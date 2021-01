Vacunas a Tekax

Avanza proceso de inmunización del sector salud

El gobernador Mauricio Vila Dosal acudió ayer al Hospital General de Tekax para verificar el proceso de aplicación de la vacuna contra el coronavirus al personal de salud que otorga atención en el área Covid, se informa en un comunicado.

Durante su visita, el gobernador recorrió las instalaciones que se habilitaron para el proceso de vacunación. Lo acompañaron el coordinador estatal para la Vacunación Covid-19, capitán de Corbeta Carlos Gómez Montes de Oca, y los comandantes de la IX Zona Naval, vicealmirante Carlos Humberto Lanz Gutiérrez, y de la 32 Zona Militar, general de brigada Francisco Miguel Aranda Gutiérrez.

Ahí, el titular de la Secretaría de Salud de Yucatán (SSY), Mauricio Sauri Vivas, explicó que, de acuerdo con el reporte del cierre de la jornada del jueves, ya se aplicó el 66% del total del primer envío de vacunas que llegó el pasado martes.

En el caso particular de Tekax, informó que ayer se terminaba de aplicar las dosis asignadas al hospital.

Como se informó desde un principio, detalló, en esta primera fase se está vacunando al personal de salud de las áreas Covid de 16 hospitales y clínicas del estado.

A su paso por este hospital, que ayer cumplió su primer año de estar operando al 100%, el gobernador visitó los módulos de triage y registro donde el personal de salud acude previo a la aplicación de la vacuna.

Después atestiguó que se le administrara la dosis a la enfermera Teresa de Jesús Chan Cámara, una de los 275 trabajadores vacunados en este nosocomio.

“Me siento feliz de que me vacunen contra el coronavirus. Teníamos la esperanza de que algún día llegaría, y ese momento ya se cumplió; aunque sabemos que aún queda un largo camino por recorrer, nos da aliento que por fin la tengamos aquí en Tekax. No perdemos la creencia de que esta situación eventualmente pasará”, expresó la mujer ante Vila Dosal.

La enfermera originaria de Tekax, quien labora en el área dedicada a pacientes con coronavirus de este nosocomio, explicó que comenzó a laborar en esa zona especializada desde agosto del año pasado, donde ofrece atención médica con un gran sentido ético para los pacientes de ese lugar.

“He afrontado con mucho profesionalismo mi carrera y he tratado con mucho humanismo a la gente, porque estar en esta batalla es algo difícil. Al principio sentía mucho temor al contagio, también ver a la gente contagiarse con ese virus es algo difícil para todos”, expresó Teresa Chan.

“Como profesionales tratamos que ellos se sientan mejor porque no pueden estar en contacto con sus familiares. Por eso le pido por favor a la gente que está allá afuera que no bajen la guardia, porque esto sigue; si no tienen que salir, no lo hagan, que se laven las manos y usen bien los cubrebocas”, añadió la trabajadora de la salud.

Teresa Chan resaltó que en el estado nos hemos caracterizado por mostrar buenos resultados en los índices de salud. Esto, aseguró, se debe a que los ciudadanos han seguido las medidas sanitarias de prevención que ha promovido el gobierno estatal.

“La forma en que hemos actuado los yucatecos nos ha dado una ventaja en la lucha contra la pandemia por encima de otros lugares. El trabajo del gobierno del Estado se ha dado muy bien porque nosotros hemos recibido el equipo necesario e instalaciones adecuadas”.

Sin embargo, “tenemos que seguir esforzándonos para salir adelante y, finalmente, vencer a esta pandemia”, manifestó la mujer.

Desde el miércoles pasado, el gobernador Vila Dosal puso en marcha de manera simultánea la administración de vacunas en las 16 unidades médicas del estado consideradas para la primera etapa de la vacunación. Se estarán aplicando las primeras 9,750 dosis que llegaron al territorio.

