Ven deficiencias en el plan federal de inmunización contra el Covid

El compromiso del gobierno federal es vacunar a todo el personal que está en áreas Covid-19 y sabe que el Hospital Psiquiátrico tiene un pabellón para la atención de sus pacientes con problemas mentales que contraen el virus, pero no hay las vacunas suficientes para inmunizar a todos, denunció el secretario general de la sección 67 del SNTSA, doctor Eulogio Piña Briceño.

“Fue un acuerdo con la Secretaría de Salud federal que todos deben ser vacunados. Aquí en Yucatán son 9,500 trabajadores del sistema de salud, pero lamentablemente no han llegado las vacunas”, afirmó.

“Claro que tienen derecho que le apliquen la dosis al personal del Psiquiátrico y no dudo que haya varios contagiados y fallecidos. El Hospital Psiquiátrico es híbrido, tiene trabajadores estatales y federales, pero solicitamos para todos porque todos tienen derecho a ser vacunados”, refirió.

“Los 103 sindicatos del país estamos haciendo un exhorto al gobierno federal para que vacune a todos porque ya hay más 3,000 trabajadores fallecidos de coronavirus en México”.

Piña Briceño calificó de incongruente al gobierno federal porque pide a los gobiernos estatales que compren la vacuna cuando sabe que no hay disponibles.

La administración federal recibe las dosis en forma prioritaria, pero lo aplica a su conveniencia porque ya vacunó a su gente (los “servidores de la nación” y a 20,000 profesores de Campeche que no están dando clases presenciales).

“Lamentablemente si no tenemos la vacuna, cómo se le pone a los trabajadores. Las vacunas las maneja directamente el gobierno federal, ellos las mandan, ellos las aplican y es insuficiente”, indicó. “Sabemos que el gobierno del Estado realiza las gestiones para comprar vacunas, pero no hay disponibles”.

“La realidad es que no fueron vacunados todos, hay un 20% del personal de salud que no le han puesto ni la primera dosis, no han llegado las vacunas”, reveló. “En la primera etapa llegaron 1,950 vacunas para el personal de salud y en la segunda otras 1,000, son 2,950 los vacunados”.

“Si hablamos de un universo de 9,500 trabajadores, apenas un tercio del sector salud ya fue vacunado, faltan en números redondos 6,500”.

“Vamos a insistir para que a todo el personal de salud que falta le pongan la vacuna, es un ofrecimiento del gobierno federal y no lo está cumpliendo”, sentenció.— Joaquín Chan Caamal

La vacunación se realiza en forma racionada para que le toque al mayor número, pero no hay vacunas suficientes para todos.

Por ello le parece incongruente que el gobierno federal vacune a 20,000 profesores y deje desprotegido al personal de salud que está más expuesto al contagio por el contacto con la gente.

“¿Quién merece más la vacuna, el sector salud o los maestros que no están trabajando?, se preguntó.

Sindicato Trabajadores de la salud

Hasta hoy, la sección 67 del SNTSA tiene el registro de 1,513 contagiados con coronavirus.

Balance de sindicalizados

De acuerdo con el líder sindical, se han recuperado 1,438, tienen 53 casos positivos, uno está hospitalizado con una condición estable y otro contagiado está grave. Llevan 20 defunciones por Covid-19 y como siempre el personal de enfermería, médico y administrativo es el que más contrae el virus, con 665, 372 y 292, respectivamente.

Saldo

En esta última semana que recién termina hubo 17 nuevos contagios.

Medidas

“No podemos bajar la guardia porque el número de fallecidos por Covid sigue arriba de 10 diarios, tenemos que respetar y aplicar correctamente los protocolos sanitarios: usar cubrebocas, respetar la sana distancia y el lavado de manos”, indicó.