Venta de cervezas, a la baja pese al levantamiento de la "ley seca"

MÉRIDA.- Encargados de expendios de cervezas de Mérida reportaron que el levantamiento de la ley seca el 1 de septiembre pasado no generó largas filas de compradores como piensan las autoridades de salud, pues las ventas son muy bajas en esta primera semana.

Te puede interesar: Clausuran agencias de cerveza

Aunque el esquema de entrega a domicilio ya lo aceptaron los consumidores, la realidad es que hay malas ventas y una disminución de los pedidos. De acuerdo con los vendedores, son pocos los que compran algún cartón de cerveza, los pedidos más frecuentes van desde 3 a 40 cervezas tipo misil o dos canastillas.

La percepción del dueño de un expendio

Juan García Ricalde, propietario del expendio Modelorama Michelle del fraccionamiento Pacabtún, cree que la situación económica de la gente ha empeorado y por ello no gasta mucho en bebidas alcohólicas sino sólo compra lo necesario para acompañar sus alimentos en sus casas, aunque precisó que no todos los rumbos de la ciudad son iguales y quizá haya zonas donde el consumo es mayor.

Esquema a domicilio causa molestia

De acuerdo con su testimonio, desde que el gobierno levantó la ley seca los pedidos son tranquilos, por lo quedeseó que este esquema de venta a domicilio se retire pronto porque algunos que ven vacíos los expendios bajan a comprar, pero cuando les niegan el producto para llevar de inmediato se molestan "porque no están viendo a nadie en fila".

Entre semana atiende a 20 clientes en el día y solo tiene un repartidor por la baja demanda de cervezas.

"Tenemos todos los protocolos como marcas en el piso de sana distancia, gel, despachamos en ventanilla, no dejamos que entre nadie, pero es muy mala la venta", indicó. "Ya no hay venta al mayores que nos ayudaba mucho, no hay pedidos de cartones, solo piden 2, 3 o 4 misiles o dos canastillas", mencionó.

No es igual

La encargada de la agencia Six "La 1a. de Chichén", Flor Méndez, señaló que en comparación con el primer levantamiento de la ley seca en junio pasado esta segunda apertura de venta no es igual. En la primera sí hubo mucha demanda porque la gente estaba todavía confinada en sus hogares, en cambio ahora casi todos regresaron al trabajo, tienen gastos en el transporte y los niños de la escuela y ya no hay dinero para la compra de cerveza. Por lo tanto, los consumidores sólo compran lo indispensable para el viernes, sábado o domingo.

"Yo calculo que en esta reapertura bajó de 30 a 40% las ventas en comparación con el primer levantamiento de la ley seca", dijo. "Está muy moderado el consumo de cervezas." Piden pocas canastillas o cervezas individuales. Ya ni planchas se están llevando".

Ella considera que la reactivación económica ocasiona una baja en el consumo porque ahora las personas tienen que trabajar por lo cuidan su dinero para sus gastos.

En esta reapertura atiende de 50 a 60 pedidos diarios, principalmente los viernes y sábados, porque entre semana es menor y en domingo dejan de recibir llamadas a las 4:30 de la tarde.

Su agencia tiene tres distribuidores pero a uno solo le avisa cuando se juntan los pedidos. Sus repartidores usan bicicleta o mototaxi y cobran $20 por viaje.