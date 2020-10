Vecina de Las Américas encuentra una boa en su casa (viral)

Las actuales inundaciones en diversos puntos de Mérida no solo mantienen en alerta a las autoridades sanitarias por las posible reproducción del mosco del dengue, sino que policías han tenido que atender los llamados por la presencia de serpientes en los domicilios.

Protección Civil advierte que en temporadas de lluvia es común que estos animales dejen su hábitat para migrar a sitios elevados, por lo que lo mismo se han reportado su avistamiento en casas, como en señalamientos viales.

Boa en Fraccionamiento Las Américas

En esta ocasión le tocó a Fanny Zendejas, una vecina del Fraccionamiento Las Américas, encontrarse de frente con una boa que escaló hasta el pretil de su casa, en una de las zonas afectadas por las recientes lluvias del huracán “Delta”.

Fanny explica que llegó a su casa para ver los daños que le había dejado el agua y entonces se topó de frente con la serpiente. De inmediato publicó las imágenes del animal en el grupo de vecinos de Facebook para saber si alguien podía ayudarla.

Imagen de la Boa que Fanny Zendejas encontró en su casa. Foto de Cortesía

“Me comentaron que podía marcar al 911 para que me mandaran a los bomberos y ellos la reubicarían. Aproximadamente 10 minutos después llegó el cuerpo policial y la retiraron de mi domicilio”, cuenta la mujer a Diario de Yucatán.

Dice que le pidió al policía que no le hiciera daño y que si podía devolverla a su hábitat: “amablemente me dijo que no me preocupara que él se encargaría de regresarla a la naturaleza”.

Las imágenes de Fanny se viralizaron a través de redes sociales luego de que compartiera la aparición del reptil en casa, toda vez que en dicho fraccionamiento se han llevado al cabo varias manifestaciones, debido a los daños causados por la lluvia en las viviendas.