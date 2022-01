Maestros de Mérida, más seguros pero no confiados con la vacuna de refuerzo

En medio de un ágil proceso de vacunación contra Covid-19 en el Centro de Convenciones Siglo XXI, maestros y personal educativo se dijeron más seguros pero no confiados por ya tener el refuerzo.

Hoy, en la segunda jornada, profesores destacaron que estuvo más ordenado que cuando recibieron la primera dosis en mayo de 2021, cuando les aplicaron la CanSino. Esta vez recibieron la vacuna de Moderna.

#DYinforma Hoy se realiza la segunda jornada de vacunación de refuerzo contra el Covid para el personal educativo en el Centro de Convenciones Siglo XXI. #Mérida 💉 pic.twitter.com/tpiaCtafaJ — Diario de Yucatán (@DiariodeYucatan) January 13, 2022

“Veo más orden porque no los voluntarios están guiando sino que pusieron unas vallas y eso lo hace más ágil”, señaló una profesora de primaria que se identificó como Yolanda.

Maestra se siente más protegida con el refuezo

La maestra, quien llegó a las 8:30 de la mañana, comentó que ahora se siente más protegida al recibir el refuerzo.

“Nos habían dicho que la CanSino era de una sola dosis, pero vemos que otros ya recibieron dos y hasta tres dosis ¿y nosotros? Pero qué bueno que ya nos tocó”.

Añadió que con el refuerzo hay un poco más de seguridad para regresar a las aulas.

“Sí creo que sirva, pero no significa que no haya riesgo de contagiarse, pues a los niños aún no se les vacuna”.

Numerosos maestros y personal administrativo de escuelas acudieron a aplicarse la vacuna de refuerzo contra Covid en el Centro de Convenciones Siglo XXI (Foto de Carlos de la Cruz) Aspecto de la afluencia de maestros al Centro de Convenciones Siglo XXI para recibir la vacuna de refuerzo contra el Covid (Foto de Carlos de la Cruz) Numerosos maestros y personal administrativo de escuelas acudieron a aplicarse la vacuna de refuerzo contra Covid en el Centro de Convenciones Siglo XXI (Foto de Noemí Domínguez) Aspecto de la afluencia de maestros al Centro de Convenciones Siglo XXI para recibir la vacuna de refuerzo contra el Covid (Foto de Carlos de la Cruz) Numerosos maestros y personal administrativo de escuelas acudieron a aplicarse la vacuna de refuerzo contra Covid en el Centro de Convenciones Siglo XXI (Foto de Carlos de la Cruz) Aspecto de la afluencia de maestros al Centro de Convenciones Siglo XXI para recibir la vacuna de refuerzo contra el Covid (Foto de Carlos de la Cruz) Numerosos maestros y personal administrativo de escuelas acudieron a aplicarse la vacuna de refuerzo contra Covid en el Centro de Convenciones Siglo XXI (Foto de Noemí Domínguez) Aspecto de la afluencia de maestros al Centro de Convenciones Siglo XXI para recibir la vacuna de refuerzo contra el Covid (Foto de Carlos de la Cruz) Numerosos maestros y personal administrativo de escuelas acudieron a aplicarse la vacuna de refuerzo contra Covid en el Centro de Convenciones Siglo XXI (Foto de Carlos de la Cruz) Aspecto de la afluencia de maestros al Centro de Convenciones Siglo XXI para recibir la vacuna de refuerzo contra el Covid (Foto de Noemí Domínguez) ❮ ❯

¿Ya se puede regresar a las clases presenciales?

Sin embargo, dijo que no depende de ella decir si está correcto regresar a clases presenciales o no.

“Eso lo decidirán las autoridades, por lo pronto ayer dijeron que el inicio será el 17 de manera híbrida”.

Como informamos, el gobernador Mauricio Vila Dosal anunció que el regreso a clases será el lunes 17 pero voluntario, es decir, dependerá de la decisión del padre.

Para entender mejor: Regreso a clases presenciales 2022 en Yucatán será voluntario: Segey

Por su parte, el maestro Josué Gutiérrez se dijo agradecido de recibir la segunda dosis de la vacuna contra Covid.

Señaló que “es importante vacunarse por nosotros mismos y por nuestras familias para cuidarnos porque esto aún no acaba”.

Síntomas menos fuertes por la vacuna

El profesor, quien también destacó lo ágil y organizado del proceso, dijo que sin duda la vacuna servirá porque en dado caso de enfermarse los síntomas no deben ser fuertes.



“Como maestros estamos expuestos y cuando empiecen las clases lo estaremos más, pues a diario estaremos conviviendo con nuestros alumnos y los papás, y sí es cierto que seguimos los protocolos pero con esta enfermedad no se sabe”.

Como los maestros Josué y Yolanda, cientos de profesores y personal administrativo de las escuelas acudieron al Siglo XXI para recibir la vacuna.

El tránsito vehicular fue constante en esa zona y se contó con el apoyo de agentes de la Secretaría de Seguridad Pública.

También se pudo ver flujo de vehículos en los estacionamientos, incluyendo el de Chedraui Norte.

¿A quiénes les aplicarán el refuerzo viernes y sábado?

Hoy viernes es el turno del personal nacido en julio, agosto y septiembre, y el sábado para quienes nacieron en octubre, noviembre y diciembre.

Además de Mérida, también están las sedes de Valladolid, Ticul y Tizimín. En las cuatro sedes se pretende vacunar a 52,000 maestros que se registraron.

Requisitos para recibir la vacuna

Para recibir la vacuna es necesario que los docentes presenten de manera impresa el formato “Expediente de vacunación”, su código QR donde aparece su cita y una identificación.

Asimismo, es importante no haber recibido la última dosis de la vacuna contra el Covid-19 en un periodo menor de seis meses y tampoco haber recibido la vacuna contra la influenza en los últimos 30 días.

Se averiguó que el personal que no pueda acudir en estas fechas, por tener coronavirus, podrá hacerlo en los módulos permanentes de vacunación.