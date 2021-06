Ven secuelas de las elecciones en alza de contagios

Las aglomeraciones en las campañas políticas y la votación del 6 de junio ya se reflejan en un aumento de casos de Covid en Yucatán, señaló Jesús Varela Durán, vecino de la colonia Morelos Oriente, al salir del área de vacunación del Kukulcán, donde recibió su primera dosis de vacuna Pfizer.

“Es peligroso para los que van a los amontonamientos”, consideró. “De nada sirve que el gobierno nos dé indicaciones de que nos debemos proteger si nosotros no hacemos caso, hacemos lo que queramos y por eso están sucediendo estas cosas”.

Jesús Varela contó que habría tardado media hora en recibir su vacuna y salir del módulo. Todo fue muy rápido y bien organizado. Llegó al Kukulcán, tomaron sus datos, lo pasaron al área de vacunación, volvió a dar sus datos y tras unos minutos le aplicaron la dosis. Esperó unos 10 minutos para ver si tenía alguna reacción, como no la tuvo le dieron de alta y se retiró a su casa.

“Para nada me dolió la pinchada”, dijo. “Lo único que me dijeron es que puede darme temperatura, pero con paracetamol se quita”.

José Luis Acosta Gamboa fue otro que recibió la vacuna en el módulo del Kukulcán y también elogió la organización y la buena atención.

“Muy bien, hubo poca fila, no hubo aglomeración, realmente fue rápida la vacuna, estuve menos de una hora”, informó. “Hay muy buena atención, el personal está atento por si te sientes bien o mal, excelente el trato”.

Acosta Gamboa manifestó su preocupación por el aumento de la pandemia en la ciudad y exhortó para que todos se cuiden porque no con esta vacuna ya se está exento de la enfermedad.

“Hay que seguir cuidándonos, usar cubrebocas, mantener la sana distancia y no ir a lugares muy concurridos”, dijo. “Todavía hay gente que cree que después de la vacuna ya estamos inmunes, no es así, hay que seguir cuidándonos. Felicito al gobierno que está trabajando bien, los módulos de vacunación están bien organizados”.

Ya con las dos dosis de la vacuna Pfizer se siente un poco más tranquilo, pero ofreció que seguirá respetando los protocolos sanitarios porque esta pandemia llegó para quedarse y si uno no se cuida seguirá contagiando a las personas.

“Este virus es peligroso, es mejor quedarte en la casa, no ir donde hay mucha gente, no confiarse, no bajar la guardia, en cualquier momento te contagias y te lleva al cielo, al infierno o a la tumba, pero te lleva a alguna parte”, recalcó. “Hay que vacunarse, es una pinchada que apenas se siente, nada que asuste”.— Joaquín Chan Caamal