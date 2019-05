Valida el PRI nacional triunfo de Torres Rivas

El político espera la notificación oficial del fallo

La Comisión de Justicia Partidaria del Comité Nacional del PRI desechó anteanoche las últimas denuncias contra el recién electo dirigente estatal de ese partido en Yucatán, Francisco Torres Rivas, y confirmó legal los resultados de su elección, por lo cual se espera que en los próximos días asuma la presidencia de ese instituto político en la entidad.

“Sé que anoche (por el jueves pasado) la Comisión de Justicia nacional sesionó en Ciudad de México y emitieron sus fallos a mi favor, pero estoy en espera de que me lo notifiquen oficialmente, por eso no lo he hecho público”, anticipó ayer el mismo Torres Rivas.

De acuerdo con información proporcionada en el PRI estatal, este partido en Ciudad de México desechó las últimas denuncias que había presentado el candidato perdedor Diego Lugo, contra el triunfo de Torres Rivas.

En la resolución emitida anteanoche y firmada por el comisionado presidente Fernando Elías Calles Álvarez y el secretario general de acuerdos Omar Víctor Cuesta Pérez, ambos de la dirigencia nacional del PRI, en el artículo segundo de la resolución se establece que:

“Se confirma el resultado de la elección, la validez del proceso interno y la constancia de mayoría que se entregó a la fórmula ganadora integrada por Francisco Alberto Torres Rivas y Lila Rosas Frías Castillo”.

Entrevistado al respecto Torres Rivas dijo estar enterado de ese resultado, y aun cuando los inconformes podrían continuar su lucha jurídica acudiendo a los tribunales electorales, ya no hay nada que le impida proceder a su toma de posesión como nuevo presidente estatal del PRI en Yucatán.— DAVID DOMÍNGUEZ MASSA

Aunque todavía no tiene la fecha concreta de cuándo será su toma de posesión, el presidente electo indicó que ya empezarán con los preparativos y espera que pueda ser antes de concluir mayo, para lo cual se pondrá en contacto con su presidenta nacional en los próximos días, a fin de ponerse de acuerdo en el día.