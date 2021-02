Ven daño contra el libre mercado

Cuestionan una iniciativa para el sector eléctrico

Además de las violaciones constitucionales, lo más grave que generan los cambios que impulsa el gobierno federal en materia de energía eléctrica son los mensajes negativos al mercado internacional, que ha ralentizado los proyectos de desarrollo y las inversiones en energías limpias en el país, manifestó Benigno Villarreal del Río, presidente de la Agrupación Peninsular de Energías Renovables (APER).

Al director general de la compañía Vive Energía se le entrevistó en torno al fallo que emitió días atrás la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre la política energética que pretendía desplazar a las empresas de energía limpia, fallo que resultó adverso para la Secretaría de Energía (Sener).

También se le preguntó acerca de la iniciativa preferente de reforma a la Ley de la Industria Eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador, que tendría un objetivo similar.

El doctor Villarreal del Río dijo que la iniciativa privada ya venía venir la sentencia contra la Sener porque el plan estaba plagado de violaciones constitucionales, por ello los empresarios de este sector ganaron los amparos y la Suprema Corte lo confirmó.

“Lo grave de esas iniciativas es que no dejan de lanzar un mensaje negativo para las inversiones en energía renovable”, señaló. “El sector está alicaído, se palpan menores inversiones en energías limpias porque los empresarios esperan un mejor momento”.

Respecto a la iniciativa preferente del presidente López Obrador, el directivo y empresario señaló que nuevamente no se apega a derecho, no entra en un tono distinto a las acciones anteriores y viola cinco preceptos de garantías constitucionales por lo que, si se aprueba tal como está, generaría una cantidad de amparos y no tiene dudas que la iniciativa privada también los ganará.

“Lo que preocupa es el mensaje que se manda al mercado mundial de que a México, a pesar de su precaria producción en energía eléctrica, no le interesa la inversión privada. No vemos un ánimo del gobierno federal de llevar inversiones importantes en transmisión y tampoco permite que los privados inviertan”, dijo.

“Estamos en una situación complicada, pero tenemos esperanza que estos criterios se puedan cambiar, llegar a mejores criterios en el gobierno federal. Cada vez estamos más cerca que tenga mayor apertura, están en la curva de aprendizaje y toda acción que atenta contra el sector no tiene posibilidad que se mantenga en el tiempo”.

Igual reveló que el sector tiene constante acercamiento con las autoridades federales en materia de energía para que los escuche, preocupa que las iniciativas se manden sin consultar a los regulados y por ello genera una confrontación.

En el caso de ambas reformas que impulsa el gobierno federal, no se construyó un consenso cuando normalmente en las democracias modernas, en las economías abiertas, siempre se consulta a los regulados sin que esto signifique que los regulados quieran imponer sus condiciones, sino simplemente piden que se les tome en cuenta para mejorar la propuesta, apuntó.

¿Por qué cree que el presidente López Obrador propone estos cambios?, preguntamos.

“Creo que algunos integrantes de su equipo tienen una clara tendencia o visión del México petrolero fuerte, esto los lleva a presentar proyectos en los cuales excluyen a las energías renovables con elementos pocos sólidos. Por ejemplo, en política de confiabilidad se basaron en un principio de intermitencia, cuando es de variabilidad y pueden convivir ambos sistemas en un medio justo”.

¿Aprobarán en la cámara legislativa la iniciativa?

“Sabemos claramente que el partido (Morena) del Presidente tiene mayoría en el Congreso y podrían aprobarla en sus términos”, respondió. “Hay algunas manifestaciones de actores legislativos importantes que están abiertos a escuchar al sector, hay integrantes del equipo de relaciones exteriores y del gobierno de Estados Unidos que advierten que esta iniciativa de reforma atenta claramente con lo pactado con el T-MEC”.

“Veo difícil que los legisladores (de Morena) aprueben en esos términos las reformas. Triunfarán la madurez y mejores criterios y el equipo en el poder robustecerá, afinará y dará una mejor legislación, espero que lo hagan de la mano de la iniciativa privada”.

Villarreal del Río admitió que estas iniciativas contra la industria de energías renovables afectan su crecimiento y desarrollo.

En estos momentos palpa que los proyectos se han ralentizado, los que debían arrancar no lo han hecho por estas intentonas y embates de regulación del Estado. Este clima de confrontación ocasiona que los inversionistas busquen otros escenarios de mayor viabilidad, amigabilidad y empatía con las autoridades.

Lo que ve es desaliento en las inversiones y proyectos desacelerados por la incertidumbre, pues los cambios legislativos harían inviable toda inversión en energías renovables en el país.

“Los riesgos son en varias vertientes, hay riesgo económico, riesgo en las obligaciones de México cuando pierda las acciones legales y tenga que indemnizar, un periódico especializado calculaba alrededor de 20,000 millones de dólares en indemnizaciones a las empresas afectadas”, reiteró.

“Las inversiones ya no estarían llegando, con ello se deja de crear empleos, se deja de aportar kilowatts de energía limpia al sistema nacional y México necesita mejores energía y precios. La electricidad es un insumo estratégico para el desarrollo del país y cambiar el orden de despacho para dar preferencia a la electricidad que produce la CFE encarecería el insumo, ya que la energía limpia sigue bajando de precio en beneficio de las grandes empresas”.— Joaquín Chan Caamal

“Cuando se inició la producción de energía renovable en Yucatán el precio marginal de la región peninsular estaba a $3,000 el megawatt-hora, cuando inauguramos el parque eólico de Progreso estaba en $800 y hoy está en $631”.

Además, enfatizó que si los legisladores aprueban la reforma preferente de López Obrador y primero despacha la CFE, aumentará el costo de la electricidad porque los combustóleos son más caros y ese aumento se reflejará en el costo final de los servicios, artículos y productos porque las empresas tendrán que recuperar el pago de consumo de energía.

En el caso de las tarifas comercial y doméstica también sucederá lo mismo porque es más cara la producción.

“Las grandes empresas y fábricas buscan contratos con productoras de energías limpias porque ahorran de 20% a 30% en costo en comparación con el costo de la CFE”, subrayó.

“Este sobrecosto se reflejará en todo y las empresas serán menos competitivas. Será una cascada de aumentos con consecuencias tremendas para la economía. No quiero ni pensar qué pasará con las sanciones por violaciones al tratado comercial T-MEC. El partido del presidente y su gabinete deben analizar a fondo las consecuencias de que lo aprueben tal como lo proponen”.

El directivo anticipó una cascada de amparos y controversias constitucionales contra la reforma a la ley eléctrica, el sector de energías renovables busca un acercamiento con las autoridades del Ejecutivo federal y el Poder Legislativo para explicarles las consecuencias si no se modifica.

El sector no tiene el ánimo de confrontación, sino de construir un México mejor y robustecer el sistema eléctrico nacional, dijo.

Propuesta Reforma

El director general de la compañía Vive Energía habla de la nueva iniciativa federal.

Derecho

Las intentonas de cambiar la ley eléctrica y restringir la participación de la iniciativa privada son un atentado contra el Estado de derecho y los principios del libre mercado, expuso. En el caso específico de Yucatán tiene en pauta en compás de espera proyectos de parques eólicos y solares que generarán 2,000 mega watts adicionales a los 400 que ya producen, y está en incertidumbre una inversión superior a los 3,500 millones de dólares.