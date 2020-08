Ven las ciclovías temporales como una buena opción

“En Yucatán mucha gente usa la bici como medio de transporte, pero aquí el gran problema es que no hay suficiente apoyo, implementación de políticas públicas o generación de infraestructura, al menos no de manera formal”, señala Everardo Flores Gómez, presidente de Cicloturixes, A. C.

La asociación, que desde su fundación hace 10 años promueve el uso de la bicicleta, propone ahora que haya facilidades para que, en estos días de pandemia, más personas la puedan usar porque se trata de un vehículo individual, que no solo no contamina, sino que además promueve la sana distancia, a diferencia del transporte público.

Entrevistado por el Diario, Flores Gómez subraya que varias urbes, incluyendo Ciudad de México, generaron infraestructura temporal para el uso de la bicicleta, pero en Mérida siguen insistiendo para que el Ayuntamiento coloque ciclovías temporales.

Tras resaltar que a pesar de que Cicloturixes forma parte del Consejo Ciudadano que integró el Plan de Movilidad Urbana, hasta el día de hoy no ha habido un esfuerzo claro en el tema de la ciclovía.— Iván Canul Ek