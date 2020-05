Ven inviable más deuda

Felipe Cervera plantea opciones en vez del crédito

Hay alternativas al préstamo de $1,728 millones que solicita el Ejecutivo, pero éste no las quiere tomar. Hay obcecación en pedir un crédito que, además, no nos serviría ahorita sino para dentro de seis meses, afirma Felipe Cervera Hernández, presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado.

Entrevistado en sus oficinas del edificio del Poder Legislativo, el coordinador de la bancada priista dice que esos recursos tampoco generarán 30,000 empleos, como indica el argumento oficial, y señala que hay mucha opacidad del gobierno del Estado en torno a este tema, pues ni siquiera proporciona la información que le han solicitado los diputados.

También sostiene que, aun cuando el préstamo fuera el único camino para superar la crisis generada por la pandemia del Covid-19, lo ve inviable financiera y socialmente, pues tendría fuerte impacto en la capacidad de pago del Estado.

En cuanto a los señalamientos de que personajes políticos externos al Congreso influyeron en la decisión de los diputados que se opusieron al préstamo, el coordinador priista afirma que sí hubo injerencia externa pero en el sentido inverso, es decir, para apoyar la solicitud del Ejecutivo local.

Como hemos informado, votaron contra la iniciativa del crédito cuatro diputados del PRI, cuatro de Morena y el único del PRD. Lo hicieron a favor otros cuatro legisladores priistas, que se sumaron a los seis de la fracción del PAN, dos de Movimiento Ciudadano, uno del PVEM y uno más de Nueva Alianza.

Al principio de la entrevista, Felipe Cervera detalla las razones por las cuales votó en contra, junto con otros diez diputados:

—Primero quiero puntualizar que los que votamos en contra de la solicitud sí estamos a favor de la creación de empleos, pero no de que se pida más deuda para ello.

—Algunas personas confunden los temas. Uno es la preocupación de los yucatecos. Todos queremos la reactivación de nuestro Estado y el Ejecutivo ve como única vía para esa reactivación un préstamo que necesariamente tendría que ser para obra pública. Allí es donde viene la discrepancia.

—Nosotros sostenemos que sí se puede aplicar un plan de reactivación económica inmediata mediante otras opciones, para beneficiar a quienes ahorita no tienen empleo, a quienes están viendo cerrados sus negocios con el peligro de no poder reabrirlos.

—Supongamos que el préstamo fuera de verdad la única vía. ¿Sería viable financiera y socialmente? Es decir, ¿nos soluciona el problema de ahora? No, no lo soluciona.

—¿Genera empleo ahorita? No, no lo genera. ¿Protege a las empresas ahorita? No, no las protege, porque sería inyección de recursos solo para un sector, que es un sector importante pero sería dentro de seis meses. Deja fuera a artistas, a comerciantes, a productores agropecuarios, al sector social. Socialmente no nos sirve.

—Una segunda pregunta: ¿podría el Estado adquirir esta deuda sin preocupación? La deuda cuando comenzó la actual administración rondaba los $3,800 millones, y tan solo de agosto de 2019 a la fecha el Ejecutivo ya solicitó y obtuvo autorización para contratar préstamos de $2,600 millones para seguridad pública y $1,500 millones precisamente para esta emergencia. Son $4,100 millones de agosto a la fecha, que se suman a los $3,800 millones que había.

—Dice el Ejecutivo: “El Estado sí tiene los niveles para contratar esa deuda”. Pues sí, es como el ciudadano que tiene una tarjeta de crédito con un límite. ¿Puede usarlo todo? Sí, sí puede, pero ¿es viable económicamente que pida todo y se quede sin posibilidad de pedir otro crédito en caso de una emergencia más adelante?

—Con los números que vemos, al Estado se le complica, porque las únicas formas de pagar un crédito de esta naturaleza son tres:

1) Con dinero que venga de la Federación, y el Ejecutivo ya admitió que vendrá menos dinero el próximo año.

2) Aumentando impuestos. Le preguntamos (al Ejecutivo) qué impuestos va a querer aumentar, porque no podemos estar de acuerdo.

3) Dejando de hacer cosas para pagar. Y preguntamos: ¿qué dejarás de hacer?

—Si se hubiera aprobado este préstamo, el pago en el primer año, que sería 2021, ascendería a cerca de $1,430 millones solo de intereses. ¿Qué se dejará de hacer para tener ese dinero?

—Le preguntamos al Ejecutivo: ¿vas a dejar de dar becas?, ¿vas a dejar de atender municipios? Porque algo tendrás que dejar de hacer para pagar un montón de dinero. Entonces, esto se convierte en algo inviable.

—También tenemos el tema de la legalidad. No hay claridad en la solicitud. Las leyes, comenzando por la Constitución General de la República, establecen que para poder autorizar un préstamo los congresos tenemos la obligación de asegurarnos en dónde se va a gastar, qué sector de la sociedad será beneficiado, cuáles serán esos beneficios. En la solicitud de préstamo del gobernador no vino esta información. Y la pedimos reiteradas veces. No vino la primera vez (que se analizó la iniciativa) y tampoco en la segunda. Se le pidió un catálogo de obras y no lo enviaron, se les pidió la ubicación y no la enviaron.

