Ven ''despojo'' a Mérida

Desechan una petición para el canje de tierras

Como un despojo a Mérida calificó ayer Miguel Candila Noh, diputado de Morena, el dictamen emitido por diputados del PRI y del PAN para que el Congreso avale el convenio con el cual esta capital del Estado cede más de 1,000 hectáreas de tierras a Progreso, con las que se dividen parte de las comisarías de San Ignacio y Komchén, además del fraccionamiento Misnebalam.

“Cabe aclarar que en esto nadie pierde, es un problema de muchos años atrás donde por fin se dará certidumbre jurídica a los propietarios de esas tierras, que a pesar de pasar a Progreso, seguirán siendo los mismos, no cambian, solo que ahora con certeza jurídica”, dijo Felipe Cervera Hernández, coordinador de la bancada del PRI en el Congreso, al dar su apoyo a este convenio.

Alejandro Cuevas Mena, diputado del PRD, quien junto con Candila Noh fueron los únicos que no aprobaron el dictamen, reconoció la necesidad de darle certeza al territorio con este convenio, pero expuso que “también entra en este juego de los límites, el tema de los intereses de la tierra, los inmobiliarios, que los hay, más aquí en Mérida”.

Por cierto, en el Ayuntamiento de Mérida trascendió que el regidor de Morena Fausto Sánchez López no está de acuerdo con el diputado de su partido en este tema, incluso lo ha manifestado a ediles de otras fuerzas políticas en el municipio.

Las fuentes informaron que, “palabras más, palabras menos” el regidor de Morena incluso les ha pedido disculpas por lo que ha declarado el diputado Candila Noh, con quien ha tratado de comunicarse, pero no le responde.

Ayer en la sesión de la comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación se presentó la información solicitada a los municipios en torno al convenio que tienen para definir sus límites territoriales, incluyendo la presentación de planos físicos y satelitales cuyas presentaciones estuvieron a cargo de Martín Chuc Pereira, secretario general del Congreso.

Al llegar al punto del convenio entre Mérida y Progreso, Karla Franco Blanco, diputada del PRI y presidenta de esta comisión, informó que minutos antes Candila Noh le entregó un oficio en el cual solicita se deseche el acuerdo entre comunas, por lo cual le pidieron a él mismo que lo lea.

El morenista explicó que este convenio no cumple los requisitos que marca la ley, a los cuales dio lectura al igual que lo hizo el día anterior en la tribuna del Congreso, y agregó que por eso solicitaba sea desechado, lo cual no sucedió porque al someterlo a votación los diputados del PAN y el PRI que son mayoría no lo apoyaron.— DAVID DOMÍNGUEZ MASSA.

“Da tristeza ver que no defiendan a los meridanos, con este despojo que hacen de sus tierras, que deberían saber que su destino lo deben decidir los meridanos, no los alcaldes, ya veremos más adelante cuando empiecen a hacer las mejoras en esos terrenos, cuáles son los verdaderos intereses, y de quienes”, manifestó el diputado.

Luego de que Chuc Pereira explicara los planos cartográficos donde se señalan las especificación precisas y coordenadas geográficas que se establecen en los convenios y el territorio que cedería Mérida, que en el caso de Progreso serían 1,200.71 hectáreas; para Tecoh 85.41 y para Abalá serían 259.81, se precisó lo siguiente:

Las afectaciones de zonas urbanas en el caso de los límites de Mérida con Progreso, consistente en una porción de la zona industrial ubicada en la carretera que une a ambas poblaciones, y las demás corresponden a superficies de terrenos ejidales y otras no urbanizadas.

Rosa Adriana Díaz Lizama, diputada del PAN, negó que este caso fuera despojo alguno, agradeció a la secretaría general la oportunidad de aclarar toda esta situación, con la información adicional proporcionada por los Ayuntamientos, con lo cual se da certidumbre a los propietarios de esos terrenos.

Apoyado en los mismos planos que se presentaron Candila Noh insistió en que todo eso es irregular, y señalando con el dedo la parte donde dividen las comisarías de San Ignacio y Komchén, además del fraccionamiento Misnebalam, afirmó que no se le preguntó a los vecinos si estaban de acuerdo con que los cambien a otro municipio, “esa es una de las irregularidades”.

El diputado afirmó que no se hicieron las consultas debidas, para saber si los habitantes de esos lugares estaban de acuerdo en que los cambiaran a otro municipio, en el expediente no se incluyen esos documentos, porque no los hicieron, y advirtió que algunos no están de acuerdo al grado de considerar promover un amparo contra estas medidas.

Finalmente los diputados emitieron los dictámenes favorables a los tres convenios de Mérida con los cuales cedió 1,541.93 hectáreas, en sus convenios con Progreso al que le dio 1,200.71 hectáreas; a Abalá 259.81 y a Tecoh, 85.41, y se turnaron a la siguiente sesión plenaria para su aprobación final.

Previo a estos puntos, en la misma comisión se acordó solicitar los dictámenes de las iniciativas en las cuales se aumenta de seis meses a dos años el tiempo de vivir en la entidad para obtener la ciudadanía de yucateco; además de que los periodos de consejeros del Instituto de Acceso a la Información pasen de dos a siete años; institucionalizar la perspectiva de género en el servicio público; , en materia de Impartición de Justicia con Perspectiva de Género; y reformas en materia de educación.

Previa a esta comisión en la de Desarrollo Agropecuario, se solicitó la elaboración de la propuesta técnica para el proyecto de dictamen de las reformas a la Ley de Protección y Fomento Apícola, que tiene el objetivo de impulsar esta actividad y la protección de las abejas.

