Urgen leyes que protejan la infancia en México: Josefina Vázquez Mota

“Es hora de romper el silencio”, afirmó la senadora panista Josefina Vázquez Mota antes de asestar a la audiencia con las cifras del crimen de la violencia sexual en niñas, niños y adolescentes.

De acuerdo con la información expuesta por la senadora, en México se produce el 60% de la pornografía infantil del mundo, por lo que para que este delito no prescriba nunca, urgen programas de prevención.

La legisladora panista llegó a Mérida para participar en el foro “Erradicar la violencia infantil: Tarea de Todos”, organizado por la diputada federal Cecilia Patrón Laviada.

En en evento participaron también Dennis Yvette Meade Gaudry perito en psicología forense, especialista en violencia familiar en abuso sexual infantil, y presidenta de Fundación Renasere; Agustín de Pavía Frías, director de la Fundación “Yo También”; y Alma Patricia Alfaro directora de “Guardianes”.

Denuncias vs. impunidad en México

“En México un victimario, es decir un criminal en materia de violencia sexual, puede encontrar impunidad a los tres años de haber cometido el crimen, pero la mayoría de las victimas lo denuncian 10, 20 o 30 años después de que los agredieron”, manifestó.

En entrevista, la senadora comentó que “ realmente es un crimen que ha contado con mucho silencio, porque como sucede en muchos hogares, seis de cada 10 de estos crímenes se dan en los hogares, y los otros cuatro -como he reiterado- se dan en la escuela, en las iglesias o en la práctica del deporte”.

Leyes para proteger la infancia

En opinión de la legisladora, se necesitan jueces y ministerios públicos más preparados, porque las leyes están hechas para los adultos y no para los niños, “donde no solo no hay reparación a las víctimas, no hay ni siquiera atención a ellas, solo una década 10 víctimas denuncia y de esa una, el 0.2 % encuentra justicia, este es el tamaño de la impunidad en los crímenes de violencia sexual”.

