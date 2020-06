Ven desinterés en petición sobre las tarifas de la CFE

“No está siendo sensible”

La falta de una respuesta, de algún comentario del presidente Andrés Manuel López Obrador a la petición del gobernador Mauricio Vila para que la Comisión Federal de Electricidad y la Comisión Reguladora de Energía revisen las tarifas eléctricas de Yucatán demuestra la falta de interés del gobierno federal ante este problema que afecta a todos los yucatecos, manifestó el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Michel Salum Francis.

Durante su participación en la conferencia de prensa mañanera de López Obrador en la Base Aérea Militar No. 8 del martes pasado, el gobernador pidió al Presidente de México su intervención para que la CFE y la CRE revisen las tarifas eléctricas de Yucatán que son las más caras del país, situación que ha agravado la economía de los yucatecos por la llegada de la pandemia Covid-19. El presidente López Obrador solo escuchó la petición.

“¿Qué dijo el presidente ante tal petición?, se autopreguntó Salum Francis.

“Nada. Ya tenemos la respuesta, ese es el grado de desinterés que le da a los problemas más sentidos de la población. Hace más de un año que el sector empresarial y el gobierno estamos insistiendo ante esas dependencias para que revisen las tarifas eléctricas, que en verdad sí son las más caras de todo el país y no han hecho absolutamente nada”.

Esperanza

La única esperanza que tienen los empresarios yucatecos es que se termine la construcción del nuevo gasoducto (el Cuxtal Fase 1 de Reforma, Chiapas) que conectará al de Mayakán para que llegue mayor volumen de gas natural, un combustible que es cinco veces más barato que el combustóleo que usan las plantas termoeléctricas de la CFE para la producción de energía eléctrica.

Solo con la llegada de mayor cantidad de la molécula de gas natural podría bajar el costo de las tarifas porque abarataría el costo de producción de la electricidad en Yucatán. Sin embargo, Michel Salum recordó que el gobierno de López Obrador también emitió nuevas y aberrantes normas para la producción de energías renovables en el país, lo que podría mantener cara la electricidad.

“El presidente de México no está siendo sensible a la difícil situación sanitaria y a los problemas económicos que está causando la pandemia, lo estamos viendo, tal parece que no le importa que los empresarios se vayan a la bancarrota”, señaló.

“La falta de interés ante los graves problemas económicos es clara señal de que no le interesa que el sector empresarial se recupere y salga adelante. Todos los países del mundo ayudan a la gente, a sus trabajadores, a las empresas, en Estados Unidos se destinan trillones de dólares para mantener la economía y las empresas, pero el gobierno federal de México ha dado cero apoyo”.

Cobros

El empresario dijo que además de las altas tarifas que cobra la Comisión Federal de Electricidad en la región, también aumenta el malestar de los yucatecos el cobro exagerado de consumo de electricidad en este período de pandemia porque los negocios cerrados reciben facturas con montos excesivos y lo mismo pasa con el consumo doméstico. Sin embargo, en el caso del sector empresarial se están resolviendo porque hay buena disposición de rectificar la facturación por parte de la oficina local de la CFE.— Joaquín Chan Caamal

Cámara Reaperturas

Michel Salum Francis, también es presidente de la Cámara de Comercio de Mérida.

Semáforo

El empresario también se refirió a la negativa del gobierno del estado de permitir la reapertura de negocios en Yucatán con el argumento de que la pandemia está en semáforo rojo.

Competencia

“No podemos seguir esperando porque las grandes cadenas comerciales foráneas están vendiendo de todo desde el inicio de la pandemia del Covid-19, mientras las empresas locales siguen aguantando y obedeciendo”, reprochó el dirigente.

Alternativa

“Muchas empresas locales se están inscribiendo ante el IMSS para reabrir, ojalá sea este lunes porque ya no se pueden sostener más tiempo cerrados los negocios, se necesita reactivar la economía porque el dinero de los yucatecos se lo están llevando las empresas foráneas”, apuntó.