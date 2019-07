Ven la solución a las tarifas caras en el gas natural

Prioridad estatal

Los líderes locales de las cámaras de Comercio, Industria de la Transformación y Coparmex consideraron buenas noticias las inversiones en infraestructura eléctrica, pero para ellos la prioridad es que Yucatán tenga suficiente suministro de gas natural porque es la solución de muchos problemas de generación y tarifas muy caras.

El Diario preguntó a los presidentes de Coparmex Mérida, José Antonio Loret de Mola Gómory; de la Canaco, Michel Salum Francis; y de la Canacintra, Alberto José Abraham Xacur, lo siguiente: ¿Qué le parece el anuncio de la construcción de la planta Mérida IV? ¿Es la solución a los problemas de demanda eléctrica en Yucatán y por qué? ¿Usar una propiedad de la CFE para la nueva planta es buena medida y por qué? ¿El uso de diésel en las centrales eléctricas, ante la falta de gas natural, aumentará de precio la energía? y ¿Cuál es su opinión sobre las obras de fortalecimiento y el trabajo de mantenimiento que realiza la CFE para garantizar la electricidad para los próximos 15 años?

A continuación sus respuestas:

Loret de Mola Gómory

“Toda nueva infraestructura, particularmente la eléctrica que tiene rezago, es muy importante para el desarrollo, Yucatán tiene toda la infraestructura de generación para la península, y que construyan una planta nueva es bien recibida y bienvenida. Pero la prioridad es el debido suministro de gas natural que puede resolver los problemas de demanda”.

“Los problemas de suministro de energía son multifactoriales, primero no llega el suficiente gas natural para que funcionen al 100% las plantas generadoras, segundo las líneas de transmisión y distribución están obsoletas, el crecimiento del estado es mayor al proyectado hace muchos años y ya ha sido rebasada. Afortunadamente el problema es porque estamos creciendo, por lo que todos los elementos de generación y distribución tienen que ser revisados y valorados para que no sea rebasado de nuevo. Que haya una proyección a futuro y se priorice la atención de las necesidades”.

“No tengo la información si allá será físicamente la construcción de la nueva planta Mérida IV (en el terreno de la Mérida II). Lo que debe de priorizar la CFE es en zonas donde no afecte el crecimiento de la ciudad. Esta planta Mérida II estaba considerada en los planes de que salga de operación porque su tecnología no es eficiente. No sé si en esa superficie puede estar la planta nueva, desconozco las dimensiones del terreno, pero lo ideal es que se visualice que Mérida tiene que liberar espacios para que continúe su desarrollo”.

“El uso del diésel no tiene por qué encarecer más el servicio, es un problema interno de CFE; insisto, de hecho el compromiso que hicieron la Sener y Cenagas es que en verano estaría resuelto el abasto de gas natural.

“A pesar de que ya está listo el gasoducto de Texas a Tuxpan no lo pueden usar por el litigio, pero sabemos que están buscando alternativas de solución, ojalá entre pronto en operación ese gasoducto para que tengamos gas natural suficiente en la península”.

“La infraestructura que harán en Yucatán la vemos indispensable para la adecuada operación en la generación y transmisión de la energía. Durante muchos años la CFE usó como slogan ‘empresa de clase mundial’ y en el pasado jugaba un papel importantísimo en el desarrollo de Yucatán. La CFE ha actuado de manera extraordinaria durante los daños que ocasionan los huracanes con la recuperación de infraestructura en forma rápida porque en Estados Unidos hay lugares donde carecen del suministro por largo período cuando les llega un huracán”.

“Como sector productivo nos satisface que ahora la CFE use la palabra eficiencia, ese es el término que tenemos que exigir, que no se pierda de vista que la empresa tiene que ser eficaz y eficiente. El gran tema pendiente en toda este reforzamiento de la infraestructura es la homologación de tarifas con otras zonas del país. Todo este trabajo a corto, mediano y largo plazo tiene que mejorar la eficiencia y por ende debe de disminuir las tarifas”.

Michel Salum

“Es una buena noticia, con el desarrollo del estado y la península, a mediano plazo se va a requerir mayor capacidad, pero creo que la prioridad número uno ahora es que haya gas natural y que las plantas generadoras que hoy existen puedan ser más eficientes, ya que por no haber gas natural, no pueden trabajar a su máxima capacidad”.

“La solución urgente es el abasto de gas natural. Existen varios proyectos de parques eólicos y fotovoltaicos que, si se logran concretar, tendríamos una gran capacidad de generación”.

“Utilizar una propiedad para la nueva planta ayuda a disminuir tiempo y costos porque no habría que comprar terreno y hacer tantos tramites y consultas para su aprobación”.

“La causa del alto costo de la energía eléctrica es porque el diésel es muy caro y contamina más que cualquier otro combustible. El gas natural es muy barato en comparación al diésel y no contamina en esos niveles”.

Sobre si la infraestructura que construirá la CFE, con inversión de 500 millones de dólares, garantiza el suministro para los próximos 15 años, el líder de la Canaco dijo que hay que pensar a 30 años, no se puede seguir planeando a corto y mediano plazo.

Abraham Xacur

“Cualquier obra que realice la CFE en el estado o en la Península enfocada a la generación de energía para cubrir la demanda creciente nos parece benéfica y debemos apoyarla”.

“(Esa infraestructura) Es parte de la solución de la demanda porque se estará generando más electricidad en la península y dependeremos menos del flujo que nos llega de otros estados, siempre y cuando las plantas tengan suficiente combustible para funcionar”.

“Creo que es la mejor solución que construyan la planta (Mérida IV) en un terreno de la Mérida II porque es de su propiedad y ahorra muchos trámites, tiempo de construcción e inversión en las líneas de transmisión”.

Sobre si el uso diésel aumentará las tarifas, el líder de la Canacintra local respondió: “De hecho, las tarifas en la península son más altas precisamente por estar produciendo con diésel y combustóleo en lugar de gas natural. La Secretaría de Energía debe continuar con las negociaciones para tener gas natural suficiente y de calidad en las plantas de CFE para poder homologar lo que pagamos por kilowat al resto del país”.— Joaquín Orlando Chan Caamal

“La CFE ha anunciado diversas inversiones para garantizar el suministro de energía: una nueva planta, reforzamiento de las líneas de transmisión actuales que llegan al estado por el oeste y la instalación de nuevas líneas de conexión que vendrán por el sur desde Chiapas. Si bien vemos con buenos ojos estas inversiones y podrán cubrir las necesidades de los próximos años, no debemos quitar el dedo del renglón en la consecución de la llegada del gas natural, sobre todo consideramos muy importante que se apoye la instalación de plantas de energías alternativas como eólicas y fotovoltaicas que no solo nos asegurarán la oferta suficiente de energía sino que estaríamos produciendo de manera más económica y con un beneficio al medio ambiente porque se dejaría de quemar combustibles fósiles. Además, significa una fuerte inversión en la península porque aquí es donde están autorizados los permisos para esas plantas de energía renovable y podríamos pasar de ser importadores de energía a ser exportadores de energía limpia”.

Canacintra

Más de los puntos de vista del presidente de la Canacintra, Alberto José Abraham Xacur.

Beneficios

