dosis, ya tenía rato esperando la segunda".

"Hablaba a los teléfonos y por internet pero nadie decía nada hasta que me enteré hoy y vine”.

“Me siento mejor protegido con esta segunda dosis”, reiteró.

"Está feo el panorama" para el regreso a clases

Sobre el regreso a clases, opinó que está muy feo el panorama como para que regresen los niños y jóvenes a las escuelas en agosto próximo.

Lee que la mayoría dice sí, pero hay otra parte que no quiere.

Él padece presión alta y se recupera de una amenaza de embolia, por ello se cuida.

No trabaja porque se dedica a la fabricación de zapatos "y no hay chamba", de modo que se sostiene de la pensión de su madre y con ayuda de su familia.

¿Dónde están los centros de vacunación?

Los centros de vacunación están en el Centro de Convenciones Siglo XXI, Unidad Deportiva Kukulcán, ESAY, Villa Palmira, Hospital Militar de Especialidades y la base aérea militar número 8.

Se vacuna de acuerdo a los meses de nacimiento, código postal y rango de edad.