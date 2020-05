"Vamos, no me quiero morir": víctima de alcohol adulterado en Mérida

MÉRIDA.- "Busca mi ropa y vamos, no me quiero morir", le habría dicho José H.M.C. a su hermana Yeseña poco antes de ser trasladado al hospital O'Horán, donde murió por consumir alcohol adulterado.

Yeseña perdió a su hermano y a su papá en un mismo día, ambos consumieron alcohol adulterado que, presuntamente compraron a "Ballena" que de "siempre" se ha dedicado a la venta ilegal de alcohol.

La joven relata que el sábado por la tarde su papá ya "no pudo aguantar" sus ganas de consumir alcohol, por lo que acudió a comprar medio litro de bebida alcohólica.

Por la noche el señor comenzó a consumir el alcohol, hasta la madrugada antes de acostarse a dormir.

"Se levantó a las 9 de la mañana pero ya no veía . Quería ir al baño pero se iba agarrando de la pared", dijo la señora Ermila, la viuda.

Decidieron trasladarlo al hospital O'Horán, donde un médico les dijo que el señor estaba grave. La informó que su hijo también ingirió la bebida y el doctor pidió que también vaya al hospital.

"Al principio no quería ir, decía que se sentía bien, pero en que le contamos que mi papá estaba mal fue que decidió ir. Busca mi ropa y vamos, no me quiero morir", contó la joven.