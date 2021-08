Entre gritos y "claxonazos", protestan por el matrimonio igualitario en el Congreso

Fotos: Carlos de la Cruz. Protestas en el Congreso por el matrimonio igualitario en Yucatán. Fotos: Carlos de la Cruz. Protestas en el Congreso por el matrimonio igualitario en Yucatán. Fotos: Carlos de la Cruz. Protestas en el Congreso por el matrimonio igualitario en Yucatán. Fotos: Carlos de la Cruz. Protestas en el Congreso por el matrimonio igualitario en Yucatán. Fotos: Carlos de la Cruz. Protestas en el Congreso por el matrimonio igualitario en Yucatán. Fotos: Carlos de la Cruz. Protestas en el Congreso por el matrimonio igualitario en Yucatán. Fotos: Carlos de la Cruz. Protestas en el Congreso por el matrimonio igualitario en Yucatán. Fotos: Carlos de la Cruz. Protestas en el Congreso por el matrimonio igualitario en Yucatán. ❮ ❯

Grupos a favor y en contra del matrimonio igualitario en Yucatán protestan en el Congreso del Estado

MÉRIDA.- Desde las 10 de la mañana, una hora antes de la hora convocada para la sesión extraordinaria de hoy en el Congreso del Estado, donde se votará entre los 11 asuntos agendados las reformas para dar paso al matrimonio igualitario en Yucatán, llegaron integrantes de la comunidad LGBT+ con banderas de arcoíris para apoyar el voto a favor de esta reforma. Media hora después se presentaron simpatizantes del movimiento a favor de la familia, portando banderas con color rosado y azul, para manifestarse en contra.

Te puede interesar: Esperada votación: el matrimonio igualitario será analizado hoy en Yucatán

El estacionamiento público fue insuficiente para los vehículos de las personas que llegaban a manifestarse, por lo cual se estacionaron en la calle lateral del Periférico.

Enfrentamientos entre grupos a favor y en contra

Alrededor de las 10:45, al presentarse y ser entrevistada en la explanada exterior, Alejandra Llanes Rubio, representante del Frente Nacional por la Familia, explicó a los reporteros los motivos por los que están en contra de esta iniciativa. Sin embargo, fue rodeada por los miembros de la comunidad LGBT+, quienes le gritaron ofensas.

#DYinforma Con banderas y pancartas se unen más manifestantes a favor y en contra del matrimonio igualitario en el Congreso del Estado. #Yucatán https://t.co/uBLlBhbzy1 pic.twitter.com/oi2FZivrkz — Diario de Yucatán (@DiariodeYucatan) August 25, 2021



“Váyanse a su iglesia”, “pónganse a rezar su rosario”, “Más ciencia y menos religión”, “La Biblia no es estudio científico”, “lárguense a su casa”, eran algunas de las consignas que les gritaban a los representantes del movimiento por la familia. Estos optaron por no responderles y se dirigieron a la entrada principal, donde entregaron un escrito dirigido a los diputados pidiéndoles que no aprueben estas reformas y se retiraron del lugar.



Por parte de la comunidad LGBT+, Víctor Campos Díaz acudió acompañado de su mamá, quien explicó que son representantes de la Asociación Internacional de la Familia por la Diversidad Sexual.

Desde que llegaron estos últimos se posesionaron de la entrada del Congreso donde colocaron sus banderas y gritaron consignas, sobre todo cuando se presentaron más representantes del movimiento pro familia, a quienes les decían “todos somos Familia”. Los otros les respondían accionando su claxon, frente a la explanada del Congreso.

#DYinforma Protestas a favor y en contra del matrimonio igualitario a las afueras del Congreso del Estado de Yucatán donde hoy se realizará la votación. ➡️ https://t.co/Bsy8vYtSTn pic.twitter.com/wltHEvv7O5 — Diario de Yucatán (@DiariodeYucatan) August 25, 2021

Hasta las 11:30 solo las diputadas sin partido Silvia López Escoffié y Milagros Romero Bastarrachea habían bajado para sesionar en la sala de reuniones plenarias donde estaban convocados a las 11 horas. Afuera continuaron los gritos de consignas a favor del matrimonio igualitario y los "claxonazos" en contra.