Mamá de José Eduardo manda mensaje: "Nos han dado demasiado atole con el dedo"

La mamá de José Eduardo, el joven que murió tras ser detenido por policías, transmitió en vivo desde la página "Justicia para mi hijo"

MÉRIDA.-María Ravelo, madre de José Eduardo, joven asesinado en Mérida presuntamente por policías, hizo su primera transmisión en directo a más de un mes del deceso.

La última vez que María Ravelo había parecido en público fue el 17 de agosto de 2021, cuando sostuvo una conversación con la entonces Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero.

Ayer, miércoles, casi a las once de la noche se creó en Facebook el blog "Justicia para mi hijo", en el que sobresalió la imagen de José Eduardo con la leyenda: "Tengo derecho a que me hagan justicia". Minutos más tarde inició la transmisión de María Ravelo.

"Soy la señora Dora María Ravelo Echevarría, madre del difunto José Eduardo. Me dirijo al público en general (...) Quiero aclararles que no me he vendido y no tengo nada que ocultar. Simplemente me negué a dar entrevistas porque medios amarillistas y televisivos estaban haciendo leña del árbol caído", inició la mujer.

Contra el alcalde

Asimismo, la mamá de José Eduardo acusó al alcalde actual, Renán Barrera Concha, de politizar su caso.

"Es evidente que él está más interesado en su imagen pública y quedar bien con los ciudadanos aunque no sea cierto lo que dice. Lo que menos hace es que los culpables paguen".

Critica el avance de las investigaciones

La mujer destacó que su silencio también se debe a que la FGR continúa las investigaciones.

"A la fecha no se muestra el avance. Solicito su apoyo para difundir este vídeo. No quiero meterme con ningún político y solo le pido justicia para mi hijo. Ya nos han dado demasiado atole con el dedo (...) Creen que con eso se van a ganar los votos, déjenme decirles que no (...) La gente yucateca ya está harta de los abusos".

Dora María Ravelo negó haber recibido dinero por el caso.

"Palabra de veracruzana y por la memoria de mi hijo no voy a dejar que lo olviden. No mataron a un animal (...)", añadió.

"Les suplico me apoyen en este grito de solidaridad por mi hijo", concluyó Dora María, quien enfatizó que está dolida y ansiosa de justicia, a la vez que prometió más apariciones.

