Vida entre libros

Jane lleva veinte años en la venta de viejos textos

Jane Viveros Herrera es de las pocas personas que puede presumir que se la pasa leyendo libros durante su trabajo y que a la fecha ha perdido la cuenta de cuántos ha leído, pero calcula que ya son más de mil.

Lleva 20 años trabajando como encargada del módulo de libros usados, propiedad de su suegro Rubén Ojeda, en diferentes ferias del libro. También tiene su propio puesto en el tianguis que todos los días se instala en el parque “Pez Volador” de la colonia Pacabtún.

Trabajar con libros era algo que no había pasado por su mente. De hecho, como le gustan los animales, laboraba como promotora de una empresa de alimentos de mascotas. “Pensaba que solo a eso me dedicaría. Con mi esposo, que es estilista canino, atendemos una pensión para perros los fines de semana”.

Sin embargo, un día se cansó de tener que lidiar con sus jefes y renunció. “Decidí que me dedicaría a los tianguis y vender cosas. Fue entonces que mi suegro me preguntó si quería estar en las ferias”.

Jane Viveros tomó el trabajo y le gustó tanto que ha permanecido 20 años. Aunque confiesa que la labor es cansada, sobre todo en las ferias porque está de nueve a nueve y tiene que tomar suero para aguantar; es de lo mejor que le ha ocurrido.

“Lo más bonito es que me la paso leyendo libros, cosa que no hacía antes, pero a raíz de eso no solo ya leí muchos libros, sino que ya sé más cosas y conozco más”.

Ojo experto

Si bien en un principio dice que lee de todo, sean novelas, cuentos, historia e incluso superación personal, al final confiesa que le gusta mucho leer a J.J. Benítez (Juan José Benítez López). “Es un gusto un poco extraño”, ríe.

Jane también sabe más o menos cuando alguien es un potencial cliente o solo se acerca para ver.

Ha aprendido que los libros usados (una de las especialidades de la librería) son reliquias y que muchas veces, además de información valiosa en muchos casos, uno puede hallar verdaderos tesoros escondidos entre las páginas.

“He encontrado florecitas secas o dedicatorias muy bonitas. Dinero nunca he encontrado”, bromea.— Iván Canul Ek

Textos antiguos

Algunas experiencias que Jane Viveros Herrera nos comparte como vendedora de libros.

Agradecimiento

Una vez halló una dedicatoria de Gaby Vargas “que prácticamente era un testamento”; en el escrito, asegura Jane, la autora de libros como “Yo decido” y “Energía, tu poder” prácticamente le daba las gracias a su fan.

Gente extraña

Otra de las cosas satisfactorias que le han pasado desde que vende libros es haber conocido a mucha gente interesante, aunque ningún famoso. “Aunque de repente sí ha venido una que otra persona que me da miedo”, comenta.

Más clientas

Se ha dado cuenta, por lo menos en su módulo, que las mujeres son las que más compran. “Llevan para ellas y para sus hijos o para regalar; en cambio los hombres, la mayoría mayores, vienen directo a los libros sobre Yucatán”.

Síguenos en Google Noticias