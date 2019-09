Vecinos piden apoyos

Desde un permiso para vender bolis hasta un edificio

Como todos los “Miércoles Ciudadanos”, el módulo del alcalde Renán Barrera Concha fue el más concurrido.

Desde temprana hora, los meridanos visitaron los bajos del Palacio Municipal en busca de orientación, apoyo o solución a sus problemas.

Consuelo Cardoz, su hija y la nieta de aquélla, Suri Saraí, de 15 años de edad, quien tiene parálisis cerebral con autismo, fueron de las primeras en llegar y ser atendidas en el módulo del alcalde. Ellas venden bolis naturales y de frutas y solicitaron un permiso para hacerlo en las escuelas o periferia de las colonias.

“El alcalde nos atendió muy amable y nos pasó con las personas correspondientes para que hagamos las cosas de manera adecuada, porque muchos lo hacen como sea y nosotras queremos el permiso porque de eso dependemos”, explicó doña Consuelo.

Quien se quitó “un poco triste”, tras haber platicado con Barrera Concha, fue Humberto de Jesús Novelo Ascencio, quien acudió a solicitar un apoyo para construir el primer Centro Internacional de Quiropráctica Maya.

“He estado en las 47 comisarías de Mérida y atiendo a los niños, personas con discapacidad, mal de parkinson… todas mis terapias son gratuitas y quiero con mi gente hacer un centro internacional porque viene gente de Miami, Los Ángeles, Nueva York para que los cure”, dijo Novelo Ascencio.

También indicó que es especialista en columna vertebral, da consulta a domicilio y como no tiene un lugar fijo, quiere crear el Centro Internacional.

“Requiero apoyo, pero el alcalde me dice que el Ayuntamiento no tiene recursos, que no cuentan con programas para apoyar a personas como yo, entonces me voy un poco triste”.

Luego platicó que su maestro fue don Antonio Mukul, de Maní, a quien llamó “el más grande médico maya que ha existido en la península de Yucatán” y quien le enseñó cada domingo 80 secretos de la herbolaria maya que aún conserva.

“Atiendo desde bebés hasta personas con osteoporosis de 100 años de edad, resaltó el entrevistado.

Margarita Loroña y Pilar Pacheco solicitaron al primer edil que visite el parque de Prado Norte para que constate el pésimo estado en que se encuentra.

Es un fraccionamiento de más de 50 años y quieren que sea remozado.— Luis Iván Alpuche Escalante

“Nos dijo que tienen programado atender más de 600 parques de acuerdo a las necesidades más prioritarias y que a partir de enero nos canalizaría”, dijeron las mujeres.

En su turno, Juan Francisco Cetz solicitó la construcción de alcantarillas y desasolve de pozos que desde hace años afectan a la comisaría de Dzununcán, pues hace tiempo que se comenzó la gestión, pero aún no hay solución.

“El alcalde me dijo que le va a dar solución, me canalizó con los responsables que son servicios públicos y esperemos que sea pronto, porque han pasado comisarios y nunca hacen nada. Hay que ser optimistas, creer, sino regresar hasta que se pueda solucionar”, dijo.

