Vacunación antiCovid en Mérida: filas y confusión sobre las sedes

Amanece el tercer día de vacunación antiCovid para adultos mayores de 60 años. Este viernes toca a los nacidos en marzo y aquí, en el módulo de vacunación de la Universidad Modelo, desde antes de las ocho de la mañana brigadistas y voluntarios abrieron las puertas para recibir a los primeros de la jornada, vecinos de comisarías de Mérida que fueron trasladados desde sus lugares de origen a bordo de un autobús.

De manera ordenada, relajada, sin incidentes ni tumultos, los adultos formaron la fila con sana distancia y credencial en mano, llevaban cubrebocas. Al llegar a la mesa de registro se les aplica a gel antibacterial en las manos y se les toma la temperatura.

Fue en el polifuncional de la unidad deportiva de la Universidad Modelo donde estos adultos mayores recibieron la primera dosis del biológico de AstraZeneca.

Es el mismo que ya recibieron hace dos días los nacidos en enero y febrero, y que se continuará suministrando por orden de mes de nacimiento en los próximos días hasta el próximo 19 de abril, último día para aplicarse la primera dosis en este segmento de la población en la capital yucateca. Hoy sábado corresponde a los nacidos en abril.

Se siente una mañana fresca, con viento y algo de nubosidad, condiciones que hacen llevadera la espera antes de ingresar al espacio de vacunación donde se han dispuesto decenas de sillas espaciadamente colocadas.

“Me acosté a las 12 y a las 5 ya estaba despierta”, comentó una de las madrugadoras que buscó ser de las primeras en ser vacunada.

“Señor, disculpe, ¿puedo vacunarme aquí aunque no sea mi sede?”, “joven ¿puedo vacunar a mi abuelita ahora que no hay nadie o tengo que esperar a las cuatro?”, “Amigo, ¿por dónde va la fila de los que se van a vacunar?”, “¿hay que estar en ayuno para vacunarse?”.

Estas fueron algunas de las preguntas que quienes llegaban al lugar le formulaban… al reportero del Diario, que estaba junto a un pesado letrero colocado en la entrada y que minutos antes le cayó encima al ser derribado por el viento.

“Joven ¿está usted bien?, ¿no se lastimó?”, preguntó una dama mientras junto con un adulto mayor que llegó a vacunarse levantaban la pesada estructura.

“Aplíquese algo, no lo tome a la ligera o al rato le estará doliendo”, recomendó la mujer al reportero.

Como dicta el protocolo de vacunación, ésta se aplicó en el brazo izquierdo, los adultos mayores permanecieron alrededor de media hora bajo observación a fin de descartar cualquier reacción adversa a la vacuna.

Seguidamente se entregó a cada uno de ellos una botella de agua, así como un folio con los datos de la vacuna aplicada, datos que serán muy importantes para recibir la segunda dosis en unos meses, según anticiparon las autoridades.— Emanuel Rincón Becerra

Testimonios Inmunización contra el virus

Tania Arceo aguardaba bajo la sombra de un árbol en el módulo de la Modelo.

Protección

“Traje a mi suegra a recibir su vacuna porque no había quien pudiera hacerlo” comentó. “Ella quería protegerse contra el Covid, pues quiere vivirle más tiempo a sus nietos”.

“Como niños”

“Los adultos mayores algunas veces son como niños pequeños, no quieren vacunarse no por el temor al dolor, sino porque no son conscientes del alcance de la enfermedad y menos de la oportunidad que tienen de protegerse de ella al aplicarse la vacuna; hay que convencerlos y darles todas las facilidades para que sea cómodo, rápido y efectivo”, dijo Ismael Benítez Ek, que trajo a su abuelo a vacunarse.

Transporte

“Estamos esperando el autobús para que nos regresen a la comisaría”, señaló María Asunción Canché, quien explicó que este servicio que ofrecen las brigadas de vacunación les permite trasladarse a los puntos de vacunación de manera rápida, mientras son trasladados el personal les ayuda a llenar las hojas con los datos que se requieren para acceder a la vacuna.

Sede

Ayer alrededor de las 3:30 de la tarde, en el gimnasio polifuncional frente al estadio Salvador Alvarado se informó a los usuarios que las vacunas contra el Covid-19 asignadas para el día ya se habían acabado. Aunque no se dijo cuántas se aplicaron.