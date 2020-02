"Vergonzante papelón" por carpetazo a denuncias de empresas fantasmas

Blanca Estrada lamenta el cierre de una denuncia

Casos de “empresas fantasmas” que parece se convirtieron en años pasados en algo común y ahora también se han vuelto una política pública, está el caso de la “estafa maestra”, “aquí se habló mucho de las empresas fantasma, situaciones denunciadas, el Diario expresó con documentos estos casos de empresas que no tienen empleados en el IMSS ni aparecen en el SAT, señaló Blanca Estrada Mora, integrante de la agrupación ¡Ya basta!, al referirse sobre el cierre de la denuncia de “empresas fantasmas” sobre el ahora gobernador Mauricio Vila Dosal en su mandato como alcalde de Mérida.

“Y ahora viene el insulto a la inteligencia con que no se encontraron irregularidades, ni siquiera fue un no se encontraron hechos que se tipifiquen como delito, el término que se usó de que ni siquiera hubo irregularidades, no se cree”, añadió.

Vínculos

Esto se liga también con muchos otros temas —continuó la entrevistada— como la falta de difusión a la ley de responsabilidades administrativas que se aprobó en los últimos años, donde por primera vez se establece la definición de la palabra corrupción, aquí solo hablaba, se mencionaba esa palabra en las leyes cuando se refería a la corrupción de menores, pero ahora hay su definición y los actos que se pueden considerar corruptos, como el cohecho y otros.

“La Auditoría Superior del Estado de Yucatán (ASEY) se supone que hace una investigación y con todo eso no encuentra una irregularidad, es de verdad lamentable, es mantener la impunidad, en estado de indefensión a la ciudadanía, porque aquí además todos dicen que vamos a combatir la corrupción, pero lo que se debe combatir primero es la impunidad o no va a pasar nada”, puntualizó.

Planeado

La también dirigente de la Federación de Colonos Unidos de Yucatán (Fecuy), Blanca Estrada, comentó que esto parece que es parte de una estrategia planeada, porque ya viene la revisión de la cuenta pública del primer año de este gobierno estatal, y puede estar ligado con esto, por eso en esta fecha y habrá que saber el papel que juega Poder Legislativo.

Por lo antes planteado la lideresa consideró como muy interesante saber qué va a decir ahora el Congreso del Estado, por ser la autoridad a la que le informa la ASEY, y deben recordar los diputados que sus principales funciones y responsabilidades son legislar y fiscalizar el ejercicio de los recursos públicos.

“Hoy podemos decir que la pelota está en su cancha (del Congreso), a ver qué cuentas van a rendir a la sociedad, es denigrante ver que el estilo Vila esté presente en todos los poderes”, expresó.

Tarea

Blanca Estrada pidió a la sociedad asumir la responsabilidad que le corresponde, “nos toca actuar, no quedarnos callados, denunciar, porque una sociedad permisiva no puede lograr que se cambien las cosas, a ver cuántos más levantarán la voz”.— David Domínguez Massa

