Víctimas de la pandemia: habrá 154 mil nuevos pobres en Yucatán

A pesar de los esfuerzos y apoyos mediante 21 programas del gobierno del Estado, el número de pobres aumentaría en aproximadamente 154,000 más en Yucatán por causa de la pandemia y de los cinco desastres climáticos, manifestó el secretario técnico de Planeación y Evaluación (Seplan), Rafael Hernández Kotasek.

Como en todo el país, justificó, la pandemia de Covid-19 fue la causante del mayor número de personas en situación de pobreza en 2020, pero Yucatán tuvo afectaciones adicionales con cinco fenómenos naturales que aumentaron las carencias de mayor porcentaje de la población y el recorte presupuestal del gobierno federal que servía para atender las necesidades de la gente.

“Si el Estado no hubiera afrontado la pandemia ni los desastres naturales de las tormentas y ciclones, quizá alrededor de 40,000 personas no habrían caído en la pobreza”, consideró.

En su informe “Evaluación de la Política de Desarrollo Social 2020”, el Coneval calculó que de 2018 a 2020 aumentarían de 8.9 a 9.8 millones de mexicanos con un ingreso inferior a la Línea de Pobreza, por la crisis de la pandemia. En 2018 había 61.1 millones de pobres (48.8%) y en 2020 serían 70.9 millones (56.7%).

“En términos generales no le fue muy mal a Yucatán, a pesar de los desastres naturales que causaron las tres tormentas tropicales, los dos ciclones y la pandemia”, señaló Hernández Kotasek. “El 2020 fue un año muy complicado para todo el país y para el gobierno estatal, pero no garantizar el empleo de una o de 154,000 personas simplemente no es un buen resultado”.

“Teníamos un año histórico en 2019 con la tendencia positiva en crecimiento económico, en los empleos, en inversiones, había muchos elementos que influían en una mejor vida de las personas, pero la pandemia cambió el panorama”.

“Sin embargo, el daño o la afectación fue menor al que se esperaba por el esfuerzo muy grande que realiza el gobierno estatal para mitigar la carencia alimentaria, servicios de salud, de vivienda y de ingresos”.

Hernández Kotasek destacó que el Coneval difundió la semana pasada un diagnóstico de los programas y apoyos que dieron las entidades federativas durante la pandemia en 2020. Yucatán ocupó el primer lugar con 21 programas y acciones, superando ampliamente a Colima, que aplicó 11.

Además, la organización civil México Evalúa reportó que el gobierno de Yucatán fue el segundo Estado que dio mayor número de créditos respecto a sus ingresos propios, fue el tercer lugar en el país que dio una mayor cantidad de apoyos por personas, y fue el sexto lugar en dar más apoyos respecto a su economía a pesar de que ocupa el lugar 23.

Con el solo hecho de que es el número 23 de la economía mexicana, Yucatán debió estar en los últimos lugares en número de muertos y contagios por coronavirus, tener mayor desempleo, mayor carencia alimentaria, pero por fortuna no fue así debido a los programas sociales, apoyos e incentivos fiscales otorgados por la emergencia.

“El gobierno del Estado atendió y atiende de manera responsable la crisis de la pandemia, imagínate si (los diputados) le hubieran aprobado el crédito (de $1,728 millones) que pedimos en su momento, mucho de esos empleos se hubieran recuperado y la disminución de la pobreza por ingreso sería mucho menor”.

Apoyos

El funcionario hizo un recuento de algunos programas que ejerció para proteger el empleo y apoyar a las familias yucatecas y al sector empresarial durante casi el año que lleva la pandemia de Covid-19:

Entre ellos están el seguro del desempleo, que dio más de 46,000 apoyos; créditos a mujeres y emprendedores, subsidio para los trabajadores de restaurantes, eliminación de algunos impuestos al 100% como el de hoteleros, incentivos fiscales a más de 14,000 contribuyentes y la entrega de más de 2.25 millones de paquetes alimentarios.

Sin la pandemia y los desastres naturales, ¿cómo habría salido Yucatán en esta evaluación?, se le preguntó.

