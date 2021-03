Vacunación en Mérida: Así se aplicarán las 105 mil vacunas contra el Covid

Joaquín Díaz Mena, delegado de Bienestar del gobierno federal, indicó que en Mérida se establecerán de 10 a 15 puntos de vacunación contra el coronavirus a partir del lunes 5 de abril.

El funcionario expuso que llegarán 105 mil vacunas de AstraZeneca para Mérida y el número restante para los 130 mil adultos mayores arribaría cuando mucho una semana después.

El delegado reconoció que en el estado hay un porcentaje de gente que no acepta la vacuna.

“Realmente en las comunidades alejadas o comisarías mucha gente tiene temor ante la falsa información de que les puede ocurrir algo, aunque en Yucatán afortunadamente la gran mayoría de los casos ha sido leves, solamente se les sube la presión, pero hay gente que tiene temor y no llega a los centros de vacunación. Calculamos que con las 105 mil (vacunas) inclusive podría cubrirse toda la demanda”, indicó.

“En el caso de las vacunas que sobren, se podrían destinar a los municipios faltantes”, indicó a los medios de comunicación ayer en la entrega de casas que realizaron el Infonavit y la Desarrolladora San Marino, en Kanasín, de lo que damos cuenta en otra nota.

¿Cómo será el proceso de vacunación en Mérida?

Sobre el proceso de vacunación en Mérida, dijo que comenzará con apellidos que se inicien con A, B, C, D y el segundo día E, F, G y H, y así hasta acabar el abecedario, para dividir a 130 mil adultos mayores en seis partes y además tener en la ciudad de 10 a 15 puntos de vacunación, aunque podrían ser más.

Casos especiales

Acerca del tema de llevar la vacuna a domicilio, comentó que se realiza un censo de todos los asilos y casas hogar de ancianos para llevar las dosis.

Respecto a la gente que está postrada, había un promedio entre 10 personas en los municipios pequeños y 40 personas en las ciudades grandes.Luego calculó que en Mérida puede haber hasta 400 personas con esta condición.

“Esto disminuye una vez que empezamos a vacunar porque los familiares hacen lo posible por llevar a su familiar por su cuenta y los pocos que no lleguen, si el familiar acude, entonces se hace la planeación de una brigada que sale hacia los domicilios a atender. En los últimos días se programa todo esto”, explicó.

Asimismo, comentó que lo que buscan es avisar al adulto mayor de acuerdo con su código postal. Se generará un SMS, el mensaje de teléfono que le llegue para que ahí le señale que acorde a su código le toque tal centro de vacunación, para acudir y que conforme a su apellido debe ir tal día, “de esta manera vamos a diversificar los lugares en toda la ciudad”.

Vacunación

En esta Semana Santa, detalló, están vacunando en Dzán, Dzizantún, Seyé, Panabá, Celestún, Cacalchén, Hoctún, Cenotillo, Muxupip, Chikindzonot, Tekit, Opichén, Tixcacalcupul, Maní y Temax.“En todos estos lugares comenzó hoy (por ayer) y terminamos en algunos lugares mañana (martes) y algunos llevan esta semana”, indicó.“El 5 de abril, además de Mérida, vamos a empezar en Muna, Halachó, Teabo, Yaxcabá, Tecoh, Tzucacab, Dzitás, Sucilá y Sotuta. De esta manera vamos a llegar prácticamente a 70 municipios y la siguiente semana vamos para el final, que sería terminar con el 100% del estado”, afirmó.

¿Cuándo llegará la segunda dosis?

La segunda dosis se nos cruzará antes de finalizar abril; es decir, ya nos llegará la segunda dosis para Valladolid, Motul, Conkal, que con ellos comenzamos”, detalló.

Se espera que a finales de abril estén vacunados todos los adultos mayores.En el caso de las comisarías meridanas, se pedirá al Ayuntamiento que ayude a movilizar hacia los centros de vacunación.

Después expuso que no tienen un porcentaje de los adultos mayores que no quieren vacunarse. En el caso de Temozón, por ejemplo, casi ninguna comisaría aceptó la vacuna, hay un alto rechazo en zonas alejadas.Sobre personal de salud que no ya sido vacunado y que ha protestado, indicó que la vacuna llegará paulatinamente.

“Sin embargo, le ofrecimos a la presidenta del Colegio de Médicos que como nuestra reglamentación marca que los integrantes de la brigada se deben vacunar, entonces que integremos a los médicos menores de 60 años, porque los demás los vacunaremos de por sí y los menores de 60 años los podamos integrar como voluntarios médicos en las brigadas de Mérida”.

De esta forma cubrimos toda su demanda que serían como 400 médicos y así lo hemos hecho en el IMSS e Issste del interior del estado. Todos los que faltaban se les canalizó como médicos de brigada y se les pudo atender”.El funcionario detalló que estos 400 incluyen hospitales privados que están en el Colegio de Médicos de Yucatán, pero es voluntario, no es obligatorio.Ante el próximo silencio por el proceso electoral, Joaquín Díaz expuso que están pagando todos los programas federales en este momento.

“Estamos pagando adultos mayores, en el caso de Mérida, en el Tecnológico”.

El delegado exhortó a los adultos mayores que no han sido avisados para que vaya a cobrar que lo hagan a partir de hoy martes hasta el viernes, en el Tecnológico de Mérida.“También para jóvenes de edad preparatoria estamos pagando las becas de bachillerato.

Ya terminamos con becas básicas, se adelantó a Jóvenes Construyendo el Futuro, estamos repartiendo las tarjetas para Bienestar para los pescadores y en el caso de Producir para el Bienestar, que es para los que siembran milpa y que también pidieron el apoyo por las pérdidas de huracanes y tormentas, ya no nos da tiempo de llevarles una orden de pago”.“Vamos a mandar los últimos listados que nos lleguen esta semana a los ayuntamientos para que lo peguen en los estrados, le vamos a pedir a los campesinos que acudan a su palacio municipal, revisen la lista y si está su nombre ahí está la fecha en que se pueden presentar en un Banco de Bienestar a cobrar”.

Las inscripciones se detendrán y en junio se reabrirán. Reiteró que este viernes será el último día de pagos.Joaquín Díaz comentó que ayer (lunes) en la tarde tenían programada una reunión interinsticional con el IMSS, Issste, Secretaría de Salud del Estado, Ayuntamiento de Mérida, la Sedena, la Marina y la Guardia Nacional, con motivo de la próxima vacunación en Mérida.