Caminos alternos

Sobre las alternativas al préstamo, el diputado Cervera cita lo siguiente:

—El Ejecutivo dispone de recursos ya autorizados para este año. Por ejemplo, hay unos $1,300 millones en obra pública que no ha gastado.

—Logramos identificar aproximadamente $1,350 millones extra que se podrían reasignar de otras áreas del gobierno del Estado. Por ejemplo, se suspendió el Tianguis Turístico. Son $130 millones que se iban a gastar y ya tiene disponibles el Ejecutivo. Podría usarlos ahora, no en noviembre, para garantizar que quienes no tienen empleo lleven de comer a su casa.

—Las escuelas van a cumplir cerca de seis meses detenidas. Si bien los salarios son sagrados y se mantiene ese gasto, evidentemente se tiene que estar generando un ahorro en electricidad, en mantenimiento y demás. ¿Cuántos ahorros? No lo sabemos porque no nos dan información.

—Se suspendieron todos los eventos deportivos, los viajes de promoción, los viajes de visitas políticas, la participación de Yucatán en ferias y convenciones a nivel nacional... Son todos estos ahorros que calculamos en $1,350 millones. Pueden ser más, pero no tenemos la información y no nos la quisieron proporcionar.

—También podríamos hablar de los reiterados ahorros en la austeridad que habla el gobernador. Cada año habla de cerca de mil millones de pesos en ahorros. Bueno, ¿en qué se están empleando? No lo sabemos. Hay ahorros en combustibles, en viáticos de funcionarios. Muchas oficinas de gobierno cerraron por la pandemia o disminuyeron su ritmo de operación. Eso necesariamente genera ahorros que se podrían redireccionar. Insisto, no necesariamente la vía era un préstamo, o uno de $1,728 millones. Podría ser menos.

—En agosto del año pasado se le otorgó al Ejecutivo autorización para un préstamo de más de $2,600 millones para seguridad pública. De ese dinero, según palabras del propio gobierno hasta hace unas semanas, solo habían comprometido cerca de $680 millones, es decir, quedaban unos $1,920 millones. Se les ofreció reorientarlo para atender el desempleo, para despensas, para apoyar a la gente, y no quisieron. Prefirieron continuar con la compra de cerca de $300 millones en semáforos para la ciudad de Mérida, como si fuera una prioridad en medio de esta emergencia. Y se continuó con la compra de lanchas y con cosas que sí son necesarias, pero ahorita la prioridad es que coma la gente.

—Las cuentas que han realizado expertos, incluso constructores, no arrojan 30,000 empleos generados con los $1,728 millones. Aunque sí fueran, apenas serían por un mes y no para toda la población que ahora está perdiendo su trabajo. Lo que se pierda ahora de empleos difícilmente se regenere después. Por eso la urgencia de invertir ahorita, no dentro de seis meses.

—Argumentaban la necesidad de $1,728 milones en obra pública, diciendo que eso salvaría a la economía del Estado. Cuando se les planteó que en un par de semanas se inicia el plan del Tren Maya con una inversión de 10 mil millones de pesos solo para el estado de Yucatán no hubo respuesta. Y eso es más allá de la apreciación de la utilidad o no del Tren Maya. Es una realidad que va a haber esa inversión.

—Son cerca de 10 mil millones. Si eso no te soluciona el tema, ¿cómo te lo van a solucionar $1,728 millones? Entonces les decíamos: “Es es un dinero que no nos va a costar a los yucatecos, que viene de la Federación. ¿Por qué entonces tendríamos que solicitar un préstamo?” Siguen las preguntas sin respuesta.

—En su vídeo acusatorio el Ejecutivo remataba diciendo: “No se preocupen, de tomas formas saldremos adelante”. Es lo mismo que pensamos, que de todas formas y sin la necesidad del préstamo podemos salir adelante. Solo hay que tener ganas.— ÁNGEL NOH ESTRADA

Intereses Conceptos

Respuestas a señalamientos de intereses políticos en la decisión de diputados del PRI.

Lo “cómodo”

Es un intento de descalificar. Quien tiene interés político es quien politiza los temas. Lo políticamente cómodo hubiera sido aprobar el préstamo y luego salir a la calle a decirle a la gente: “¿Ya tiene empleo? ¿No lo tienes? ¡Ah, entonces es culpa del gobernador!”. Eso hubiera sido lo políticamente cómodo, pero no lo responsable, afirma Felipe Cervera.

Congreso y partido

Ante preguntas sobre la división de su bancada y una reconciliación aparente con la directiva de su partido, dice: “Si hay algo que ha imperado en esta Legislatura es el respeto a las decisiones de cada diputado, dentro de la bancada del PRI y hacia afuera. Un tema es el trabajo de los diputados priistas en el Congreso y otro son los asuntos partidistas, y eso habrá de responderlo el partido a nivel nacional y a nivel local. Como lo he dicho públicamente también, yo respondo por mi voto, en el sentido que sea y en el tema que sea. Los temas partidistas se los dejo a cada partido... Acuerdos y desacuerdos de partido son temas que discutimos en el partido, no aquí en el Congreso”.

Conceptos más amplios

En yucatan.com.mx, una versión más amplia de la entrevista.