“Definitivamente no habría esas 154,000 personas más en situación de pobreza porque el período más fuerte que tuvo Yucatán fue el tercer trimestre de junio a septiembre, cuando nos pegaron los desastres naturales”, respondió. “Fueron tantos días de afectaciones, casi se inundó todo el estado y junto con la pandemia detuvieron la actividad económica”.

“De los cuatro trimestres evaluados, uno fue perdido y al menos un 25% de estos pobres, estaríamos hablando de 40,000 personas, se pudieron haber recuperado en estos índices de pobreza”.

De acuerdo con las últimas cifras del Coneval, recordó, Yucatán tiene 900,000 personas en situación de pobreza y más de 147,000 en pobreza extrema. A estas cifras habría que sumarle los 154,000 nuevos pobres que arrojó la evaluación de ese organismo en 2020.

“Definitivamente cuando se den los resultados finales en agosto se presentarán caídas en los ingresos, en la salud, en la alimentación”, mencionó.

“Hay que ver cómo nos va en la comparación nacional, la ventaja con una comparación justa es que todo el país caerá porque esta pandemia se da en todo el país, así como la pasó mal Yucatán, así lo pasó todo el país”, refirió.

El titular de la Seplan informó a mitad de 2020 el Coneval calculó que aumentarían entre 10 y 11 millones las personas pobres del país por causa de la pandemia.

El gobierno estatal también realizó una estimación y arrojó que serían de 140,000 a 160,000 pobres más que arrojaría la contingencia sanitaria.— Joaquín Chan Caamal

Nadie esperaba que la pandemia fuera tan larga y aun así muchas de las medidas que aplicó el Ejecutivo estatal permitieron aminorar el golpe a las familias.

El secretario ve imposible aminorar los efectos de una pandemia, no hay gobierno, país o economía que aguante una crisis tan prolongada; sin embargo, todos los apoyos que dirigió el gobierno basados en la línea del Coneval evitaron mayores afectaciones a los habitantes.

“El único dato nuevo es que del universo de pobres que calcula el Coneval para 2020, alrededor de 154,000 son de Yucatán”, dijo. “En noviembre pasado terminó el estudio sobre la pobreza, que es cada dos años”.

“Ahora se esperan los resultados del Inegi sobre los ingresos y gastos en los hogares, para agosto más o menos el Coneval dará los resultados finales sobre la pobreza”.

Hernández Kotasek reiteró que los programas y acciones que aplicó el gobierno estatal evitaron mayor pérdida de empleos, fueron 21,000 formales y 38,000 informales, cuando se estimaba que serían 80,000.

A su decir, hoy día la economía yucateca está funcionando con el 96% de las actividades económicas abiertas, cuando más de la mitad del país está en semáforo rojo y tiene limitada su reactivación económica.

¿Qué espera de los resultados del Coneval?, se le preguntó.

“Nos medirá las carencias alimentarias, de salud, de servicios básicos y acceso a la vivienda, la calidad de los servicios y espacios. Estoy casi seguro que en el rubro de vivienda mejoraremos por el programa agresivo de vivienda que promueve el gobernador, también en los indicadores de servicios y calidad de los espacios”, dijo.

“Donde vamos a caer es en el tema de alimentación, salud e ingresos por los efectos de la pandemia, quizá también arroje un rezago en los niveles educativos a futuro porque todo un año está prácticamente perdido en las escuelas, pero de momento no se verá reflejado ese indicador”.

Con la recuperación económica en marcha, con algunos indicadores que empiezan a mejorar, el titular de Seplan dice que 2021 será un año complicado, pero la recuperación ya se está dando y en 2022 se acelerará. En 2024 Yucatán estará llegando a los niveles que tenía antes de la pandemia.

Según explicó, mantendrán los apoyos, los créditos del IYEM y Nafin, reactivarán los subsidios a la vivienda hasta por $45,000, así como los créditos al campo.

A la par, seguirá el programa “Médico 24/7” que fue vital en el pico de la pandemia porque atendió a los pacientes de enfermedades menores ante las restricciones de los hospitales y clínicas públicas.

Incluso, este año entregarán un apoyo alimentario para 100,000 personas que consistirá en la entrega de un cartón de huevos de plato y un pollo congelado.