“No sé qué haríamos mi hija y yo si no tuviéramos la ayuda de todos”, señaló Alia Isabel Pérez Mena, una de las mamás de niños y niñas con cáncer que se manifestaron en el Monumento a la Patria por el desabasto de medicamentos oncológicos.

“Las fundaciones son para nosotros la salvación de todos nuestros niños”, continuó Alia, tras agradecer el apoyo de la Asociación Mexicana de Ayuda a Niños con Cáncer (Amanc), que preside Marissa Goff Rodríguez.

Como informó el Diario, el miércoles pasado un grupo de padres de familia se manifestó en el Monumento a la Patria contra el desabasto de medicamento oncológico.

También protestó por lo dicho por el subsecretario de Salud, Hugo López Gatell, de que detrás de la “narrativa” del desabasto hay "tintes golpistas".

Necesario el apoyo de fundaciones y otros medios

Madre de una niña de 13 años con leucemia mieloide aguda, Alia Pérez reconoció que tuvo que apoyarse en fundaciones, familiares y rifas para complementar los estudios de su hija.

“En mi experiencia, en plena pandemia mi hija necesitaba un 'port a cath', acudí a Amanc y me ayudaron para recaudar los fondos y se pusiera de manera particular", añadió.

"En la UMAE no se podía porque no había el espacio por la pandemia y mi hija necesitaba el 'port a carth', ya no podía esperar más tiempo para colocarlo”.

Costoso trasplante de médula ósea

De allí, añadió, su hija necesitaba un trasplante de médula ósea que el Seguro Social no le pudo hacer por no haber subrogados y por la contingencia del Covid-19.

Con ayuda de fundaciones, familiares y haciendo rifas Alia consiguió el millón y medio de pesos para la operación.

Una vez realizado el trasplante, la pequeña requirió inmunosupresores, además de otros medicamentos y estudios como parte de su tratamiento.

Desabasto de medicamentos contra el cáncer

En octubre deberán realizarle otro estudio que cuesta $12,000, cantidad que está juntando con ayuda de su familia, gente empática y asociaciones.

“Estoy muy agradecida, no sé qué hubiéramos hecho mi hija y yo si no tuviéramos la ayuda”, señaló, tras resaltar que el desabasto de medicamento afecta a todos los pacientes con cáncer, incluyendo adultos.

“A veces viene (el medicamento), a veces no. No hay una constante, y cuando no viene mi hija lo tiene que tomar sí o sí porque si no, perdería el trasplante que costó millón y medio”.

Alia señaló que es importante que los niños reciban el esquema completo y en los días que deben de ser para que no tengan recaídas.

¿Qué significa que un niño recaiga?

"En mi caso me dijeron los doctores que si mi hija recaía equivaldría a que muriera".

"Bendito Dios yo creo que la misión de mi hija todavía no se cumple porque no falleció y eso nos permitió que siguiera con sus esquemas de quimioterapia, pero hay niños que no lo cuentan”, lamenta.

Sobre el problema de desabasto de medicamentos oncológicos, Marissa Goff dijo que no es nuevo y ya tiene dos años.

Indicó que aunque brindar medicamentos no era la labor de la asociación, ahora procuran hacerlo para que ningún niño se quede sin tratamiento.

Es el mismo caso de la asociación Sueños de Ángel que trabaja con niños del hospital O’Horán, pues ahora apoya en la realización de estudios que antes no se cobraban.

Alia Perez Mena, madre de una niña con cáncer, y Marissa Goff Rodríguez, presidenta de la Amanc, en una rueda de prensa (Foto de Carlos de la Cruz)

Responsabilidad del Gobierno Federal

Marissa Goff aclaró que el desabasto es por el Gobierno Federal, pues el estatal sí está mandando medicamentos suficientes para quimioterapias de niños.

“El gobierno del Estado nos ha apoyado mucho en darnos los medicamentos faltantes, igual que otras asociaciones".

"Si alguno de los niños nos dejó no creo que sea por falta de medicamentos. Como Amanc siempre les damos los medicamentos”, subrayó.

Hace unos días el secretario de Salud de Yucatán, Mauricio Sauri Vivas, aseguró que en el O’Horán no se refleja el desabasto en la atención de pacientes pues el gobierno cuenta con presupuesto para conseguirlos.