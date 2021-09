Vacunación contra el Covid para mayores de 30 en Mérida se extiende un día más

MÉRIDA.- La aplicación de la segunda dosis de la vacuna contra el Covid-19 a las personas de entre 30 y 39 años en Mérida se amplía hasta mañana miércoles 22 de septiembre, proceso que desarrollarán de manera coordinada el Gobierno del Estado, el Ayuntamiento de Mérida y la Secretaría de Bienestar.

Las autoridades estatales, federales y municipales dieron a conocer que, en esta jornada, se estarán aplicando únicamente segundas dosis a personas pertenecientes a ese grupo de edad, por lo que se invita a no acudir a las personas que no hayan recibido vacuna alguna porque no serán vacunadas y para evitar aglomeraciones. Hay que señalar que las segundas dosis que se estarán aplicando a ese grupo de edad son de la farmacéutica AstraZeneca.

Este proceso se realizará con atención de 8 de la mañana a 6 de la tarde en los Macrocentros ubicados en Centro de Convenciones “Siglo XXI” y el Multigimnasio “Socorro Cerón” de la Unidad Deportiva “Kukulcán” y en el módulo de vacunación de la Unidad Deportiva “Inalámbrica”.

Se recomienda a la población lo siguiente:

-Identificar el día y el lugar donde le corresponde vacunarse.

-Si te llega un mensaje de texto, respeta las indicaciones.

-No es necesario llegar con horas de anticipación.

-Tomar los medicamentos como de costumbre.

-Tomar alimentos antes de acudir a la cita.

-Usar ropa cómoda y de manga corta.