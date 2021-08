Ventajas más competitivas

Canacintra: Sigue alto el costo de la energía yucateca

Economía

De la lucha contra las tarifas eléctricas más caras del país que paga Yucatán y la demanda de mayor energía y de gas natural, nació la Expo Foro de Energía que por tercer año consecutivo organiza la delegación local de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra).

El presidente de Canacintra Yucatán, Jorge Charruf Cáceres, reconoció que esta lucha no ha rendido el fruto que desean los yucatecos porque el costo de la energía eléctrica de la región peninsular sigue muy alta en un 14% y 17% más caras que en el resto del país y esto lesiona seriamente la economía y productividad de Yucatán.

“Ya es tiempo que Yucatán sume a sus ventajas competitivas el bajo costo y la suficiencia energética, binomio que nos colocaría en los mejores estándares de competitividad industrial en los mercados nacional e internacional”, señaló durante la presentación de la tercera edición de la Expo Foro de Energía 2021, que será virtual del 30 de septiembre al 1 de octubre próximo.

En rueda de prensa conjunta con el secretario de Fomento Económico y del Trabajo, Ernesto Herrera Novelo; los representantes de las empresas privadas distribuidoras de gas natural Engie México, Erika Morales Tello, y Mi Gas Natural, Mauricio Ceballos Pantoja, entre otros funcionarios y dirigentes, Charruf Cáceres destacó que Canacintra tiene el compromiso de llevar al estado al siguiente escalón de la generación de energía eléctrica como una forma de buenas prácticas en el sector energético, presentar la tecnología de avanzada en esta materia para lograr una mejor eficiencia y organizar foros de calidad que contribuyan a la construcción de un mejor futuro con energía a menor costo y amigable con el medio ambiente.—Joaquín Chan Caamal

Otros avances es que las empresas Mi Gas Natural y Engie México ya construyen la red de tuberías para surtir de gas natural a los hoteles y negocios de la zona hotelera del Paseo de Montejo y las viviendas residenciales del poniente de la ciudad; la secretaria de Energía, Rocío Nahle García, demuestra colaboración para mejorar la distribución de gas natural y producción de la electricidad y ya está en marcha la licitación para la construcción de las dos nuevas plantas generadoras de electricidad que anunció el presidente Andrés Manuel López Obrador en diciembre de 2020.

La importancia del gas natural doméstico es que es más barato un 40% en comparación con el gas licuado de petróleo que es el que usan los hogares y que por su precio descontrolado ocasionó que el gobierno de la república creara su propia empresa de Gas Bienestar.

Este año el foro energético tiene como slogan ¡Conéctate al planeta! y funcionará mediante una plataforma digital que tendrá una conexión que permitirá participar en las conferencias magistrales de alto nivel que ofrecerán el comentarista periodístico y académico Leo Zuckermann; el ex director general de la CFE, Enrique Ochoa Reza; y el escritor y columnista periodístico Armando Fuentes Aguirre, popularmente conocido como Catón.

La plataforma tecnológica del foro permitirá el acceso a los módulos de exhibición de productos, proyectos y tecnología y tener un diálogo directo con los expositores para algún negocio en particular.

En su mensaje, Herrera Novelo dijo que es toral el tema de la energía eléctrica, del gas natural, la sustentabilidad por medio de las energías renovables y por ello es importante este foro que organiza la Canacintra.

“A través de esta cámara iniciamos desde hace años una lucha para que tengamos competitividad en Yucatán, los presientes de Canacintra siempre van de la mano con el gobierno estatal para solicitar una solución a la gran demanda que tiene la electricidad y el gas natural”, señaló. “Se ha mejorado, pero necesitamos gas natural suficiente para la industrial, el turismo y los predios particulares. El gas natural puede poner en contexto del por qué el tema energético y de electricidad es importante, tenemos una dinámica de crecimiento económico e industrial en Yucatán que hace crecer al doble la infraestructura eléctrica aquí en el Estado, en ninguna otra región del país sucede esto”.

El titular de la Sefoet advirtió que si no hay la capacidad de atender la demanda de electricidad y gas natural el buen camino que lleva Yucatán se puede detener en perjuicio de la economía local. Incluso, afirmó que en el reciente paso de la tormenta tropical Grace se vio un doble trabajo y esfuerzo de la CFE y no es que no estén haciendo bien su trabajo, sino que la infraestructura eléctrica es el doble del que tenían hace unos años por el crecimiento de las ciudades yucatecas.

“Difundir esta cultura de competitividad es importante para los yucatecos porque tener gas natural en las casas y usar un combustible amigable con el medio ambiente es más rentable”, indicó. “Este foro ya tiene éxito porque hemos de reconocer que la iniciativa privada tiene confianza por el estado y nosotros somos muy claros: si no estamos de la mano de los empresarios, no vamos a caminar bien en el desarrollo y crecimiento del estado, por ello impulsamos la infraestructura energética junto con ellos”.

De un vistazo

Abasto

Durante el anuncio se informó de varios logros de la lucha en materia energética, uno de los más importantes es que el abasto de gas natural mediante el ducto Mayakán pasó de 60 a 140 millones de pies cúbicos diarios, pero la demanda es el doble y todavía no se satisface.