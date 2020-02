Inquietud entre regidores por los servicios

El servicio de recolección de basura se abordó ayer en la sesión de Cabildo porque una de las empresas concesionarias incurre en constantes abusos contra sus usuarios.

La regidora Alejandrina León Torres, del PRI, dijo que recibió quejas contra Pamplona porque no recoge toda la basura de los domicilios, sus recolectores son groseros y piden propina, si les dan $20 o $30, reclaman que “no da ni para los chescos”, exigen a los comerciantes un pago anticipado de tres meses, no respetan las tarifas autorizadas y el servicio de atención de quejas de esta empresa no sirve porque nadie contesta el teléfono y no te resuelven la queja.

“Los usuarios de Pamplona se sienten impotentes y desalentados por el mal servicio”, afirmó. “Es necesario que hagamos un análisis a todas las empresas recolectoras y solicito una reunión con todos los supervisores de estas empresas”.

Richard Mut Tun, también del PRI, reforzó la petición de su compañera de que se revisen los convenios y que se incluya a las comisiones de regidores porque se trata de un recurso público de $19 millones, la ciudad crece de manera acelerada y es necesario que conozcan a fondo este contrato.

“Vamos a votar a favor, pero le pido a la síndica que incluya a las comisiones que tengan que ver con este tema”, dijo Mut Tun.

La regidora de Morena, Mariana Jiménez Gudiño, también pidió una revisión de fondo, principalmente para que conozcan el destino de los subsidios y la rezonificación que tiene cada empresa y su partido aprobaría este punto para no perjudicar a la gente.

El secretario del Ayuntamiento, Alejandro Ruz Castro, regidor del PAN, aseguró que la Comuna realiza un monitoreo en la prestación de este servicio municipal. Los reportes de mal servicio bajaron un 90% en comparación a la administración priista de 2012 cuando los reportes eran cientos de miles porque no le pagaba a las empresas concesionarias.

Ruz Castro y su compañero Gabriel Mena Guillermo informaron que Servicios Públicos Municipales realiza mesas de trabajo sobre este tema; ya tiene una propuesta para la renovación de la concesión de recoja de los residuos y cuando se estudie se puede mejorar algunas cosas. La concesión vence el 21 de octubre próximo.

Debate por modificación presupuestal

Otro punto que generó debate entre regidores de Morena, PRI y PAN fue la modificación presupuestal por la suma del incremento de remanentes por $79.568,054 del concepto Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas) y de $531.733,229 de remanente presupuestal de 2019 porque un gran porcentaje de esos recursos son para servicios generales, subsidios, contratación de asesoría, comunicación social, outsourcing, cuando hay otras prioridades en obra pública, salud, educación, salud mental.

La síndica Diana Canto Moreno, del PAN, explicó los movimientos financieros y pidió que no confundan porque la mayor parte de ese dinero extra ya está comprometido para obras y servicios.

Como era de esperarse, los regidores del PRI y Morena no aprobaron esta modificación presupuestal y la Cuenta Pública de enero de 2020, pero los del PAN lo aprobaron por mayoría.

El presupuesto del Ayuntamiento modificado para este año quedó en $4,196.699,755, un 17% más del aprobaron inicialmente de $3,585 millones en números redondos.

Donación de terrenos

Los otros puntos fueron aprobados sin reclamos como la donación de 40 predios de terrenos y sus respectivas vialidades de los fraccionamientos Siankan, en Ciudad Caucel; Los Héroes, en Chichí Suárez; y Las Américas etapa VI, de Komchén; por parte de las empresas Casas, Desarrollo y Promoción en Cancún, Sadasi y Promotores y Desarrolladores de Vivienda.

También aprobaron que el Ayuntamiento reciba el subsidio de Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública a los Municipios y entidades federativas. A Mérida corresponde $49 millones, pero por el convenio que tiene el Ayuntamiento con la Secretaría de Seguridad Pública, ésta última ejercerá el 80% del recurso federal y la Policía Municipal el 20%, que equivale a $9 millones.

La sesión tuvo su parte política porque la regidora Aguilar Ruiz pidió al alcalde Renán Barrera que invite a otras personas al desayuno que organiza en Palacio Municipal porque ve que sólo van sus operadores políticos y militantes del PAN. A ella le han pedido otras organizaciones que le sugiera al alcalde que extienda la invitación a otras personas ajenas a su partido.

El licenciado Ruz Castro le respondió: “son charlas abiertas, es un diálogo con ciudadanos para que conozcan los retos y desafíos de la ciudad. Si usted nos pasa una lista, claro que los invitamos”.

Finalmente el alcalde Renán Barrera Concha felicitó a todos los regidores y regidoras por el Día del Amor y la Amistad y les deseó un buen fin de semana.— Joaquín Chan Caamal

