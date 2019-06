Urgen a una nueva alerta de género

Últimos crímenes y omisión de los acuerdos, razones

Activistas yucatecas se preparan para solicitar de nuevo la alerta de género en Yucatán ante recientes hechos trágicos, omisión de acuerdos anteriores y la inactividad en programas de atención a la violencia.

—“No puede ser, en Yucatán no pasa nada y es muy tranquilo”, nos respondían luego de dar los informes en reuniones nacionales para solicitar en 2017 la Alerta de Género” —comentó Adelaida Salas Salazar, representante de Ni Una Más, A.C.

La visión que nosotros y que el gobierno del Estado exporta es algo fuera de la realidad, dijo la activista, entrevistada en relación con los recientes crímenes de Umán y Celestún.

Precisó que si bien no se compara la violencia de aquí con la de afuera donde suben a una muchacha, la violan, la matan y la tiran, en Yucatán también es grave.

—Aquí en el estado tenemos el tipo de violencia que pasa en casa, el que no se denuncia, el que no se ve y está callado, esas violaciones a las niñas pequeñas, los abusos sexuales que los dipu-tados aún no legislan para que sea un delito grave.

La activista recordó que solicitaron la alerta en 2017 Ni Una Más, de la que ella es representante; Kookay, Ciencia Social Alternativa, cuya representante es Nancy Walker; también Martha Elena Munguía y dos académicas, la doctoras Ligia Vera y Gina Villagómez.

“Ese año, junto con el equipo de ‘Yucatán Feminicida’, otra organización de tres jóvenes (dos hombres y una mujer) que salían de la licenciatura, nos apoyaron con todo el trabajo de investigación, pues no nos dábamos abasto y sacaron los 10 municipios más violentos de Yucatán de los 106”, dijo la entrevistada.

Detalló que con base en cifras y estadísticas, las asociaciones y académicas solicitan la alerta por violencia de género. Adelaida Salas explicó que la alerta se puede pedir por feminicidio o por agravio comparado.

Séptimo lugar

Comentó que si bien no se llega al feminicidio, se tiene un alto índice de tentativas de ello. “Donde la mujer está a punto de perder la vida, ocupamos el séptimo lugar en violencia física y segundo lugar en violencia sexual”, precisó la activista.

Añadió que ante ese panorama tan “terrible” que se tiene, donde hay una ley de acceso que no se respeta, una norma 046 que no se aplica, un sistema, consejos y donde está todo dormido y la violencia sigue en aumento, se solicitó la alerta.

Explicó que cualquiera puede solicitar una alerta de género, como ciudadano o como organización civil, cualquier comisión de derechos humanos, cualquier diputado, cualquier persona, menos el Ejecutivo, el Legislativo o el Judicial.

Es un proceso que viene dentro de la ley de acceso, un mecanismo que se activa para tratar acciones urgentes con el fin de terminar con esa situación de violencia.

—Nosotros la pedimos porque el estado estaba de cabeza y no se aplicaba ninguna ley. Vienen, se conforma un equipo, hacen una investigación, ven que lo que decimos es cierto y que faltan muchas cosas más.

Después de eso, las solicitantes hacen un informe y se le dice al entonces gobernador del estado Rolando Zapata Bello: ¿Aceptas o se decreta la alerta de género?

La activista apuntó que el gobernador acepta y se le dan 10 recomendaciones para cumplir, que fueron las que se trabajaron.

—Estamos hablando de programas de profesionalización, programas de derechos humanos, modelos únicos de atención para esta violencia intrafamiliar, modelos para trabajar embarazo infantil por violación —informó la entrevistada.

—También se dio una recomendación para que los medios de comunicación dejaran de exhibir los cuerpos de las mujeres y sus datos personales.

Zapata Bello, dijo, mandó una iniciativa al Congreso y estando ahí Celia Rivas Rodríguez como diputada por el PRI y presidenta del Congreso del estado no se quiso meter en problemas y nada más la congeló y no se hizo nada, pues el Congreso local es el que tiene que aprobar los cambios que se den en lo familiar, lo civil o lo penal.

Sesionamos el 23 de julio de 2018. Una de las recomendaciones de la alerta dice que en el Comité de feminicidios deben estar organizaciones que sepan y trabajen con la violencia, pero en lugar de eso hay organizaciones a modo que nada que hacer allá, son asistenciales.

—Nosotras entramos y nos dan una orden del día, nos informan de los feminicidios que hay, asuntos legales, le toman la foto y lo mandan como evidencia.

Destacó que ya casi se cumple un año de que no se sesiona, la Fiscalía no puede decir que en 2018 hubo siete feminicidios y cuatro muertes violentas porque eso lo determina el Comité donde están el fiscal, las mujeres, los peritos, los abogados, las organizaciones.

