Ven a Yucatán con futuro aeronáutico

La movilidad en avión registra un alza en la entidad

Para el gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez Servién, la industria aeronáutica tiene potencial en Yucatán y ofreció colaborar para que sea un sector bien desarrollado en la entidad.

“La parte importante es que Yucatán tiene un sector educativo para capacitar a la juventud en esta materia”, señaló. “Ya lo empezó a construir el gobernador Mauricio Vila, tenemos un convenio firmado con la Universidad Aeronáutica de Querétaro, que es la única del país, para que empiecen a desarrollar carreras técnicas o de ingeniería que necesita este sector aeronáutico. La aeronáutica crece a ritmo acelerado porque cada vez hay más aviones, hay más movilidad en avión, han bajado las tarifas de los aviones para que el ciudadano que tenga trabajo pueda moverse. Es un sector que tiene un área de oportunidad porque crece mucho y he visto al gobernador Mauricio Vila moviéndose en las ferias más importantes del mundo ofreciendo lo que tiene Yucatán, construyendo un sector educativo que es muy importante”.

Se pidió a Domínguez Servién una opinión sobre la economía de Querétaro y Yucatán y destacó que no cabe una comparación porque ambas entidades son distintas en orografía. Querétaro está en el Centro Occidente y Yucatán en el Sur Sureste; sin embargo, Querétaro tiene una potencia industrial en crecimiento constante, tiene una industria aeronáutica que es la más grande de México, es la cuarta entidad en atracción de inversiones en el mundo, tiene el liderazgo de autopartes automotrices del país y el primer lugar en exportación. Es de los estados con alto índice de crecimiento económico, el segundo estado que en 2019 generó más empleos en el país y es el segundo con el salario mejor pagado de todo México. Esto es muy importante, no solo es conseguir empleo en su estado, sino que están bien pagados.

Óptica

“Vemos que desde hace un año, cuando tomó el control el gobernador Mauricio Vila, puso orden en el Estado. Ahora se ve inmediatamente cómo está creciendo económicamente Yucatán. Veo un gobernador con una agenda muy dinámica para la atracción de inversiones que se refleja en empleos para los yucatecos, que el PIB estatal crece sostenidamente. El país no creció en su economía, Yucatán y Querétaro sí crecieron. Yucatán es un estado de ejemplo de paz y eso es muy importante que toma en cuenta cualquier inversionista nacional o internacional para asentarse, que tenga paz social y paz laboral y Yucatán lo tiene, por ello felicitamos al gobernador Mauricio por este empuje en su economía. Si todos los estados crecieran al mismo ritmo como está promoviendo Mauricio y otros compañeros gobernadores, el país deberá crecer. Mauricio entra hoy a su segundo año de gobierno, le deseo que siga con el mismo ritmo, es muy versátil y tiene muchísimas ganas de trabajar por los yucatecos”.

Turismo

Donde sí opaca Yucatán a Querétaro es en la industria turística. “Aquí sí nos borra del mapa a los del centro del país. Qué envidia, no tenemos las condiciones que tienen ustedes, no tenemos playas y el mexicano que decide ir a la playa o al extranjero busca Yucatán”, indicó. “Los queretanos tenemos que aprenderle a Yucatán en su industria turística porque, hay que decirlo, lo que tienen en la cocina es lo más delicioso de todo México”.

En materia de seguridad dijo que Yucatán por sus condiciones orográficas solo tiene dos entradas y salidas, no tiene sierras y siempre ha sido un estado de paz, pero desgraciadamente el país en los últimos años ha tenido una descomposición social y los estados vecinos los contaminan. Por ejemplo, Quintana Roo que está pegado a Yucatán tuvo problemas de inseguridad hace dos o tres años, así lo muestran los números, y aunque ya los bajó y mejoró, afortunadamente, esa delincuencia puede tener un efecto “cucaracha” hacía Yucatán; por tanto no hay que confiarse y qué bueno que el gobernador equipa mejor a su policía, les da incentivos para que estén bien pagados y los equipa con tecnología porque los policías se juegan el pellejo por sus ciudadanos.

Recorte presupuestal

¿Hubo recorte presupuestal en su gobierno?

“Igual que a todos. Tuvimos recortes de alrededor de 2,000 millones de pesos, pero Querétaro tiene un sistema financiero sano y fuerte, al grado que en lugar de pedir préstamos o endeudarse o aumentar impuestos, este año tendremos la deuda pública en cero”, anticipó. “Heredamos 1,500 millones de pesos en deuda pública y lo vamos a terminar a pagar este año. Seremos el único estado del país que no tendrá deuda pública. Tlaxcala tiene cero deudas, pero la ley no se lo permite, pero nosotros con todo el permiso para pedir préstamos, no lo hacemos, al contrario, vamos a demostrar que se puede sacar a un estado con los impuestos de los queretanos y lo que llega en fórmula con la Federación. Tener la deuda en cero y mantener el ritmo de infraestructura que demandan los ciudadanos por el crecimiento poblacional es un gran logro. Diario llegan a vivir a Querétaro unas 70 personas provenientes del norte y Ciudad de México por las oportunidades que ofrecemos”.— Joaquín Chan Caamal

Otro rubro donde Yucatán está mejor que Querétaro es en seguridad pública, pero está en el top ten de las 5 entidades más seguras de México.

“Afortunadamente no padecemos violencia extrema. Somos del bloque de cinco estados más seguros”, señaló. “El número uno, lo tengo muy claro, es Yucatán, pero estamos entre los cinco más seguros y nosotros sí tenemos una vecindad poblacional complicada porque estamos junto a Guanajuato, Michoacán, Estado de México e Hidalgo. Afortunadamente nos hemos mantenido como el tercer estado con menos homicidios dolosos del país, según el Sistema Nacional de Seguridad. Hay que trabajar mucho. Por ello coincido con Mauricio Vila en tener la mejor policía, la mejor policía pagada es la de Querétaro y es de las mejores equipadas con sistema de tecnología informática y de inteligencia, con lo que nos hemos podido defender de este bloque de riesgo. Pero no sólo es tener policías bien preparados y pagados y tener como complemento al Ejército Mexicano y a la Guardia Nacional, sino son los empleos bien remunerados con los que podemos conseguir junto con el sector productivo que la gente salga de la pobrerza y que evite la violencia”.

