Varias familias aún permanecen en albergues temporales

Esta mañana, cuando el huracán “Delta” se aleja cada vez más de Yucatán, aún permanecían varias personas en los albergues temporales que se habilitaron en la ciudad.

En el de San José Tecoh, donde se resguardó a familiares de pacientes internados en el hospital O’Horán, todavía permanecían 11 de los 13 que llegaron.

Por su parte, en el comedor de la colonia Mielera, de las 30 que llegaron solo quedaban 17, incluido un bebé de dos meses.

Los refugiados en el albergue de San José Tecoh, todos del interior del Estado, estaban resguardados primero en una estancia de la Sedesol, pero como en ésta se empezó a "colar" agua por el techo y algunas paredes fueron canalizados al del Ayuntamiento.

“No sabíamos de la tormenta y ya después nos agarró la lluvia”, relató Josefina Balam Dzul, vecina de Tahdziú.

No pudieron regresar a su pueblo

La mujer llegó a Mérida para acompañar a su mamá, Luciana Balam, a su cita con el oncólogo, pero ya no pudieron regresar a su pueblo debido al huracán.

Como no tenían un lugar para quedarse acudieron al albergue que está frente al hospital, pero ya no había cupo, entonces se dirigieron al de Sedesol, donde las recibieron.

Sin embargo, en ese lugar se comenzó a filtrar agua de modo que de nuevo los cambiaron al otro lugar.

“Gracias a Dios pasamos bien la noche. Nos dieron comida, de todo, nos atendieron bien", señaló Josefina.

"Dormimos cómodos y ahorita que vengan por nosotros me regreso a mi pueblo porque dejé a mis tres hijos”.

Llegó para acompañar a su hermana

Carlos Carrillo Gómez, de Tzucacab, vino a Mérida para acompañar a su hermana a quien operaron del brazo.

“Le dieron de alta, pero no pudo salir por el huracán y yo no tenía donde quedarme", explicó.

"Fui al refugio de Sedesol y allí nos dieron hospedaje, pero como el local se encuentra un poco deteriorado y en algunas partes entra agua nos pasaron acá para prevenir porque decían que el huracán entraría con fuerza”.

Honorio Chan, de Kanxoc, Valladolid, tiene a su hijo ingresado desde hace dos semanas por un golpe que le propinó un compañero de trabajo en la cabeza.

“Aún no lo quieren operar, ya me dijeron tres veces que lo van a operar y no lo operan. Ahora por la lluvia desde antier (martes) no me he comunicado con él”.

Refugio de la colonia Mielera

En el refugio temporal de la colonia Mielera, que normalmente funciona como comedor, Rosi Cortés Pat, la coordinadora, informó que llegaron 30 personas del asentamiento Invasión Mielera.

La mayoría se instaló desde el martes y allí permanecerán hasta que baje el nivel de agua de sus casas.

Minerva Ruiz, quien acudió con su pareja, dos hijas, dos nietas y su yerno, relató que decidieron resguardarse en el albergue porque su casa, que está hecha de lona, "se llueve".

“La primera vez (cuando pegó la tormenta 'Cristóbal') allá la pasamos y el agua nos llegó casi a la rodilla, se inunda por dentro y tarda mucho en secar".

"Ahorita no sube tanto porque ya se embutió, pero como es tierra sigue húmedo”, explicó.

"No resistiría el huracán"

Isabel Mojarraz, cuya casa también es de lona, no dudó en acudir al albergue apenas supo del huracán.

“Mi casita es de lona y no resistiría el huracán. Por eso vine, sobre todo por mis hijos”.

Isabel solo pudo sacar sus documentos y algo de ropa.

“Lo material vuelve, pero una vida no se recupera”, señaló.