La doctora especialista en Anestesia y Pediatría, Mariana Beatriz Mendoza Rosado, quien ha laborado en este hospital por más de 10 meses, le relató al gobernador Vila que el personal de salud de ese lugar “nos sentimos muy felices y esperanzados de que estemos avanzando con esta vacuna”.

Originaria de Mérida, reconoció que los indicadores obtenidos en el estado durante la pandemia son resultado del buen comportamiento de la población y las recomendaciones hechas por el gobierno del Estado, “las cuales fueron implementadas en muy buen tiempo para contrarrestar los efectos iniciales de esta emergencia”.

Mariana Mendoza resaltó que desde el gobierno del Estado se ha hecho un buen trabajo, ya que se contrató a personal de apoyo desde el principio de la pandemia, así como a más personal médico y de enfermería. “Es de reconocer que han reaccionado de buena manera”.

“Ahora ya tenemos la vacuna, pero no debemos bajar la guardia, todavía se está comenzando con la vacunación y falta una buena parte, por lo que debemos seguir con las medidas de distanciamiento y restricción hasta que nos acerquemos más al final de esta difícil etapa”, finalizó.

En un principio la Federación informó que el primer envío de vacunas para Yucatán, programado para el 12 de enero, sería de 10,725, pero solo llegaron 9,750 dosis.

Por otro lado, en su calidad de coordinador de la Comisión Ejecutiva de Salud de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), Vila Dosal convocó a una reunión con funcionarios de la Federación a quienes reiteró la disposición de los estados de colaborar en la estrategia de vacunación contra el coronavirus en las entidades.

En el encuentro virtual, señaló la urgencia de replantear y mejorar el plan para contribuir a que la fase de vacunación masiva se realice de manera ordenada y eficiente.

En la junta participó la titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Olga Sánchez Cordero.

Vila Dosal señaló que los estados cuentan con la infraestructura, el personal con el conocimiento técnico y la experiencia para robustecer esta estrategia nacional y contribuir a que sea exitosa.

Todos los gobernadores que estamos aquí reunidos lo hemos expresado y solicitamos atentamente que estas opiniones fueran tomadas en cuenta. Estamos en una etapa histórica en el país. Hoy por fin tenemos la esperanza de que con la vacuna sea el principio del fin de la pandemia, y creo que, si nos equivocamos en el tema de su aplicación, este será un error que no solamente vamos a pagar todos, sino del cual nos vamos a arrepentir, agregó el gobernador yucateco.

Además, coincidieron en que los integrantes de las brigadas especiales que propone el gobierno federal no cuentan con las aptitudes y conocimientos en materia de salud para brindar asistencia a las personas en caso de que presenten alguna reacción adversa.

Sobre este tema, el gobernador de Baja California Sur, Carlos Mendoza Davis, coincidió en que el gobierno federal no ha prestado a los estados la confianza para trabajar en cooperación, aun cuando los estados han expresado su disposición de aportar con sus recursos para el Plan de vacunación.

Asimismo, externó su descontento y desánimo hacia la conducta de la Federación, pues aseveró que el esquema de vacunación planteado puede mejorarse con la ayuda de los gobiernos estatales; sin embargo, no han sido considerados.

“Sin discutir la capacidad del gobierno federal para elaborar este Plan, existen muchas alternativas disponibles para mejorarlo y que deberían ser consideradas”.

El gobernador de Zacatecas, Alejando Tello Cristerna, afirmó que, de acuerdo a la experiencia en la aplicación de la vacuna en su estado, la Federación ha colocado a muchos actores en las brigadas de vacunación que no se dedican a eso, lo que ha entorpecido los procesos y dado tintes de que se trata de un tema politizado.

“Como estados no contamos con la información suficiente de la estrategia, nosotros queremos hacer equipo con el gobierno federal, sumar con ellos para que sea exitosa, pero nos están dejando a un lado y la información que nos están dando ha sido a cuenta gotas”, aseveró.

