Ventas de cerveza ''caen de 30% a 40%'' en Mérida

Volver al trabajo y gastos escolares, entre los factores

Contra lo que mucha gente piensa, las ventas de cerveza en esta primera semana tras el levantamiento de la “ley seca” no fueron tan buenas, o al menos eso indican encargados de expendios entrevistados al respecto.

La encargada de la agencia Six “La 1a. de Chichén”, Flor Méndez, señaló que en comparación con el primer levantamiento de la “ley seca” en junio pasado, esta segunda reapertura de ventas no es igual.

“En el primero sí hubo mucha demanda porque la gente estaba todavía confinada en sus hogares, en cambio ahora casi todos regresaron al trabajo, tienen gastos en el transporte y los niños de la escuela, y ya no hay dinero para la compra de cerveza. Por tanto, los consumidores solo compran lo indispensable para el viernes, sábado o domingo”, indicó la entrevistada.

“Calculo que en esta reapertura bajaron de 30% a 40% las ventas en comparación con el primer levantamiento de la ‘ley seca’”, dijo. “Está muy moderado el consumo de cervezas. Piden pocas canastillas o cervezas individuales. Ya ni planchas se están llevando”.

Ella considera que la reactivación económica ocasiona una baja en el consumo porque ahora las personas tienen que trabajar, por lo que se cuidan y cuidan su dinero para hacer frente a los gastos más necesarios.

En esta reapertura, dice, atiende de 50 a 60 pedidos diarios, principalmente los viernes y sábados, porque entre semana es menor y en domingo dejan de recibir llamadas a las 4:30 de la tarde para que a las 5 cierren el expendio en respeto al horario autorizado.

Su agencia tiene tres distribuidores, pero a uno solo le avisa cuando se juntan los pedidos. Sus repartidores usan bicicleta o mototaxi, y cobran $20 por viaje.— Joaquín Chan Caamal

