Vacunación contra el Covid en Yucatán: Nuevas fechas para tres grupos de edad

MÉRIDA.- A partir del próximo 3 de noviembre, se comenzará a aplicar primera dosis contra el Coronavirus a adolescentes de 12 a 17 años de edad, con comorbilidades de riesgo y enfermedades graves, de Tizimín, Valladolid, Izamal, Maxcanú, Tekax y Oxkutzcab, proceso que se llevará a cabo en los Hospitales Generales estatales, del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y del IMSS Bienestar de esas localidades, informó la Secretaría de Salud de Yucatán (SSY).

La dependencia estatal detalló que, en Tizimín, se vacunará a menores con comorbilidades en el Hospital del IMSS; en Valladolid y en Tekax, en los Generales de la SSY, y en Izamal, Maxcanú y Oxkutzcab, en el IMSS Bienestar, por disposición del Gobierno de la República.

Requisitos para vacunar a los menores en Yucatán

Autoridades de los tres niveles de Gobierno dieron a conocer que, para que la persona reciba su dosis, es indispensable que esté previamente registrada en la plataforma federal y presente una constancia que certifique su diagnóstico, expedida por su médico tratante. No se atenderá a quienes no cumplan los requisitos, por lo que se pide no acudir si no se tiene los documentos, para evitar aglomeraciones.

Segundas dosis en 54 municipios

De igual forma, desde este lunes 1 y hasta el 6 de noviembre, se estará aplicando segundas dosis a los grupos de edad de 18 a 29 y 30 a 39; toda esta nueva etapa de vacunación, incluyendo la jornada de menores con comorbilidades, contempla en total a 54 municipios del interior del estado.

Para esta fase, se administrará segundas dosis de la farmacéutica AstraZeneca a la población de 18 a 29 y 30 a 39 años, y primeras dosis de Pfizer a adolescentes de 12 a 17 con comorbilidades de riesgo y enfermedades graves.

De acuerdo con lo programado, a partir de mañana 1 de noviembre, iniciará la aplicación de segundas dosis a personas de 30 a 39 años, de Oxkutzcab y Chicxulub Puerto, y comenzará este proceso para las de 18 a 29, de Umán, Ixil, Cansahcab, Calotmul, Chapab, Ucú, Dzitás y Sinanché.

En tanto, el 2, se administrará segundas dosis a jóvenes de 18 a 29 años, de Cenotillo, Tekal de Venegas, Muxupip, Dzilam de Bravo, Telchac Puerto, Tepakán y Kopomá, y el 3, de Buctzotz, Sotuta, Homún, Celestún, Kinchil, Dzidzantún, Teabo, Tixcacalcupul, Abalá, Timucuy y Opichén.

Asimismo, el 4, se realizará lo propio para la población de las mismas edades, de Panabá, Cacalchén, Temax, Hocabá, Hoctún, Tixméhuac, Dzán, Maní, Tahdziú y Chankom, mientras que el 5, mismo sector, de Samahil, Huhí, Cuzamá, Tetiz, Kantunil, Sacalum, Tixpéual, Santa Elena, Chikindzonot y Chocholá.

Este proceso de vacunación, en los municipios del interior del estado mencionados, se llevará a cabo a través de módulos que estarán a cargo de la SSY y el IMSS Bienestar. La aplicación de segundas dosis de AstraZeneca en Umán será en el Deportivo Polifuncional, y las de 30 a 39 años en Oxkutzcab se efectuará en el Domo municipal.

Hay que recordar que se aplicará las vacunas a la población que ha sido previamente registrada y seleccionada, por medio de las plataformas de la Federación, pues esta tiene a su cargo la planificación y los protocolos, y el Gobierno estatal estará apoyando con estas tareas.

Recomendaciones para acudir a la vacunación

Se recomienda a la población lo siguiente:

-Identificar el día y el lugar donde le corresponde vacunarse.

-No es necesario llegar con horas de anticipación.

-Tomar medicamentos como de costumbre.

-Tomar alimentos antes de acudir a la cita.

-Usar ropa cómoda y de manga corta.