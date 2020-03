¿Vas a ir a la marcha feminista?

Alejandra Yañez Rubio (*)

¿Qué piensas de la marcha y del paro convocado por colectivos feministas?, ¿vas a ir? Se presentan muchas interrogantes acerca de estas convocatorias, sobre todo a nosotras quienes sabemos que la violencia existe, porque lo hemos vivido. En mi caso, lo he experimentado en la calle y en el transporte público.

Observo que muchos hombres están conscientes de la violencia que prevalece y desean apoyar, pero al mismo tiempo se sienten limitados: no pueden opinar, no pueden asistir, les han negado el derecho a manifestarse por el temor de que se les acuse de ser “heteropatriarcales”.

Convocantes

El problema es que la marcha del 8 de marzo es convocada por agrupaciones feministas extremistas que en su agenda manifiestan varios objetivos: visibilizar y combatir los feminicidios, impulsar el aborto, el matrimonio igualitario, la adopción homoparental y otras ideologías en nuestro marco legal. Consta en su pliego petitorio

El paro del 9 de marzo es convocado por los mismos colectivos, quienes se sorprendieron al ver que diversos partidos políticos, universidades, empresas y hasta la Iglesia católica se sumaron al justo reclamo por la violencia contra las mujeres. Esta situación inesperada las privó de ostentarse como las únicas representantes del colectivo femenino mexicano, dado que ahora les es imposible afirmar que el total de los participantes en estos actos comulgan con todos y cada uno de los puntos que presentan en su pliego petitorio.

Hubiera sido mejor movilizar a toda la sociedad para combatir la violencia pero estos colectivos, de manera ventajosa, quieren utilizar el hartazgo y la impunidad para promover su agenda ideológica. Existe la violencia, en eso estamos todos de acuerdo, pero no todos queremos el aborto. De manera excluyente, en sus invitaciones digitales advierten que quienes acudan a la marcha solo podrán portar pañoletas verdes o moradas, que no podremos usar pañoletas azules ni ostentarnos como personas provida. Han elaborado memes con los que buscan ridiculizar a toda mujer que quiera unirse al reclamo contra la violencia pero que se manifieste provida: la tachan de “Fakeminista” o de “Mujerista”.

Movilización

Pretenden movilizarse espontáneamente en torno a los dramáticos homicidios recientes contra mujeres y niñas, pero la sociedad debe saber que esos colectivos feministas ya habían programado tanto la marcha como el paro desde el mes de enero. (La estrategia utilizada en otros países ha sido realizar ambas acciones para extender el tiempo de “protesta social”).

Por ejemplo, el colectivo “Brujas del Mar” en programa de radio declaró que desde el 9 de enero ya tenían planeado convocar a un paro de labores.

Debemos entender que muchos de estos colectivos feministas reciben millonarios recursos anualmente con el objeto de lograr cambios en las leyes nacionales y estatales que les permitan a las empresas e instituciones transnacionales (IPPF, ONU: agenda de control poblacional) operar sus negocios sin restricciones en nuestro país. Sin embargo, las convocatorias siempre habían tenido magros resultados.

¿Qué sucedió en esta ocasión? El asesinato de Ingrid Escamilla y el secuestro-homicidio de la nena Fátima les dio el impulso para ganar un día más de “reclamo social”. De esta manera, los colectivos feministas explotaron esta ola de hartazgo para convocar al famoso paro que esta vez ha tenido esa inesperada respuesta.

Esta convocatoria aparentemente altruista busca alcanzar dos objetivos: capitalizar el alto grado de impunidad para fortalecer su agenda supremacista y limpiar su nombre, asociado en la actualidad con violencia y destrucción tanto de propiedad pública como privada.

Sin embargo, en plena contradicción no buscan erradicar la violencia pues la necesitan para alcanzar sus objetivos y atacar a hombres y mujeres que no piensan como ellas.

Saben muy bien que en este país, por cada mujer asesinada, ocho hombres también son privados de la vida de manera violenta. La estadística no respalda su discurso. Mienten para posicionarse políticamente y conseguir la implementación de su agenda.

A ejemplo de lo arriba expuesto:

En 2017, un conocido magnate financió el paro de dos días del movimiento feminista en Estados Unidos con el objetivo de fortalecer “el derecho al aborto”, ya que la administración de Trump dio un duro revés a esta política antinatalista.

En 2015, el movimiento “Ni una menos” comenzó debido a la indignación que causó el asesinato de Khiara Pérez a manos de su novio y la familia de éste, cuando ella confesó estar embarazada y negarse a abortar. Murió defendiendo la vida de su bebé, sin embargo, estos mismos “colectivos feministas“, en las siguientes marchas utilizaron su nombre para promover el aborto en Argentina. La madre de Khiara expresó así su descontento: “de haber sabido que iban a usar el caso de su hija para promover el aborto, no hubiera participado en la primera marcha.”

Oportunidad

En resumen, estos grupos buscan aprovechar la actual situación de impunidad que se vive en el país para legitimar su vandalismo y presionar al gobierno en la implementación de su agenda. Es un movimiento que se jacta de “empoderar a las mujeres” pero que en realidad excluye a las mujeres que piensan de manera diferente, que usan pañoletas azules o se pronuncian a favor de la vida. Los hechos evidencian un movimiento que solo busca “empoderar a algunas mujeres”.

Por estas razones invito a toda la sociedad a apoyarnos a las mujeres de manera permanente, no tanto en marchas o paros, sino con hechos. Nosotras sí queremos respeto y seguridad, pero no queremos generalizaciones ni lucha de mujeres contra hombres. Queremos un alto a la violencia pero no queremos la promoción del aborto. Les invito a visitar y sumarse al sitio undiaportodas.org.

Integrante del Frente Nacional por la Familia

