Ventas ''no mejoran''

Opinan que una solución sería reabrir las playas

Ni porque ya abren los sábados ni porque se extendió el horario, comerciantes de Progreso han visto mejoría en sus ventas las cuales, aseguran, siguen al 50%.

“La verdad no hubo mejoría, pues todavía está lo de ‘quédate en casa’ y la gente, aunque uno abra, solo sale a comprar lo indispensable y regresa a su casa”, señala Marisela Echeverría, propietaria de una óptica en el centro del puerto.

“La verdad está muy bajo. La gente solo sale para ir a comprar al mercado su comida; cuando diga las 12 o 1 ya no hay gente. Y la gente que hay es la que va a Elektra a pagar”, reitera.

Mientras tanto, dice, no sale para la renta, pues no hay ganancias. “Ni el aumento de horario está ayudando, ni porque abrimos sábado. Es más, yo creo que mejor se hubiera quedado el horario de 10 de la mañana a 5 de la tarde porque ya más tarde no hay gente. Nosotros estamos cerrando a las 5:30 porque a las 6:30 o 7 ya no hay venta”.

Es tal la situación que, asegura Marisela, hubo una semana en la que literalmente no vendió.

La comerciante considera que si las autoridades abrieran el malecón “tal vez mejore un poco la economía”.

“Me gustaría que lo abran porque al abrirlo mejoraría (…) pero en lugar que nos ayuden nos están perjudicando. Está muy feo, no hay venta. Ni para la renta sale, pues las ventas bajaron como en 50% o más”, añade.

Javier Loera, de una tienda de artesanías, igual piensa que al abrir el malecón la situación económica mejoraría. “Si te das cuenta, ya están abiertos algunos comercios. Abrieron cines, abrieron gimnasios, pero no abrieron las playas. Los lugares donde hay más contagio los abrieron, y los lugares donde se puede respirar aire puro siguen cerrados”, asevera.

Como el malecón sigue cerrado, señala, la Policía al hacer su rondín si ve gente en la playa la saca y la gente se va, afectando a quienes viven del turismo.

“Mientras no haya apertura de playas la gente no viene, y por consiguiente no hay derrama económica. Con esto (el aumento de horario de apertura) nos dieron atole con el dedo”.

Javier reitera que no ve ninguna mejoría económica porque el turismo sigue escaso. “Prácticamente nada de turismo, cuando en otros lugares, como Quintana Roo, ya están abiertas (las playas) desde agosto”.

Asimismo, eñala que las ventas están tan bajas, que en promedio solo entran en el negocio de 10 a 15 personas al día y no todas compran.

También lamenta que en esta pandemia, al menos él, no recibió ayuda del gobierno. “A nosotros el gobierno no nos ha dado una ayuda. Está ayudando (solo) a sus amigos. El otro día vi que al hermano de una diputada le dieron su ayuda, igual a unas maestras de Tahmek. Entonces, ¿dónde está la ayuda?”.

“Se benefician solo los que trabajan en el gobierno, los que siguieron recibiendo su sueldo, nada más; los que trabajamos por nuestra cuenta nada, pese a que fomentamos empleos, porque detrás de nosotros hay choferes, guías de turistas, los que lavan las camionetas... y sin embargo seguimos pagando impuestos, porque los pagos no se detuvieron. Supuestamente iban a bajar la mitad de la luz (…)”, cuestiona.

“¿Cuándo un rico se ha preocupado por lo que le falta a la gente de abajo? No vengan a decir que el gobierno está preocupado, el gobierno está preocupado porque le den lana y préstamos para las próximas campañas”, asegura.

Una empleada de una tienda de ropa refiere que las ventas están iguales a días anteriores y no ha habido la mejoría que se esperaba.

“La gente no entra, y los pocos que entran no compran. Sí están bajas (las ventas) y no solo aquí, he escuchado que así están todas las tiendas”.— Jorge Iván Canul Ek