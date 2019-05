MÉRIDA.—Cuando la pequeña Valentina nació no hubo tiempo de planear nada. Con su madre en coma, la mente de todos los que anhelaban su nacimiento estaba nublada de dolor, incluso la de Jesús Hau, su padre, quien, sin embargo, vio en ella esperanza.

Valentina nació el 25 de enero con apenas 27 semanas de gestación. Su alumbramiento dio un poco de luz a todos los que la amaban, y que en algún momento pensaron que no iba a sobrevivir dada la condición crítica de su madre.

Contrario a su alumbramiento, su concepción sí fue planeada. Sus padres, Jesús y Yulissa Canul, estaban felices pues tendrían la “parejita”.

Su primogénito, Eithan, ya iba a cumplir dos años. Jesús y Yulissa se habían conocido muy jóvenes. Ella tenía 18 años y aún cursaba el bachillerato cuando nació Eithan.

Dos años después se embarazaron de nuevo y se llenaron de alegría cuando supieron que sería una niña.

El embarazo transcurría normal salvo por algunos dolores de cabeza que muchos pensaron era producto de su estado, hasta que a principios de enero un dolor insoportable hizo que se desvaneciera.

Una semana antes, Yulissa participó en las celebraciones de Navidad como si nada, inclusive, el 26 de diciembre había ido una fiesta familiar donde todos la vieron bien.

“No había indicios. Sí decía que quería descasar pero pensábamos que era por su embarazo”, cuenta Lucía Pech, prima de Jesús, a quien él acudió para encomendarle al pequeño Eithan debido a que era su madrina de bautizo.

Yulissa fue ingresada de emergencia en el Hospital Regional General No 1 “Ignacio García Téllez” donde le detectaron un tumor cerebral.

Para descompresionar el tumor, los médicos le practicaron una cirugía, pero Yulissa no mejoró, al contrario, su salud se deterioró aún más, cayendo en estado de coma.

La situación hizo que un grupo de expertos concluyera que se podía preservar la vida del bebé si alcanzaba un peso mayor a 500 gramos.

De tal forma, mantuvieron con vida a la mamá con ayuda de aparatos; además, le inyectaron esteroides para que el bebé madurara particularmente sus pulmones y su sistema neurológico.

Así fue hasta que, al notar que la muerte clínica de la madre podría suceder en cualquier momento, el 25 de enero decidieron practicarle una cesárea.

Unos diez días después Yulissa falleció. Lucía ya veía venir que así serían las cosas, lo supo desde que Jesús le contó que Yulissa tuvo un infarto cerebral.

“Él tenía esperanza, pero yo ya imaginaba que no iba a ser así pues mi mamá y una tía fallecieron de derrame cerebral, aunque a él siempre le quedaba la esperanza y eso me hacía pensar que había que prepararlo para lo que iba a venir”.

Lucía no sólo lo consoló sino también le preguntó qué iba a pasar con los niños y es que estaba consciente que él como chofer de una abarrotera prácticamente estaba todo el día fuera de su casa.

Jesús le pidió entonces que se hiciera cargo de Valentina y que cuide a Eithan en la mañana y tarde, y que saliendo del trabajo lo llevaría a su casa para dormir con él.

Madre de dos adolescentes (uno de 15 y una niña de 12), Lucía se vio entonces cuidando de buenas a primeras a dos niños más.

“Cómo son las cosas, porque la verdad mi marido y yo no íbamos a aceptar ser padrinos porque estábamos mal económicamente. Pero como dicen que no es bueno decir que no si te hablan de padrino pues dije que sí pero les advertí que no tengo para fiesta que sólo lo que me toca: la ropita, su vela y su pañal”.