Vecinos de la Santa Rosa: tres días sin energía eléctrica

Vecinos de la calle 46-B entre 105 y 107 de la colonia Santa Rosa, en el sur de Mérida, se quejan que hace tres días están sin el servicio de energía eléctrica.

Los habitantes de esa popular zona de la ciudad indicaron que se quedaron sin luz después de los fuertes vientos que acompañaron la intensa lluvia del jueves 21 pasado, que ocasionaron que casi cayera un poste de telefonía que arrastró varios cables de electricidad.

A partir de entonces, y a pesar de que un vecino trató de evitar que el poste cayera y se reportó el incidente a la Comisión Federal de Electricidad no hubo respuesta positiva. Incluso cerraron la calle al tránsito vehicular para evitar algún accidente.

Con los brazos cruzados

Después del nuevo aguacero de anoche, hace unas horas finalmente llegaron trabajadores de la paraestatal, pero no reconectaron la energía eléctrica, ya que argumentaron que primero es necesario que empleados de Telmex hagan las reparaciones del poste para que después ellos pueda realizar su tarea.

La molestia de los vecinos de ese rumbo de la colonia Santa Rosa crece, ya que algunos afirmaron que debido al desperfecto se descompusieron aparatos electrodomésticos , sufren de calor, por no poder encender los abanicos, y además no pueden dejar abiertas sus ventanas, hay una plaga de moscos debido a que trabajadores del Ayuntamiento no han fumigado en ese lugar.

Así, después de 72 horas, el suplicio de los habitantes de la calle 46 B de la Santa Rosa parece que continuará.- Valerio Caamal Balam