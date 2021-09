Ven “colusión” electoral

Verónica Camino insiste en que hubo anomalías

La senadora por Morena Verónica Camino Farjat, excandidata de ese partido a la alcaldía de Mérida, denunció a las autoridades emanadas del PAN y a los responsables del INE y del Iepac de coludirse para impedir el triunfo de su partido en las elecciones de junio.

Para eso, dijo, éstos habrían diseñado una estrategia consistente en romper la cadena de custodia de la paquetería electoral, lo que no da certeza al proceso e impide el reconocimiento de los resultados de los comicios.

En su opinión, esta estrategia incluyó también la desaparición de más de 200,000 boletas, la falsificación de actas de escrutinio, la disminución de los recursos del gobierno del estado al Iepac, la falta de capacitación de los funcionarios de casilla y la negligencia de la Vicefiscalía Especializada en Delitos Electorales de Yucatán.

Los periodistas de Grupo Megamedia Hernán Casares Cámara y Regina Montañez Raz entrevistaron a la legisladora morenista, ayer a través de una transmisión en vivo por Facebook, como parte de la serie de conversaciones que esta casa editorial ha programado con algunas de las mujeres sobresalientes de la política yucateca. La entrevista completa puede verse en la página de Facebook del Diario.

La senadora Camino dijo que a tres meses de los últimos comicios puede decir que “carecen de certeza los resultados (...) y yo no puedo afirmar de ninguna forma cuáles fueron éstos o si los electores finalmente decidieron esos resultados”.

“Desde que pasó la elección hemos sido testigos de un proceso que se ha ido desdoblando paulatinamente y en donde han salido a la luz más y más elementos que nos permiten decir, insisto, que la certeza en esta elección no existió”.

Muchos paquetes electorales, insistió, salieron de las casillas con personas y vehículos distintos a los que se habían convenido previamente. Entonces, “desde el momento en que una cadena de custodia se rompe, en ese momento se pierde la certeza de la elección”.

Aunque la encargada del órgano local electoral (María de Lourdes Rosas Moya, consejera presidenta del Iepac), se ha querido excusar, diciendo que “hicimos todo lo posible para que los paquetes llegaran, lo que realmente pasó es que muchos de esos paquetes estaban en las manos de quienes no los deberían tener”, dijo.

“Es decir, yo como candidata no sé sí lo que salió de la casilla fue lo que llegó con las autoridades electorales y si éste es el mismo contenido que llegó hasta el destino final”.

Según la legisladora, en la sesión del Iepac del 31 de agosto, la titular de ese organismo explicó cómo fue que contrataron a otras personas y a otros vehículos para el traslado de los paquetes, “que aquí y en cualquier lugar es una confesión”.

Ante esta situación, dijo, su partido interpuso una denuncia en la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEDE), de la Fiscalía General de la República. Esta dependencia debe determinar si hubo o no un delito electoral. Simultáneamente, agregó, “metimos un procedimiento para la destitución, tanto de la titular del Iepac, como del responsable del Instituto Nacional Electoral en Yucatán, porque faltaron a su deber y rompieron el procedimiento”.

“Insisto: hay una denuncia y será hasta conocer los resultados de sus investigaciones, cuando “empecemos a hablar de sí debemos reconocer los resultados como certeros o no”.

La senadora atribuyó negligencia a la Vicefiscalía Especializada en Delitos Electorales, ya que a 40 días de que Morena presentó la denuncia por el caso de la cadena de custodia de los paquetes, esta oficina “no ha mandado todas las pruebas que les entregamos, a la FEDE”.

Asimismo, dijo que no impugnó la eleccion porque no tiene la certeza de que lo que salió de las casillas era lo mismo de lo que llegó al lugar donde se guardarían los votos.

En los casos en que se permitio la apertura de algunos paquetes nos encontramos que los resultados en Mérida cambiaron bastante y nosotros íbamos en primer lugar, indicó. “También encontramos actas repintadas, pero en forma terrible. Recuerdo una donde le pusieron al PAN 180 votos, cuando realmente obtuvo 80”.

Algunas personas de Morena y de otros partidos le comentaron que en ciertas casillas al momento de hacer el recuento de votos, los funcionarios impidieron a los representantes de los partidos entrar al lugar donde se contarían los votos, “para evitar contagios por el Covid” y los resultados los dieron después, afuera.

En este sentido, dijo, tenemos informacion de que “el INE no capacitó a todos los funcionarios de casilla, y lo digo porque pedimos a ese organismo todas las actas de capacitacion, de todas las personas, y hasta ahora no las entregan, porque no existen, me atrevo a decir”.

La entrevistada aseguró que las irregularidades se cometieron en todo el estado. “En el caso de Mérida, ¿cómo te explicas el triunfo del candidato del PAN, cuando en todas las encuestas el 70% de los entrevistados estaba en desacuerdo con la reelección de Renán Barrera?

Otra estrategia del PAN, señaló la senadora —que empezo a configurarse con antelación—, es la actitud de la secretaria de Administración y Finanzas del gobierno del estado, Olga Rosas Moya, que desde el inicio jugó con el presupuesto para 2021, y sabiendo que estamos en año de elecciones, restringió la entrega de recursos al Iepac, teniendo aquí a una hermana dándole dinero a otra hermana.

Les voy a dar otro dato importante que desmarcara esta estrategia, señaló. En el conteo de votos del INE, sumamos un millón 26 mil y en el conteo del Iepac, solo 800,000. ¿Dónde están los 200,000 que faltaron?

“Por eso digo, todo esto nos hace llegar a pensar que hubo una colusión. ¿Por qué no?, aquí todos tienen intereses”. (Continuará).— HERNÁN CASARES CÁMARA