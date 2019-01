Vecinos de Villas del Sol llegan a los tribunales

Vecinos que aseguran que les afecta la edificación de un complejo multifamiliar en el fraccionamiento Villas del Sol interpusieron en días pasados una demanda ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo de Mérida, en la que solicitan que se cancele la licencia de construcción debido a que se concedió al margen de la ley.

Piden, además, como medida cautelar que se suspenda la obra.

Como hemos informado, los vecinos, agrupados en las asociaciones de colonos de Villas del Sol, Campestre y Gonzalo Guerrero, argumentan, entre otras cosas, que la licencia de construcción se renovó ilegalmente tres años después de haber sido autorizada, ya que los estudios de impacto no fueron actualizados.

Además, señalan que el fraccionamiento está catalogado como zona habitacional de baja densidad, por lo que, cuando mucho se permiten 98 habitantes por hectárea, pero el Ayuntamiento de Mérida autorizó 56 departamentos, con lo que la cifra alcanzaría alrededor de 286. “Y para mayor abuso, los desarrolladores ofrecen en venta 72 departamentos”, comenta el arquitecto Manuel Castillo Rendón, vecino de Villas del Sol.

“Efectivamente, el lunes pasado, cuando abrieron los tribunales, el licenciado Alberto Pinelo Cámara interpuso la demanda en nombre de los vecinos. Y aunque no sé a ciencia cierta cuántos firmaron, sé que al menos lo hicieron representantes de cada colonia afectada”.

En términos generales, la demanda solicita que se revise la documentación como debe de ser y que se apliquen las normas que estaban vigentes en el momento en que se concedió la licencia de construcción, dice.

Contra el abuso

“Que quede bien claro: no estamos contra los departamentos, el Programa de Desarrollo Urbano lo permite. Estamos contra la densidad autorizada, que es donde se violenta la ley, y contra la renovación de la licencia, ya que se habían pasado todos los tiempos y en automático los estudios habían quedado obsoletos”.

Respecto a los argumentos esgrimidos por el director de Desarrollo Urbano, arquitecto Federico Sauri Molina, para renovar la autorización, advierte que “aquí no se trata de lo que diga el funcionario, sino de lo que dicen los reglamentos, que establecen una vigencia. Si se violan las normas, no vamos a entrar en dimes y diretes, vamos a ver qué marca la ley”.

El arquitecto Castillo Rendón insiste en que lo que buscan los vecinos es precisamente eso: que se respete la ley y reitera que están “plenamente conscientes” de que no está prohibido construir departamentos. “Es más, la ley concede a los desarrolladores ese derecho, pero de ninguna manera les autoriza el abuso”.

Que se cumpla la ley es todo lo que se pide en la demanda, continúa. Si las vigencias de los permisos ya estaban vencidas, las autoridades —Mauricio Vila era el alcalde y Araf Karam el director de Desarrollo Urbano— tuvieron que haber exigido la realización de nuevos estudios para justificar lo que están concediendo.

“En una reunión, Federico Sauri me dijo: ‘Mira, si se vencieron los estudios de la Seduma y de Tránsito no es problema mío, es de esas dependencias, que protesten ellas’”.

Esto es inconcebible, absurdo, afirma Castillo Rendón: si para expedir una licencia se piden ciertos documentos, cuando vencen los plazos lo menos que debe hacer la autoridad es exigir que se realicen de nuevo los estudios de soporte para el permiso que va a otorgar. “Es una cuestión elemental”.

¿Qué sigue?

De acuerdo con los plazos que establece el Tribunal, los vecinos recibirían una respuesta en 15 días. Falta citar a la otra parte para que presente sus argumentos, después el juez exhortará a llegar a un acuerdo y luego emitirá su fallo, explica.

También comenta que en fechas recientes ningún representante del Ayuntamiento se ha acercado a los vecinos para tratar de conciliar intereses. “Hace algún tiempo me recibió Sauri, quien me dijo para terminar la reunión: ‘Yo no voy a estar de acuerdo ni con ustedes ni con los desarrolladores, así que si quieren los vecinos, que nos demanden’.

“Le respondí que como autoridad municipal —y la ley se lo indica—, él es responsable de lo que autoriza, así que no estaba bien que nos dijera eso, pero que si era necesario, lo íbamos a hacer”, recuerda.

Poco tiempo después el alcalde envió al licenciado Enrique Martínez Palomeque, quien mostró más sensibilidad, entendió el problema, refiere. Los vecinos le dijeron, sin embargo, que independientemente de los acuerdos a que llegaran interpondrían la demanda, porque así lo señala la ley.

“Si nos ponemos de acuerdo, retiramos la demanda, pero si siguen en ese plan llegaremos hasta donde se pueda y a ver qué pasa”.— Mario S. Durán Yabur

Demanda Razones

Según vecinos, la construcción del multifamiliar está plagada de irregularidades.

Renovación ilegal

El 19 de octubre de 2017, el Ayuntamiento renovó la licencia de construcción —concedida en 2014— sin pedir la actualización de los estudios de impacto, ya vencidos, “lo que hace improcedente esa renovación”.

Usos de suelo

“Nuestra inconformidad está enfocada en los usos del suelo y la densidad habitacional, temas que, desde la licencia de 2014, pasaron por encima de las disposiciones establecidas en el Programa de Desarrollo Urbano de 2012”.

Densidad

“Estamos conscientes de que sí se puede construir un inmueble habitacional multifamiliar en el fraccionamiento, pero debe ser de baja densidad y no el que se pretende hacer, de 56 departamentos o más”.