Vecinos temen una fatalidad

En Itzincab, piden que se reubique la empresa quemada

UMÁN.— Unos 80 vecinos del fraccionamiento Paseos de Itzincab se reunieron el miércoles en la noche en una cancha de la zona, con el objetivo de ponerse de acuerdo para tomar acciones contra la empresa Biosistem México, S. A de C. V. (Ecolsur) que el viernes 17 pasado se incendió.

Hasta hoy, ni los representantes de la empresa ni las autoridades les han informado las causas del hecho, por lo que piden que se reubique la planta.

Con la presencia del director de gobernación del Ayuntamiento de Umán, licenciado Daniel Alejandro Álvarez Correa, y del delegado del fraccionamiento Paseos de Itzincab, Henry Araujo, se hizo la junta vecinal, en la que se leyó la denuncia interpuesta el 21 de mayo en la delegación de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, con el número de oficio GOB/080 /2019, por el incendio de la empresa Biosistem y los daños ecológicos a la zona.

Sin informes

Asimismo, los vecinos exigieron una explicación oficial de lo ocurrido, ya que temen que ocurra una tragedia en esa empresa o en las que están cerca, por el tipo de productos que manejan, y piden que la reubiquen a una zona no habitacional.

“Nosotros como ayuntamiento ya hemos interpuesto la demanda correspondiente a la Profepa para que clausure, ya que los permisos con los que cuenta la empresa son federales; como ayuntamiento no podemos clausurar porque se pueden amparar ante un juzgado federal y seguir trabajando, es por eso que tenemos que tener el apoyo de los vecinos, porque necesitamos un 90% de las firmas de los habitantes del fraccionamiento para solicitar su cierre”, comentó Álvarez Correa.

“La empresa tiene 16 años trabajando en el lugar con permisos federales de la Profepa, la Seduma y Protección Civil estatal, por lo que es necesario tener el mayor número de firmas; como Ayuntamiento, vamos a meter un proyecto de revisión de empresas para evitar esté tipo de situaciones”, dijo Álvarez Correa.— Carolina Uc Quintal

“Lo que queremos es que la empresa se reubique, porque estuvimos primero nosotros los vecinos que Biosistem, por lo que es un peligro para los habitantes no solo de Itzincab, sino también de la comisaría de Itzincab y Piedra de Agua, pues en las noches hacen quema de sus productos químicos y apesta, afectando a todos. Dicen que cumplen las normas pero sabemos que no”, comentó la señora Jacqueline Torres, que tiene 33 años viviendo en el frac. Paseos de Itzincab.

“El problema es que es un almacén de residuos como aceites y material hospitalario, dicen que trabajan en pro del medio ambiente pero no es verdad, porque ellos no cumplen las normas necesarias ni para sus mismos empleados, por lo que queremos que las cumplan; es por eso que no podemos permitir que empresas como ésta que tienen un accidente sigan funcionando como si nada, impunes”, dijo Andrés Jesús Carrillo Rosado.

“Exigimos que las cosas se hagan bien, que se hagan responsables de los daños causados y que los reparen, no es posible que hasta ahora no haya una explicación de lo ocurrido. Esa noche fue terrible porque solo veíamos el fuego desde lejos y el ruido de las explosiones para que ahora nadie nos dé una explicación y ni siquiera se hayan tomado la molestia de venir a verificar el ambiente.

“Queremos que nos hagan caso en esta situación y que no solo firmemos para que luego no pase nada como hace 16 años cuando firmamos para que no se establezca y aun así la pusieron; es por eso que en esta ocasión estaremos atentos para que nos hagan caso, porque queremos prevenir otro accidente como el ocurrido el viernes en la noche, en la que vivimos momentos de angustia y de miedo por nuestro patrimonio y nuestra familia”.

“Es un peligro”

