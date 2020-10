Mujer de Tixcacal ayuda a su vecina a dar a luz en pleno ciclón

MÉRIDA.- "Mi vecina está dando a luz". Esa fue la frase que Alejandra Rodríguez dijo vía telefónica a María Medina Quintal, una de las operadoras de la línea de emergencia 9-1-1 de la Secretaría de Seguridad Pública.

Fue alrededor de las 6:30 de la mañana de este martes, exactamente cuando la tormenta tropical "Zeta" aún estaba sobre territorio yucateco. Alejandra pidió ayuda para su vecina Yanis Cutz Yah, de 23 años. A la joven, con siete meses de gestación, se le acababa de romper la fuente.

La agente ofreció mandar a la unidad más cercana; mientras tanto le pidió a su interlocutora mantenerse en la línea y le dio indicaciones para auxiliar a su vecina en la labor de parto. Le pidió que le afloje la ropa y que el espacio en el que estuviera la mujer en labor estuviera completamente limpio.

"Señorita, la cabeza del bebé ya salió", dijo con emoción Alejandra. La telefonista continuó dándole instrucciones. "No intente jalarlo. Sujete con firmeza para que no se caiga". Luego le indicó que le limpie la boca, que lo envuelva con una sábana limpia y que no le corte el cordón umblilical.

Fue una niña

"Ya está la ambulancia acá", anunció Alejandra a María. Ambas acababan de recibir a una niña, la tercera hija de los esposos Tito Libio Pérez Andrade y Yanis Maylen, en la comisaría de Tixcacal, Mérida.

Al lugar llegó la ambulancia Y-27 de la SSP, a cargo del paramédico Samuel Cen Mendoza, quien después de valorar a la niña la trasladó, junto con su madre, a un hospital para su atención médica.

La joven, originaria de Champotón, Campeche, indicó que viven en dicha comisaría meridana desde hace cuatro meses cuando se mudaron, procedentes del vecino estado, por razones de trabajo del joven de 25 años, quien en todo momento estuvo al lado de su esposa.- Con información de Gabriel Chan Uicab

