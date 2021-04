Ven desafíos para los jóvenes por la educación virtual

Hay atrasos en las competencias que los alumnos deben adquirir a causa de la pandemia, y esto complicará más la ya de por sí difícil transición de la secundaria a la preparatoria, señala el doctor Freddy Espadas Sosa, director de la Universidad Pedagógica Nacional Unidad Mérida 31-A.

Pero no hay que estresarse por ello —apunta—, sino tratar de mejorar lo que se está haciendo en el ámbito virtual y apostar también por el autodidactismo, como puede ser leer más y establecer diálogos con los compañeros en relación con temas educativos y culturales, pues la socialización es parte importante de la educación.

El impacto que la pandemia genera en la educación es un tema constante, como lo es la discusión sobre las clases virtuales y los beneficios de la presencialidad, pues la loable alternativa de la virtualidad nunca sustituirá los logros que en materia de aprendizaje y adquisición de competencias y habilidades se tienen en las clases presenciales, añade.

Al hablar sobre la transición y las dificultades de los adolescentes que concluirán en este ciclo escolar la secundaria y pasarán a la preparatoria, el especialista señala que la pandemia ha implicado una especie de tragedia para el sistema educativo mexicano, que se ha visto afectado como otros ámbitos del quehacer social, la cultura, la economía y la política.

El director apunta que los recursos tecnológicos que se emplean en la educación actualmente, como la televisión, las redes sociales y las plataformas de videoconferencias, son estrategias educativas loables en estos tiempos en los que no hay otra alternativa.

Sin embargo, dice, no sustituyen bajo ningún concepto las distintas bondades pedagógicas, sociales, culturales y afectivas que brinda la presencialidad y que son fundamentales, pues es desde el ámbito de la escuela donde se produce lo que se llama la socialización secundaria (la primaria es la que ocurre en el entorno familiar).

“Es en la escuela donde se potencia y se abre el campo infinito para el desarrollo emocional, cultural y afectivo de los educandos, por lo que por mucho que se haga a nivel virtual, hay un gran faltante de las bondades que ofrece la presencialidad”.

Pese a ello, el regreso a las clases presenciales debe ser en un entorno seguro, en semáforo verde, como estableció el Consejo General de Salubridad.

Deserción

Espadas Sosa manifiesta que los impactos negativos de la pandemia en la educación están presentes, y son la deserción escolar y el atraso en la adquisición de competencias por parte del alumno, que aún es difícil de dimensionar.

Es evidente para este experto en temas educativos que hay atrasos en los aprendizajes y las competencias que los educandos deben adquirir, no solo por el punto de la virtualidad y las limitaciones que esta modalidad tiene, sino también por la brecha tecnológica en la sociedad.

Esto, porque no todos tienen acceso a internet o los recursos para pagarlo, comprar una computadora o pagar un plan de celular.

Todo ello afecta el aprendizaje y, ante esto, muchos adolescentes se enfrentarán a una transición ya de por sí compleja, como es pasar de la secundaria a la preparatoria, menos preparados.

El director indica que todas las transiciones son difíciles, de la primaria a secundaria y de secundaria a preparatoria.

En el primer caso, los alumnos pasan de tener un solo maestro a tener siete u ocho, se intensifica el proceso de socialización de los alumnos, en una etapa en la que afloran las emociones y los impulsos debido a los cambios físicos y hormonales que experimentan, lo que a su vez hace que la labor de los maestros sea titánica y heroica.

El cambio de secundaria a prepa explica que implica una ampliación y profundización de los conocimientos, habilidades y competencias adquiridas en secundaria, y no solo eso, pues se da un proceso de maduración emocional, social, cultural e intelectual de los educandos, que busca propiciar una mejor inserción en el mundo y la sociedad, en miras a convertirse en ciudadanos participativos y demandantes.

Más cambios

La situación actual, considera, complicará más este cambio a los estudiantes, pues la virtualidad tiene otro tipo de exigencias: los maestros deben conciliar horarios con los alumnos, recibir clases en las plataformas y subir tareas, y hay que tomar en cuenta que no todos tienen las condiciones físicas de espacio para concentrarse en las clases sin que haya distractores.

Los entornos hacinados en los que viven muchos jóvenes hacen que les impidan concentrarse o que pierdan el interés en la clase, hay quienes tienen alteraciones nerviosas, cuyo impacto deberá ser tema de estudio de los investigadores.

Pese a ello, manifiesta que se puede mejorar lo que se está haciendo en el plano virtual para que los retrasos en la adquisición de conocimientos y competencias no sean marcados, para esto hay que aprovechar las potencialidades de las plataformas, también repararse para la nueva normalidad que implicará regresar a la presencialidad.

Luego enfatiza la importancia de que los maestros reciban la capacitación pedagógica necesaria para que a su vez puedan apoyar a los alumnos.

A su decir, deberán realizar un trabajo personalizado para diagnosticar el nivel de aprendizaje en relación con los ideales programados, a fin de no forzar las cosas ni buscar una recuperación “a raja tabla”, sino paulatina y con mucho tacto, ya que seguramente muchos de los jóvenes llegarán con problemas emocionales derivados de la pandemia y el confinamiento.— IRIS CEBALLOS ALVARADO

Clases Sistema virtual

Freddy Espadas Sosa, director de la UPN Unidad Mérida 31-A, habló del tema del modelo educativo mediante internet.

Esperanzas

El especialista recomienda a los estudiantes que abracen el autodidactismo para mermar lo menos posible sus avances, que no pierdan tiempo en información basura en el ciberespacio, sino buscar buenas lecturas, buenos libros, seguir las indicaciones de sus maestros y escucharlos, y sobre todo les pide no perder el ánimo, el optimismo, la alegría por la vida y el deseo de aprender, no perder la esperanza de que en un futuro no muy lejano regresarán a clases presenciales y a convivir con sus compañeros.

Retorno

El gobernador Mauricio Vila Dosal informó el viernes pasado sobre la posibilidad de reanudar las clases presenciales en agosto y que el 20 de abril podría iniciarse la vacunación de los profesores.

Posible encuentro

Mañana jueves el mandatario tendría una reunión con parte del gabinete federal y la titular de la SEP, Delfina Gómez.