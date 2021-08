Vasta afluencia en los módulos

Desde temprano llegan a registro de las pensiones

Desde antes de la apertura de las mesas de registro, a las nueve horas, algunos adultos mayores de 65 años ya aguardaban el momento de registrarse y obtener la Pensión para el Bienestar, proceso que en Mérida se realizará de manera escalonada, sector por sector, comenzando con los vecinos de colonias del sur.

Documentos en mano, algunos con sombrillas y otros con sillas plegables, los adultos mayores aprovechan esta oportunidad de incorporación que es un primer paso hacia la obtención de la pensión; aún hacen falta visitas, verificaciones, entrevistas y otras partes del proceso.

El Gimnasio Polifuncional de San José Tecoh, la cancha de usos múltiples de la colonia Castilla Cámara y el Cbtis 95 fueron habilitados como sedes para este registro, ahí se instalaron las mesas atendidas por personal de la Secretaría del Bienestar, el cual en la parte exterior de los inmuebles orientaba a los adultos mayores al tiempo que verificaba la documentación.

Los solicitantes debían ingresar manteniendo la sana distancia, usando cubrebocas y aplicándose gel antibacterial en las manos.

No todos los que llegaban lo hacían con plena conciencia de lo que estaban haciendo: unos llegaron pesando que era una renovación de su registro, no; otros tenían la esperanza de tramitar una reposición de alguna credencial, ahí no; personas que aún no tienen los 65 años cumplidos, tampoco; los que llegaron de otros sectores de la ciudad, no es su momento.

Se explicó que las jornadas eran para la incorporación a la pensión de adultos mayores de 65 años que aún no reciben este beneficio y que estén avecindados en colonias del sur de la ciudad.

Megáfono en mano, uno a uno, los interesados eran llamados a la mesa para realizar su trámite, poco antes del mediodía en cada una de las tres sedes se había atendido a más de 500 personas.

“Hay que aprovechar la oportunidad porque ya necesitamos ese recurso para sostenernos”, comentó una vecina de San José Tecoh a la joven que revisaba su documentación para ingresar.

El registro se mantuvo activo hasta las cuatro de la tarde. Hoy miércoles será la segunda jornada de incorporación para vecinos del sur de Mérida, para conocer con exactitud la sede que le corresponde ingrese a https://ubicatumodulo.bienestar.gob.mx/index/.

Este proceso es muy escrupuloso en ese sentido: las personas deben ir específicamente a la sede que les corresponde, de otro modo no podrá aceptarse su solicitud. En esa página hay que proporcionar el dato de Yucatán como entidad y Mérida como municipio, el tercer campo es la colonia o fraccionamiento donde viva la persona.

Con esos tres datos el interesado ya sabe qué día y a qué hora debe ir al módulo, la dirección e incluso se le proporciona una ubicación en Google Maps para mayor comodidad.

Después de la zona sur continuará la zona oriente los días 22, 23 y 24 de agosto; la tercera zona será la poniente el 3 y 4 de octubre; se continuará con la zona centro del 18 al 22 de octubre y se cerrará con la zona norte el 7 y 8 de enero de 2022.

Quienes soliciten su registro a la Pensión para el Bienestar tendrán que presentar copia de identificación oficial, CURP, acta de nacimiento legible, comprobante de domicilio no mayor a tres meses y proporcionar un número telefónico o celular. Las personas que fungirán como auxiliares de los titulares de la pensión deberán presentar esa documentación.— Emanuel Rincón Becerra