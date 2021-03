Ven “un ejercicio propagandístico”

Varios pendientes en transparencia, señala legislador

“Las comparecencias, que hubieran sido un ejercicio de aclarar dudas o ampliar información, se convirtieron en un ejercicio más propagandístico de cada una de las instituciones de gobierno que otra cosa”, declaró ayer el diputado del PRI Felipe Cervera Hernández al insistir en que las respuestas de los funcionarios por el Informe de Gobierno no fueron puntuales.

“Sin embargo, insisto, si lo comparamos con el informe del año pasado, bueno, fue mucho mejor, pero todavía quedaría mucho por hacer en aras de la transparencia, de la claridad y de la rendición de cuentas”, añadió.

Entrevistado en el Congreso del Estado durante la sesión plenaria, el presidente de la Junta de Gobierno del Congreso señaló que recibieron las respuestas de los funcionarios, pero “no necesariamente puntual, habrá que revisarse, insisto, las haré públicas, voy a transmitir como les informé, les daré las respuestas que me dieron para que nos ayuden entre todos a valorar si realmente fueron respuestas puntuales, o en qué puntos no quedaron claras”.

El diputado reiteró que hubo un gran avance en comparación con el año pasado, “indiscutiblemente se demostró que era necesario tener una legislación diferente, que obligue a obtener estas respuestas y aunque en algunos casos pudo haber sido mucho más claro, hubo un gran avance en comparación al año pasado”.

En lo general, explicó el legislador, no es un tema de comparecencias, es un ejercicio que deberían procurar la aclaración de las preguntas que se realizan en diciembre del año pasado, las que se le envían al gobernador 20 días antes de que presente su informe, para que si las respuestas no fueron claras entonces las comparecencias sirvan para aclarar dudas o ampliar información, pero fue un ejercicio más propagandístico.

Cervera Hernández comentó entre la falta de las respuestas puntuales, por ejemplo, las dudas que aún tiene en torno a la construcción del hospital de Valladolid y las inversiones en seguridad.

En el caso del hospital, recordó que le llamó la atención que en la comparecencia mencionaron el tema de una constructora, pero evidentemente no traían más información que el nombre de la empresa, lo que no dice nada “porque igual haciendo una revisión básica en internet nos encontramos con algo que no coincide, esa es una área que estaremos profundizando y pidiendo mayor información”.

Respecto al tema de seguridad pública, comentó que le respondieron que no tienen los drones todavía, “eso es algo que no nos queda muy claro porque aquí, si mal no recuerdo, en la comparecencia se dijo que había unos drones y en las respuestas ya por escrito nos dicen que no hay todavía esos drones, pero que están en los tiempos previstos”.

“El tema a lo que voy es eso: ¿ cuáles son los tiempos previstos? Los tiempos que previó esta Legislatura era que en diciembre debió haberse ejecutado el gasto, si se habla de una ejecución del gasto en el sentido de compromiso del dinero, pues ya lo ejecutaron entre comillas, pero no nos queda claro cuáles son los retrasos porque después de año y medio no se pueden ejecutar dos mil 600 millones de pesos para seguridad pública”, puntualizó.— DAVID DOMÍNGUEZ MASSA

Congreso Funcionarios

El diputado Felipe Cervera Hernández habló sobre el tema de las comparecencias.

Investigación

El diputado lamentó que al día siguiente de esa comparecencia se dieron sucesos que vulneraron la seguridad del estado. No quisieron montarse en un tema que pudiera parecer aprovechar una situación con la otra, pero “efectivamente son temas en los que seguiremos indagando a profundidad para tener mayor información y mayor claridad, porque finalmente es el dinero de todos los ciudadanos”.