Ven beneficios en el acercamiento de los paraderos en el Centro

Todavía vemos una situación económica compleja por la pandemia del coronavirus, pero esperamos que se vaya dando una mejoría en las ventas, dijo Iván Rodríguez Gasque, presidente de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de Mérida,

“Sin duda ahora tenemos mejores condiciones que el año pasado y el acercamiento de los paraderos dan la confianza a las personas de que pueden venir a comprar al centro, que hay mayor seguridad y no caminarán más con sus compras”.

El líder de los comerciantes exhortó a la gente que siempre cumpla los protocolos sanitarios y aun reciban la vacuna contra el Covid-19 en estos días, sus efectos empiezan a surtir efecto en tres semanas por lo tanto es mejor mantener los cuidados personales para evitar los contagios. Recordó que en la república de Chile hay brote de contagios a pesar de las vacunas y no desea que suceda esto en Yucatán.

Respecto a las ventas en Semana Santa, dijo que este período no es una etapa comercial fuerte porque la gente sale de paseo, no de compras, pero esperan que el Día del Niño y Día de la Madre se refleje una mejoría comercial para todos los giros.

“La importancia de las modificaciones del plan de movilidad es que va regresando la confianza en la gente de que venga al centro en plan de compras, que venir al centro es más fácil ahora y que camina menos para ir a los negocios”, destacó. “El retiro y reacomodo de maceteros en las calles resolvió problemas para las maniobras de descarga y carga. Sabemos que no pueden retirarlos todos porque es parte de la estrategia a favor de la salud, pero estos acuerdos entre ambas partes ayudan muchísimo y solucionan pequeñas dificultades”.

De igual manera, Rodríguez Gasque reconoció que no todo será igual en esta nueva normalidad en la reactivación económica con la pandemia aún vigente, sabe que habrá cambios en la movilidad que se van a quedar, pero procurarán que esos cambios sean positivos y no perjudiquen al comercio organizado. Y lo que no sea útil pedirán que lo retiren.

El monitoreo de funcionalidad lo enfocan en los paraderos del transporte público y los maceteros porque son los que afectan la actividad comercial del Centro y de la ciudad.— Joaquín Chan Caamal

