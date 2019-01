“Viene mucho trabajo”, dice especialista a emprendedores

MÉRIDA.- Emprendedores reciben consejos del ex director de propiedad intelectual y Estándares de Microsoft, en el Salón Víctor Cervera del Instituto Yucateco de Emprendedores.

El Especialista en Tecnologías de la información y comunicación Francisco Cámara Barbosa, impartió la conferencia “El futuro está en tus manos” a los emprendedores yucatecos, dijo que una de las razones por las que está ofreciendo las conferencias, es porque su trayectoria es de éxito y lo quiere compartir con los futuros empresarios.

Agregó que lo que le dice a la gente para motivarlos es que todos por dentro tenemos algo, esperanza, riqueza e inteligencia para poder llegar adelante, y eso le gusta, porque todos podemos, que no importa de dónde vengas o la manera en que creciste, puedes llegar hasta donde quieras.

“Los emprendedores están empezando sus proyectos de vida, están empezando sus empresas y quiero compartir mis experiencias con ellos, para darles a entender que no todo es fácil como nos imaginamos, muchos se imaginan que hay viene la bandeja de plata con todo, pero en realidad no lo es, viene con mucho trabajo, mucha persistencia y de eso se trata la plática, darles a entender en cierta manera los métodos que yo use en mi vida y las experiencias que he tenido”, expresó Cámara Barbosa.- Ernesto Pinzón Franco