A su vez, el gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, respaldó la preocupación expuesta en la reunión respecto a la falta de interés por parte de la Federación en integrar a los gobiernos estatales en los procesos del Plan de vacunación contra el Covid, negándose a emplear la infraestructura, capital humano y conocimientos que ofrecen las entidades federativas.

“Nuestro interés es apoyarlos y ponemos todo de nuestra parte, todas nuestras capacidades para que esta estrategia resulte de la forma más exitosa, esperamos que nos consideren”, añadió.

El gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez Servién, externó que es urgente que todas las sugerencias planteadas sean atendidas por el gobierno de México, especialmente en las siguientes etapas de la estrategia, que representará vacunación de un gran número de gente.

También el gobernador de Tlaxcala, Marco Mena Rodríguez, solicitó a la Federación que los estados, los equipos y el personal con que cuentan sean considerados para asegurar el éxito de la estrategia de vacunación.

“Aun con los desafíos e inconvenientes que en Tlaxcala hemos observado en el proceso, mi gobierno y estoy seguro que el de todos los estados estamos para respaldar las acciones de vacunación del gobierno federal”, apuntó.

En presencia del titular de la Secretaría de Salud federal (SSA), Jorge Alcocer Varela y del subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud de la misma dependencia, Hugo López-Gatell Ramírez, el gobernador de Yucatán indicó que los gobiernos estatales están preparados y abiertos a participar y sumar esfuerzos y capacidades para mejorar y sacar adelante este proceso para que al estado y todo el país le vaya bien, ya que, como también coincidieron los demás integrantes de la Conago, la ayuda que han propuesto los estados no ha sido considerada.

“Si hacemos un esfuerzo en conjunto, un esfuerzo donde todos aportemos todas las capacidades que tenemos, son muchas mayores posibilidades de salir exitosos”, afirmó Vila Dosal ante los directores de los Institutos de Salud para el Bienestar (Insabi), Juan Antonio Ferrer Aguilar; Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo Aburto, y de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste), Luis Antonio Ramírez Pineda.

Sobre el caso particular de Yucatán, el gobernador expresó su preocupación por las 1,000 vacunas faltantes para el estado porque, indicó, de acuerdo con la información recibida la semana pasada, nos correspondían 10,750 dosis, de las cuales solo llegaron al territorio 9,750.

En ese sentido, Vila Dosal pidió la aclaración de si las vacunas pendientes estarían siendo enviadas en las siguientes remesas o si ya no estarían llegando, a lo que no hubo respuesta por parte de los funcionarios del gobierno federal.

Finalmente, la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, indicó que todas las opiniones y sugerencias vertidas en esa reunión son bienvenidas y estarán siendo consideradas por las autoridades pertinentes.

Por ello, reiteró su disposición de continuar el diálogo y trabajo coordinado con los gobiernos estatales para fortalecer la estrategia de vacunación contra el coronavirus.

Plan de vacunación Reunión

El gobernador Vila Dosal tuvo una reunión con la Conago y funcionarios federales.

Brigadas

Se confirmó que las brigadas de vacunación para atender a la población estarán conformadas por 12 personas que serán: un promotor del programa Sembrando Vida; otro promotor del programa de Becas “Benito Juárez”; dos Servidores de la Nación; una enfermera y un médico; dos voluntarios y cuatro elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de la Marina y la Guardia Nacional, cuando en cada estado existe un Consejo Estatal de vacunación integrado por el IMSS, Issste, las secretarías de salud estatales y Fuerzas Armadas, que son todos los involucrados en las campañas de vacunación que se realizan anualmente y son personal preparado en la materia.

Conocimientos

En ese sentido, los gobernadores que integran la Conago externaron su inconformidad en que los encargados de la estrategia de vacunación en las entidades sean personas que carecen del conocimiento técnico, ya que se han dispuesto a Servidores de la Nación y promotores de programas federales sin las aptitudes para esta tarea, cuando en cada estado existe un consejo estatal de vacunación dispuesto a coadyuvar, pero que se le ha hecho a un lado.