Ya hay fecha para vacunar a menores de edad con comorbilidades en Mérida

Explican los requisitos que deben reunir para que los adolescentes reciban la vacuna

El próximo lunes 25 de octubre empezarán a aplicar en Mérida la primera dosis de la vacuna contra el Covid-19, de la farmacéutica Pfizer, a menores de 12 a 17 años de edad con comorbilidades de riesgo y enfermedades graves.

De acuerdo con un boletín, el proceso de vacunación lo realizarán de manera coordinada el gobierno del Estado, el Ayuntamiento de Mérida y la Secretaría del Bienestar.

¿Dónde vacunarán a menores con comorbilidades?

Por disposición del Gobierno Federal, la vacunación será en los hospitales Susulá del Issste y de la Amistad Corea México de la Secretaría de Salud de Yucatán (SSY).

También en el Centro Social del IMSS, ubicado a un costado del Hospital General Regional “Lic. Ignacio García Téllez”, mejor conocido como T-1.

¿Qué se debe presentar para que te vacunen?

Para que la persona reciba la vacuna es indispensable que esté previamente registrada en la plataforma del Gobierno Federal y deberá presentar la constancia médica que certifique el diagnóstico expedida por su médico tratante

Asimismo, el proceso de vacunación será únicamente para primeras dosis a adolescentes de 12 a 17 años de edad con comorbilidades de riesgo y enfermedades graves que viven en Mérida.

Te puede interesar: AMLO: Los mayores de 18 años estarán vacunados a fines de octubre

Al mismo sector de la población que vive en el interior del Estado se le vacunará con el siguiente lote de dosis que arribe a Yucatán.

El gobierno del Estado, el Ayuntamiento de Mérida y la Secretaría de Bienestar reiteran que no se vacunará a quienes no cumplan con los requisitos.

Se invita a no acudir si no cuentan con la documentación "porque no serán vacunados y para evitar aglomeraciones".

Recomendaciones a los menores que van a vacunarse:

Si te llega un mensaje de texto, respeta las indicaciones

No es necesario llegar con horas de anticipación

Tomar los medicamentos como de costumbre

como de costumbre Tomar alimentos antes de acudir a la cita

Usar ropa cómoda y de manga corta

¿Qué es una comorbilidad?

La "comorbilidad", también conocida como "morbilidad asociada", es un término utilizado para describir dos o más trastornos o enfermedades que ocurren en la misma persona, al mismo tiempo o uno después del otro, de acuerdo con el Instituto Nacional sobre el Uso Indebido de Drogas de Estados Unidos.

La comorbilidad también implica que hay una interacción entre dos enfermedades que puede empeorar la evolución de ambas.