En un año, según Adelaida Salas, se avanzó en las recomendaciones un 50% y el otro 50% quedó pendiente.

—Cuando empieza el actual proceso electoral y se hacen foros, les pedimos a los candidatos que no dieran borrón y cuenta nueva, porque no puede ser que si ya se destinaron 480 millones de pesos, esfuerzos, tiempo, recursos y avanzaste en las acciones, lo hagas a un lado y empieces de cero.

Ahí está el resultado, comentó, las personas que matan son los maridos y las parejas, no hay prevención, no hay trabajo en las escuelas, no hay nada que pueda evitar esto, nada.

—Nosotras dijimos que podemos hablar con los presidentes municipales sobre la alerta, sensibilizar, tomar el programa, pero ni siquiera lo conocemos como tampoco el modelo de atención para que las niñas no se embaracen. Aunque ya dijeron que nos lo tomarán en cuenta, como lo hizo la otra administración, lo tiró y no sirve de nada, y lo que es peor, como ahorita lo estamos denunciando, empiezan las simulaciones, hacen como que están haciendo la recomendación de la alerta y como que están cumpliendo.

No se avanza

Casi la mayoría de los estados tienen la alerta de género, en Cancún hay una, solicitarán otras; en Ciudad de México ya se solicitó, en el Estado de México hay, en Oaxaca hay dos; en Chiapas y en Guadalajara también.

—Aquí en Yucatán no ves nada, todo lo que se avanza no sirve porque se hace a un lado y se empieza de cero, se empieza otra secretaría de la mujer y todo lo demás se deja a un lado.

—Si vas a solicitar un informe, te muestran lo que hizo la administración pasada; vas a una reunión de la comisión de seguimiento de alerta de género y te dicen lo nuevo que está haciendo la Secretaría de la Mujer, pero nada de las recomendaciones, entonces ¿cómo le hacemos si todo sigue igual y la violencia sigue aumentando? —preguntó.

Ligia Vera Gamboa, investigadora del Centro de Investigaciones Regionales “Dr. Hideyo Noguchi” de la Universidad Autónoma de Yucatán (Uady), opinó que como grupo de solicitantes de la alerta de Violencia de Género, los feminicidios son la punta del iceberg en torno a toda una complicidad (Ruta feminicida) en torno a la violencia de género, que si bien incluye leyes, congresos, secretarías, Estado, también debiera incluir a la sociedad.— Luis Iván Alpuche Escalante

“De ahí la urgencia de políticas públicas, para que no sean violadas medidas de restricción, para que las mujeres tengan acceso a refugios cuando se encuentren en violencia extrema, cuando ocurra un abuso sexual; digo esto porque todos sabemos que existe la Ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia del estado de Yucatán, pero durante mucho tiempo pareció no existir”, comentó la académica.

Dijo que es lamentable que las mujeres de Yucatán vivan con la amenaza de un feminicidio, como los ocurridos en días pasados.

Esto, destacó, de nuevo se debe a la falta de políticas públicas que permitan a las mujeres andar sin temor por las calles, sin ser acosadas y, aunque hoy esto ya es un delito y está la ley, no hay un reglamento operativo claro para la actuación policial.

“Políticas públicas que den certeza a las mujeres de que su hogar es en verdad un sitio seguro y no el lugar donde puedes perder la vida”, dijo la investigadora.

Educación para la paz y convivencia desde el preescolar para aprender el respeto a uno mismo y al otro, y el cuestionamiento de la masculinidad hegemónica para los hombres que viven creyendo que las mujeres son objeto de su propiedad y no sujetas de derecho.

Cómo y quién reeduca a los niños, adolescentes y hombres que son casi la mitad de la población de Yucatán. Hoy por hoy solo existe el Careh (Centro de Atención y Reeducación para hombres) , emanado de Semujeres (antes IPIEMH).

Alerta Feminicidios

Más de la opinión de Ligia Vera Gamboa, investigadora del CIR “Dr. Hideyo Noguchi” de la Uady.

Para qué

“La urgencia de políticas públicas es para que no se violen medidas de restricción, para que las mujeres tengan acceso a refugios cuando estén en violencia extrema, cuando ocurra un abuso sexual; digo esto porque todos sabemos que existe la Ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, pero durante mucho tiempo pareció no existir”.

Causas

“Es lamentable que las mujeres de Yucatán vivan con la amenaza de un feminicidio. Esto es por la falta de políticas públicas que permitan andar sin temor por las calles, sin ser acosadas; no hay reglamento para la actuación policial”.