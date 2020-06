Vacaciones restringidas

“Encerrados” en sus casas tendrían a temporadistas

Economía

Playas y malecones de Progreso seguirían cerrados durante el período de verano

Estas vacaciones de verano no serán como las de años anteriores; al menos Progreso dejará de ser la primera opción para vacacionar de muchos meridanos y “pasadía” para habitantes del interior del Estado como se acostumbraba, porque las playas continuarán cerradas, “si acaso se permitirá el acceso a quienes tengan propiedades en este puerto y que se queden encerrados en sus casas”, advirtió el alcalde, Julián Zacarias Curi.

“Todo está cerrado, los malecones no están abiertos, las marinas turísticas tampoco, entonces si no tienes nada que hacer en Progreso más que venir a bañarte en la playa, eso no se puede, no está permitido: mejor no vengas”, puntualizó el primer edil.

El presidente municipal descartó que este año Progreso sea el sitio de preferencia para mucha gente en las vacaciones de julio y agosto, y espera enfrentar la misma situación que en Semana Santa.

“Definitivamente no será el sitio ideal para vacacionar, pero las cosas pueden ser peor, entonces vamos a trabajar con mucho orden este período, llevarlo con mucho orden, siguiendo las indicaciones de las autoridades correspondientes, que respecto al semáforo nos vayan abriendo las diferentes actividades y estoy seguro que en una de ésas ya será abrir los malecones, los espacios públicos y cosas por el estilo, pero con mucho orden”, expresó el primer concejal.

Aunque por ahora ni las marinas turísticas están abiertas, Zacarías Curi exhortó a la ciudadanía “a que cada día hagamos lo mejor posible, a cuidarnos para poder llegar a un período de julio con un escenario mucho más esperanzador”.— D.D.M.