Piden cambio de sede

Vecinos protestan por construcción de nuevo estadio

“Les afectará, pero no salen a apoyar”, fue una queja que expuso una de las 28 personas que protestaron ayer contra la construcción del Estadio Sostenible de Yucatán en el terreno que ocupó la Escuela Normal “Rodolfo Menéndez de la Peña”, y que presuntamente dañará la calidad de vida de vecinos de la Unidad Habitacional Cordemex y la colonia Sodzil Norte.

Los 28 vecinos que protestaron contra la futura obra colocaron mantas con frases “No al estadio en Sodzil”, “Aquí no hay espacio, queremos cambio de sede del Estadio Sostenible”, “No más caos vial, ruido y arboricidio”, “Traerá tráfico insostenible, no al caos vial, no al estadio en este lugar”, “Alto al estadio insostenible”, entre otras.

También expresaron su inconformidad por medio de Míriam Dolores Pinzón Molina, Víctor Manuel Vidal Martínez, investigador del Cinvestav Mérida; Genny Gamboa y Ana Baqueiro Ávila, quienes ofrecieron una rueda de prensa a las puertas de la exnormal de profesores de primaria.

La señora Pinzón Molina informó que solicitaron por escrito una audiencia con el gobernador Mauricio Vila Dosal para que aclare todas las dudas que tienen los vecinos, pero no ha recibido respuesta.

Argumentando que no fueron consultados, precisó que ven con buenos ojos la inversión en este estadio, pero los vecinos no están de acuerdo con su ubicación porque tendrá un impacto negativo en la zona urbana donde se construirá.

“Es una gran idea y una fuente de trabajo, pero por qué no pensar en otro espacio más grande, por el rumbo de la carretera Mérida-Progreso hay muchos terrenos”, destacó la representante vecinal. “Este terreno ya es hábitat de muchos animales silvestres, pájaros carpinteros, loros, toloc, kaues, lechuza campanario, zorros, y otras especies de aves que buscan árboles para vivir”.

Por su parte, el biólogo marino Vidal Martínez destacó la afectación al medio ambiente de esta zona de la ciudad por la tala de los árboles de gran tamaño que tiene el terreno.

Cuando éste pierda sus árboles se liberarán toneladas de CO2 que por ahora retienen las copas de los árboles verdes y la construcción dará pie a un aumento a la “isla de calor” de la zona que, de acuerdo con las mediciones, aumenta al menos dos grados por las amplias planchas de concreto y falta de áreas verdes y árboles, expuso.

“Parecería broma, pero este tipo de pulmones verdes como el que forma este terreno y los árboles de las avenidas aminora el cambio climático, que cada vez se manifiesta más severo en la tierra”, señaló.

“Sería un crimen acabar con toda esta flora y fauna que ya hay en este terreno. Vamos a realizar un inventario de árboles y especies de animales silvestres que hay en esta zona y que se quedarán sin hábitat si se construye el estadio”.

Genny Gamboa señaló que una ventaja que tiene hoy con la estación de bomberos y policía de la SSP, que seguro quitarán para darle cabida al Estadio Sostenible, es que la atención de alguna urgencia vecinal por un acto de delincuencia local o incidente la atienden en dos minutos.

Cuando retiren este módulo de la SSP perderán la seguridad que hay en esta zona urbana, dijo.

“Ayer estuve en el Kukulcán, nos gusta el deporte, y pude escuchar la gritería de las porras, el intenso ruido y la música que hay por el ambiente del juego de pelota, será insoportable para nosotros ese ambiente que a simple vista rebasa los decibeles de ruido permitido”, terció la señora Pinzón Molina.

Pequeño

Los inconformes reiteraron que el espacio donde harán el Estadio Sostenible es pequeño (4.2 hectáreas), no cumple con el requisito de estacionamiento ni áreas verdes, complicará más el tránsito de este rumbo, los promotores y las autoridades estatal y municipal no solo deben ver el aspecto económico, sino la planeación urbana y una mejor vida de sus habitantes, y esta obra proyectada alterará de manera negativa la tranquilidad y calidad de vida de los habitantes.

Los vecinos propondrán ahora en la consulta sobre el Plan de Desarrollo Municipal que este terreno se habilite como un centro comunitario con área deportiva, cultura, recreación y observación de animales.

Igual informaron que el grupo vecinal aun no realiza ninguna demanda legal contra la construcción porque tiene esperanza en que los inversionistas de la empresa Juego de Pelota Inc., o el gobierno del Estado los convoquen, les expliquen a detalle el proyecto, que demuestren el impacto negativo o positivo de esta obra deportiva o que, escuchando la voz de los vecinos, cambien de lugar el estadio en otro terreno que esté en la carretera Mérida-Progreso donde no causaría tantos problemas urbanos a la ciudad.

Para justificar la baja asistencia, los voceros del movimiento informaron que muchos apoyan, pero temen aparecer públicamente por cuestiones de trabajo. Incluso el biólogo Vidal Martínez reveló que ya fue amenazado vía telefónica, pero no sabe si es porque está en contra de este proyecto o es por alguna extorsión.— Joaquín Chan Caamal

Estadio Posturas

La petición de firmas en la plataforma change.org llegó a 2,413 al mediodía de ayer.

Temporada de gentíos

“Hoy ya hay embotellamientos viales y todavía no llega la temporada decembrina o las plazas realizan sus ventas nocturnas, los estacionamientos se llenan”, resaltó Ana Baqueiro. “Las salidas para el Periférico tardan hasta 45 minutos cuando hay tránsito vehicular, habrá un caos vial terrible, este espacio no es lugar para el estadio”.