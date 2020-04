Viacrucis para el cobro de pensión

Un error deja a un adulto mayor sin ese apoyo

Por un error en su registro, del cual informó desde un principio, Carlos Baistra Gómez, vecino de Xcumpich, no pudo cobrar el pago doble del programa “Pensión para el bienestar del adulto mayor” y que utiliza para comprar sus medicamentos.

Todo comenzó en marzo del año pasado, cuando cobró su primer apoyo y notó que habían apuntado mal su dirección pues lo llamaron junto con los beneficiarios de la comisaría de Xcanatún.

Como el hecho se repitió en el siguiente pago, “don Carlos” acudió a la oficina de Bienestar para informar del error.

Allí reconocieron que efectivamente habían apuntado mal su domicilio, pero le explicaron que el trámite para corregir el cambio tardaría unos seis meses, tiempo en el cual no cobraría.

“Les insistí y me dijeron que era mejor dejarlo así. Les dije que tenía una cuenta en el banco donde me depositan mi pensión del Seguro Social y que allí podían pagarme, y de nuevo me dijeron que el trámite tardaría seis meses”, relata.

El caso se quedó así. De todas maneras, el pago del apoyo no era ni en Xcumpich ni Xcanatún sino en Komchén, donde se concentraba a todos los beneficiarios de las comisarías del norte de Mérida… hasta que llegó el coronavirus.

Debido a la pandemia, el gobierno anunció que se adelantaría el pago de un bimestre; es decir, además, de marzo-abril también cobrarían mayo-junio. La noticia fue bien recibida por los beneficiarios a quienes se les pidió quedarse en su casa pues allí irían los servidores de la nación a notificarles cuándo y dónde recibirían el apoyo.

Sin respuesta

Los días pasaron y al ver que la persona, un servidor de apellido Collí, que siempre le avisaba no se aparecía, le marcó por teléfono, y éste le comunicó que lo cambiaron de zona y que otro debía de ir. Pero al pasar otros días sin recibir notificación, habló de nuevo al señor Collí, quien le sugirió ir al Tecnológico de Mérida el 17 de marzo pasado pues ese día se pagaría a quienes cobraban en la expenitenciaría Juárez y, además, Joaquín Díaz Mena estaría allí. A pesar de su temor por padecer diabetes e hipertensión (grupos de riesgo al Covid-19), “don Carlos” acudió al ITM donde pudo hablar con Díaz Mena, quien a su vez lo canalizó con una señorita quien, tras verificar los datos del afectado, le dio una mala noticia.

“Me dijeron que el tiempo de cobro se había cerrado y que me estaban localizando en Xcanatún y no me encontraron, que hasta el comisario dijo que no me conoce. Pues claro, si soy de Xcumpich”, señala, quien contaba con ese recurso para comprar las medicinas que no hay en el Seguro Social por desabasto”.— Iván Canul Ek

Carta

Carlos Baistra Gómez ya envió una carta al gobernador Mauricio Vila Dosal para que intervenga pues dice “el programa debería estar a cargo del Gobierno del Estado y no de un partido político”.